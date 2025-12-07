Da Noi a Ruota Libera, stop lunghissimo: Rai 1 cancella Fialdini (e Liorni) per la terza volta. Cosa succede Da Noi a Ruota Libera, salta la puntata di oggi 7 dicembre: al suo posto su Rai 1 la Prima alla Scala. E' il terzo stop consecutivo per Francesca Fialdini.

Terza domenica di sosta consecutiva per Da Noi a Ruota Libera. Anche oggi – 7 dicembre 2025 – il programma di Francesca Fialdini non andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1. Lo show, uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto domenicale della rete, aveva già saltato le emissioni del 23 e del 30 novembre per lasciare spazio rispettivamente al match Italia-Spagna di Coppa Davis e alla finale dello Zecchino d’Oro. Questo pomeriggio, invece, dovrà far posto a uno degli eventi più attesi del calendario culturale del nostro Paese.

Da Noi a Ruota Libera, perché non va in onda oggi 7 dicembre

Domenica 7 dicembre, il palinsesto pomeridiano di Rai 1 subirà un netto stravolgimento. La rete trasmetterà infatti in diretta la Prima alla Scala, l’evento che inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala, come da tradizione programmato nel giorno di Sant’Ambrogio. La rappresentazione partirà alle ore 18, con collegamento in diretta su Rai 1 dalle 17.45, condotto da Milly Carlucci e Bruno Vespa, mentre Giorgia Cardinaletti sarà impegnata a gestire gli interventi dal foyer. Per questo motivo, dopo la diretta di Domenica In – che oggi durerà qualche minuto in più – non ci sarà il consueto appuntamento con Da Noi a Ruota Libera: Francesca Fialdini (che ieri sera è tornata in gara a Ballando con le stelle dopo alcune settimane di stop per infortunio) tornerà in onda domenica prossima (14 dicembre) dopo uno stop di tre settimane.

Salta anche L’Eredità di Marco Liorni

Oggi, 7 dicembre, salterà anche la consueta puntata domenicale de L’Eredità, il quiz del pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che nelle ultime settimane ha superato costantemente i 4 milioni di spettatori. La pausa, seppur breve, arriva in un momento non ideale: su Canale 5 debutta proprio questo pomeriggio l’edizione rinnovata di Caduta Libera, affidata a Max Giusti e destinata a essere il principale competitor del quiz fino alla prossima estate. L’assenza de L’Eredità permetterà dunque al programma di Rai 1 di partire con maggiore visibilità e "col piede giusto" nella prima puntata dopo lo stop; il quiz di Rai 1 tornerà regolarmente in onda da domani, 8 dicembre.

Questo la programmazione del pomeriggio di Rai 1 riportata dal sito Raiplay:

ore 14.00: Domenica In

ore 17.15: Tg1

ore 17.18: Che tempo fa

ore 17.20: Domenica In

ore 17.45: Prima alla Scala: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

La Prima alla Scala, anticipazioni: cosa vedremo oggi su Rai 1

La Prima della stagione 2025-26 del Teatro alla Scala porterà in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič, scelta per celebrare i 50 anni dalla morte del compositore. L’opera, dirompente e a suo tempo censurata per l’audacia con cui racconta il percorso criminale di Katerina Izmajlova, narra la storia di una giovane donna che, travolta dalla passione per l’amante, uccide marito e suocero prima di essere scoperta e condotta verso un tragico epilogo in Siberia.

Il cast vede protagonista il soprano drammatico Sara Jakubiak, affiancata da Alexander Roslavets nel ruolo del suocero Boris e da Yevgeny Akimov in quello del marito Zinovij. L’amante Sergej avrà la voce del tenore Najmiddin Mavlyanov, mentre Ekaterina Sannikova interpreterà la serva Aksin’ja. Sul podio il Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Vasily Barkhatov.

Da segnalare che, a differenza di molte tradizionali Prime scaligere, non sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

