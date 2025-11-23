Da Noi a Ruota Libera non va in onda domenica 23 novembre: il motivo dello stop e gli ospiti sfumati
Salta la puntata di oggi su Rai 1: Francesca Fialdini cancellata per lasciar posto alla finale di Coppa Davis.
Turno di stop per Francesca Fialdini, che oggi – 23 novembre – non sarà in onda su Rai 1. Il programma Da Noi a Ruota Libera infatti si prende una settimana di stop a causa del tennis che sarà protagonista nel pomeriggio della prima rete con la finale di Coppa Davis Italia-Spagna.
Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 23 novembre
Prima pausa stagionale per Da Noi a Ruota Libera. Il contenitore domenicale di Rai 1 si ferma per la prima volta da settembre, quando ha preso il via la nuova edizione. Quello di Francesca Fialdini sarà uno dei programmi a saltare per lasciar posto alla finalissima di Coppa Davis tra Italia e Spagna, trasmessa in diretta Tv questo pomeriggio su Rai 1. L’evento sportivo, attesissimo nonostante l’assenza di Sinner, comporterà anche altri stravolgimenti nel palinsesto della prima rete a partire dalla puntata di Domenica In, oggi in onda dalle ore 14 in formato ridotto per una sola ora (QUI le anticipazioni). Oltre a Da Noi a Ruota Libera, salterà su Rai 1 anche la consueta puntata de L’Eredità di Marco Liorni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il nuovo palinsesto di Rai 1
Ecco la nuova programmazione di Rai 1 valida per il pomeriggio di Domenica 23 novembre 2025:
- 14:00 – Domenica In
- 14:55 – Coppa Davis
- 17:00 – Tg1
- 17:03 – Che tempo fa
- 17:05 – Coppa Davis
- 20:00 – Tg1
- 20:35 – Affari tuoi
Da Noi a Ruota libera, gli ospiti sfumati di oggi 23 novembre
La mancata messa in onda di Da Noi a Ruota Libera è stata stabilita solo venerdì sera, quando l’Italtennis ha superato il Belgio nelle semifinali di Coppa Davis. La puntata cancellata avrebbe dovuto prevedere questi ospiti:
Barbara Alberti, Paolo Belli, Moira Cucchi, Massimo Giusti, Anastasia Kuzmina e Alessandro Preziosi. Probabilmente tutti loro – o una parte – interverranno nella prossima puntata in programma domenica 30 novembre 2025.
Potrebbe interessarti anche
Domenica In, Mara Venier ‘dimezzata’ e in lutto: cosa vedremo oggi 23 novembre
Oggi 23 novembre Mara Venier in diretta per soli 55 minuti per lasciare spazio alla ...
Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione
La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il ...
La Vita in Diretta, niente puntata oggi 21 novembre: perché la Rai ha cancellato Alberto Matano
Oggi pomeriggio, venerdì 21 novembre, La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1 per...
Affari Tuoi, la puntata di oggi 21 novembre a rischio cancellazione: cosa succede
I cambiamenti in corso sulla rete ammiraglia per lasciare spazio alla Coppa Davis po...
L’Eredità, Rai 1 cancella la puntata di oggi ma Liorni va in onda lo stesso: dove lo vedremo
Rai 1 rivoluziona il palinsesto per la Coppa Davis: L’Eredità non va in onda sul pri...
Coppa Davis, la finale porta il caos su Rai 1: Domenica In, Da Noi A ruota libera, L'Eredità, chi salta e chi va in onda
Una domenica rivoluzionata per il tennis, con tagli imprevisti e palinsesti rimodell...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Gianluca Gazzoli ‘svela’ Sanremo Giovani, Lino Guanciale rilancia Il Commissario Ricciardi
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 9 novembre, dei programmi in onda su Rai 1....
Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ‘interroga’ Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo le voci sul flirt: cosa vedremo
Anticipazioni Da Noi a ruota libera, gli ospiti della puntata in onda oggi 26 ottobr...