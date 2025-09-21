Da Noi a Ruota Libera, Gabriel Garko: "Sono stato plagiato per anni, ma ho resistito. Il coming out? Non avrei mai immaginato di farlo al Gf" L'attore, ospite di Francesca Fialdini si racconta a cuore aperto, toccando anche momenti più complicati del suo percorso: cosa ha detto

Prima puntata della nuova stagione di Da Noi a Ruota Libera, l’appuntamento della domenica pomeriggio di Rai Uno guidato da Francesca Fialdini che apre in bellezza, è proprio il caso di dirlo, con Gabriel Garko.

L’attore torinese esordisce svelando "Ho quasi sempre interpretato ruoli da cattivo, mi piacciono perchè sono diversi da me: nella vita fondamentalmente sono un buono, uno che dà una possibilità a tutti. Però ho avuto tante delusioni e ho capito che spesso la gente non mi vede come una persona ma come un personaggio, da cui c’è sempre qualcosa da prendere".



Francesca Fialdini, come fa con tutti gli ospiti, prova a raccontare la storia dell’attore dall’inizio, riportandolo al momento in cui il suo percorso professionale è iniziato, ovvero quando, giovanissimo vinse il titolo di "Più bello d’Italia" "Non me l’aspettavo assolutamente", racconta Garko. "Quel concorso all’epoca era molto seguito, io l’ho fatto perchè speravo di farmi qualche contatto a Roma, perchè io volevo fare il cinema. E infatti, quasi non ero contento quando ho vinto, non ho firmato il contratto in esclusiva per fare un anno ‘il più bello d’Italia’, perchè io volevo fare l’attore non il modello. Mio padre mi ha detto che ero pazzo, io invece sono uno che guarda lontano."

La conduttrice gli ricorda una dichiarazione passata, in cui diceva che avrebbe inseguito i suoi sogni, anche al prezzo di fare qualche sacrificio nella sua vita privata. "Sapevo che avrei dovuto fare questa rinuncia però, qui entriamo in una sfera che per me è stata motivo di sofferenza. L’ho fatto e lo rifarei, non amo piangermi addosso, nè far notare agli altri quanto mi può pesare una cosa. In tutti questi anni io ho lavorato sempre, ma non mi rendevo conto nemmeno della mia notorietà, perché ero plagiato e non mi si permetteva di capire quanto ero famoso e quindi il potere che potevo avere. Ero in un contesto in cui la personalità veniva piegata per portarti in una certa direzione, non è facile da capire nè da raccontare. Io però ho sempre lottato, sono sceso a compromessi minimi, rispetto a quelli mi si chiedevano".

"Un ragazzo che poteva mangiarsi il mondo era tanto influenzato da dover nascondere il suo orientamento sessuale", dice Francesca Fialdini chiarendo meglio il sofferto sottinteso del discorso di Garko, che poi ribadisce: "Avevo 18 anni, plasmare una ragazzo di quell’età è facile".

Poi l’attore parla del suo coming out, che avvenne quando era dentro la casa del Grande Fratello e venne accolto con molto clamore, dato che negli anni il pubblico aveva visto Garko "fidanzato" con bellissime colleghe. Il tutto maturato in quel contesto "manipolatorio" di cui parlava poco prima.

Dice Garko sul suo coming out: "Si è parlato tanto di questo coming out perché l’ho fatto in una trasmissione, in modo sincero ma plateale e il pubblico ha capito, io avevo paura del contrario. A un certo punto ho scelto, ma ti trovi dentro una gabbia tuo malgrado, ho cercato di mantenere il controllo, scalciavo, non è stato facile. Io vado oggi ancora in analisi perchè ho ancora gli strascichi di quel periodo, come dover giustificare sempre dove sono, con chi sono. Il coming out è stato preso il pretesto per avere visibilità. Non mi sarei mai immaginato che l’avrei fatto al Grande Fratello, ma lì c’era Adua, c’era tutta una situazione e c’era una persona che minacciava di dire quella cosa in malo modo, quindi io ho voluto anticipare tutto questo, dicendo bene quello che rischiava di essere detto male da qualcun altro".

