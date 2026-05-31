Da Noi a Ruota Libera, Pamela Prati rivela: "Ho presentato un brano con Sanremo". Poi il ricordo struggente della mamma: "Non sapevo chi fosse quella donna" La ex star del Bagaglino si racconta senza filtri a Francesca Fialdini, tra nuove ambizioni professionali e antiche ferite personali

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Pamela Prati si racconta tra pubblico e privato a Francesca Fialdini nella puntata di domenica di Da Noi a Ruota Libera.

La conversazione inizia da una clamorosa rivelazione: "Ho presentato una canzone per Sanremo. Per me oggi questo è il mio sogno nel cassetto: tornare a Sanremo. Perché no?" E vedremo cosa ne penserà Stefano De Martino.

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Pamela Prati si confessa da Francesca Fialdini: il sogno del Festival e quello del ritorno alle radici

Come sempre capita nel salotto della domenica di Rai Uno però, la conversazione tra la conduttrice e la sua ospite si sposta presto dal piano professionale a quello privato, ed è qui che Pamela Prati apre il suo cuore a Francesca Fialdini anche se partendo dal dichiarare la sua grande riservatezza caratteriale: "Si sa che i sardi sono molto riservati, io cerco di mantenere riservata la mia intimità che è solo mia", "Ma hai avuto anni di grande ribalta" sottolinea però Francesca Fialdini, e la showgirl riconosce: "Assolutamente vero, però mia madre diceva: ‘quando sei nella ragione cammina con le spalle larghe’, e io cammino con le spalle larghe".

Il ricordo della madre è centrale nell’intervista. Pamela Prati infatti ha vissuto una infanzia difficile: dopo che il padre ha abbandonato la famiglia la madre è stata costretta ad affidare per qualche tempo i suoi figli a un collegio, ma poi è riuscita con grande forza a riportarli a casa e a costruire con loro il calore della famiglia: "Lei ci ha donato tutto l’amore che poteva darci in quegli anni venendoci a trovare dove eravamo, in collegio", ricorda Prati parlando di mamma Salvatora. "Io mi ricordo il suo profumo. Non sapevo bene chi era quella donna che veniva a trovarmi perché ero troppo piccola, ma ricordo mi pettinava, mi accarezzava, mi coccolava". E aggiunge, mentre scorrono vecchie fotografie che la ritraggono in compagnia della madre: "Quando parlo di lei mi sento male, perché mi manca tantissimo. Io non sapevo chi era, poi quando ci ha riportato a casa ci ha detto: ‘io sono vostra mamma, quella che vi darà il suo cuore per sempre. Lei era la mia prima sostenitrice".

Poi la ex star del Bagaglino si commuove fino alle lacrime quando parla di una bambina che è nel suo cuore, la sua figlioccia Bibi, che ha anche un messaggio per lei in cui le esprime tutto il suo affetto: "Lei è come una figlia e sua madre è come mia sorella mi hai fatto una sorpresa bellissima!" dice emozionata alla conduttrice.

Prati ha spiegato anche di soffrire di "claustrofobia cronica" e di volerla combattere per riuscire a fare qualcosa a cui, a questo punto della sua vita tiene moltissimo: riprendere l’aereo e tornare nella sua Sardegna, un viaggio che ha un sapore particolare per lei: "Vorrebbe dire tante cose per me tornare in Sardegna. Ho tatuato la scritta ‘anima sarda’, io al posto del cuore ho la forma della Sardegna. Andare lì oggi significherebbe anche riaprire una ferita grandissima della mia infanzia, ma io ho bisogno di tornare nella mia terra, e ce la voglio fare, è molto importante per me".

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