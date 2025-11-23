Da Noi a Ruota Libera non va in onda domenica 23 novembre: il motivo dello stop e gli ospiti sfumati Salta la puntata di oggi su Rai 1: Francesca Fialdini cancellata per lasciar posto alla finale di Coppa Davis.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

Turno di stop per Francesca Fialdini, che oggi – 23 novembre – non sarà in onda su Rai 1. Il programma Da Noi a Ruota Libera infatti si prende una settimana di stop a causa del tennis che sarà protagonista nel pomeriggio della prima rete con la finale di Coppa Davis Italia-Spagna.

Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 23 novembre

Prima pausa stagionale per Da Noi a Ruota Libera. Il contenitore domenicale di Rai 1 si ferma per la prima volta da settembre, quando ha preso il via la nuova edizione. Quello di Francesca Fialdini sarà uno dei programmi a saltare per lasciar posto alla finalissima di Coppa Davis tra Italia e Spagna, trasmessa in diretta Tv questo pomeriggio su Rai 1. L’evento sportivo, attesissimo nonostante l’assenza di Sinner, comporterà anche altri stravolgimenti nel palinsesto della prima rete a partire dalla puntata di Domenica In, oggi in onda dalle ore 14 in formato ridotto per una sola ora (QUI le anticipazioni). Oltre a Da Noi a Ruota Libera, salterà su Rai 1 anche la consueta puntata de L’Eredità di Marco Liorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo palinsesto di Rai 1

Ecco la nuova programmazione di Rai 1 valida per il pomeriggio di Domenica 23 novembre 2025:

14:00 – Domenica In

14:55 – Coppa Davis

17:00 – Tg1

17:03 – Che tempo fa

17:05 – Coppa Davis

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

Da Noi a Ruota libera, gli ospiti sfumati di oggi 23 novembre

La mancata messa in onda di Da Noi a Ruota Libera è stata stabilita solo venerdì sera, quando l’Italtennis ha superato il Belgio nelle semifinali di Coppa Davis. La puntata cancellata avrebbe dovuto prevedere questi ospiti:

Barbara Alberti, Paolo Belli, Moira Cucchi, Massimo Giusti, Anastasia Kuzmina e Alessandro Preziosi. Probabilmente tutti loro – o una parte – interverranno nella prossima puntata in programma domenica 30 novembre 2025.

Potrebbe interessarti anche