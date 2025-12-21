Da Noi a Ruota Libera, perché non va in onda il 21 dicembre (ma Francesca Fialdini c'è) Dopo la delusione in finale a Ballando con le stelle, Francesca Fialdini oggi conduce la maratona Telethon: cancellata la puntata di Da Noi a Ruota libera.

Salta la puntata di Da Noi a Ruota Libera di domenica 21 dicembre 2025. Oggi il programma di Francesca Fialdini, ormai un appuntamento fisso e di successo del palinsesto domenicale di Rai 1, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento speciale che rivoluzionerà il palinsesto della prima rete, all’insegna dello show e della beneficenza. Ecco di cosa si tratta.

Perché Da Noi a Ruota Libera non va in onda domenica 21 dicembre

La sospensione non è legata alle imminenti festività natalizie. La Fialdini lascerà il posto alla volata finale della maratona Telethon. Come ogni anno, la Rai dedica una settimana alla raccolta fondi per la trentaseiesima edizione della maratona televisiva a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che si concluderà questa sera. Alle 17.20, dopo la puntata di Domenica In, la linea passerà come di consueto a Francesca Fialdini, reduce dalla freschissima delusione incassata nella finale di Ballando con le stelle (vinta da Andrea Delogu). Questa volta, però, non sarà alla guida di una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera, ma dello speciale Telethon pomeridiano insieme a Paolo Belli. La conduttrice romana intratterrà il pubblico di Rai 1 fino alle 18.40, quando la linea passerà a L’Eredità di Marco Liorni, che poi – dopo Tg1 e Affari Tuoi – tornerà in onda in prima serata con ospiti vip per chiudere la maratona benefica.

Questa la programmazione del pomeriggio di Rai 1 – domenica 21 dicembre 2025:

14:00 – Domenica In

17:15 – TG1

17:20 – Telethon

18:40 – L’Eredità

20:00 – TG1

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Speciale L’Eredità – prima serata

00:00 – Tg1

Da Noi a Ruota Libera, quando torna in onda

Le ultime settimane dello show di Francesca Fialdini sono state piuttosto movimentate. Il programma era già saltato per tre domeniche di fila: il 23 e il 30 novembre per lasciare spazio al match Italia-Spagna di Coppa Davis e alla finale dello Zecchino d’Oro, mentre il 7 dicembre Rai 1 ha trasmesso la diretta fiume della Prima alla Scala. A parte questi stop, il pubblico può stare tranquillo: Da Noi a Ruota Libera tornerà regolarmente domenica 28 dicembre, alle 17.20 su Rai 1. Anche quest’anno infatti il programma non avrà pausa invernale, continuando a intrattenere gli spettatori anche durante il periodo natalizio.

