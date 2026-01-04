Da Noi a Ruota Libera, Fialdini si emoziona per Crans Montana: "Non ci sono parole per questa tragedia"
In apertura di puntata, il messaggio toccante per la strage dei ragazzi in Svizzera. Poi, il vulcano Orietta Berti
Domenica 4 gennaio, in onda la prima puntata del 2026 per ‘Da noi… a ruota libera‘. Il salotto domenicale di Francesca Fialdini anche questa settimana si apre accogliendo tanti ospiti, personaggi, amici, e persone che hanno una storia importante da raccontare.
Il messaggio (e l’emozione) per le vittime di Crans Montana
Ma prima di accoglierli, la conduttrice si prende un momento, per dedicare un pensiero per le vittime della terribile strage di Crans-Montana. E arrivare alla fine della riflessione per Francesca Fialdini non è facile. Dice la conduttrice, con lo sguardo dritto sulla telecamera: «Mandiamo il nostro affetto a chi sta lottando per continuare a vivere: ai ragazzi ovviamente, ai familiari, ai genitori, ai compagni di classe, agli insegnanti e al personale medico e sanitario impegnato senza sosta per salvare la vita dei ragazzi" e ha questo punto ha dovuto prendersi una prima pausa, per poi concludere: "E’ forse anche banale e scontato dirlo, ma non ci sono parole per questa tragedia. Da questo studio arrivi la più grande solidarietà a tutti». Tra gli applausi, la conduttrice prende un bel respiro, caccia via l’evidente emozione al pensiero di questa terribile tragedia e va avanti con il primo ospite.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il vulcano Orietta Berti
E lo studio si accende subito grazie all’arrivo della vulcanica Orietta Berti, che racconta: "Per i 60 anni di carriera sto registrando un cofanetto con tutte le mie canzoni. Sto cercando di riprodurre questi brani, ma è un lavoro complesso che richiede anche esercizi di tecnica vocale. Ci sto riuscendo, poco alla volta".
Tra il pubblico è seduto anche il figlio più grande Omar, che la scorta ovunque perché, spiega: "Il più piccolo, Otis, si è stufato di portarmi in giro, anche perchè ha i bambini e mi ha detto: ‘non voglio fare come te, che ci hai fatto crescere dai nonni". "Una frecciata niente male!" sottolinea Francesca Fialdini, ma Orietta Berti risponde con un sorriso: "Eh, i più piccoli sono sempre più ribelli dei figli più grandi" e infatti, ricorda che, tali frecciatine, le arrivavano anche quando Otis era ancora un bambino e alle elementare aveva scritto un tema piuttosto ironico sulla mamma che, però, ora, lo ricorda ridendo e con affetto.
Orietta Berti ha concluso parlando della sua popolarità tra i giovani: «Un industriale di Como mi ha chiamata per organizzare una serata per il compleanno di suo padre, pensate che il figlio di 18 anni gli disse: "Papà, ma gli amici del nonno conosceranno Orietta? Perché è una cantante per noi giovani!" E queste sì che sono soddisfazioni!
Potrebbe interessarti anche
Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti. Lo scivolone di Mike Bongiorno e la malattia che lo tormenta
La famosa cantante è sposata con il compagno ormai da ben 57 anni, vissuti sempre in...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Raoul Bova si racconta tra pubblico e privato, Enrica Bonaccorti e la sua malattia
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 4 gennaio, dei talk di Rai 1. Da Venier anc...
Orietta Berti svela: "Ballando con le stelle è stato un tormento", poi la frecciata di Balivo ad Antonella Elia
Tra amori messi alla prova, dolci annunci e brutti ricordi, il salotto de La volta B...
Fabio Rovazzi: la fidanzata Lucia, il figlio desiderato e la lite con Fedez e Orietta Berti
Dalla nuova fidanzata al sogno di diventare padre, passando per la rottura con Fedez...
Belve, stavolta sul web è flop: "La puntata degli umili". Poi l’accusa: "Mi sto annoiando"
Magnini e Colombari affossati dai social per la scarsa umiltà. Il pubblico, invece, ...
Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video
Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans...
Belve (25 novembre): tre ospiti, lacrime e Federica Pellegrini tirata in ballo. Cosa vedremo stasera
Nell'appuntamento di stasera Francesca Fagnani rende omaggio a Ornella Vanoni per po...
Orietta Berti senza filtri a Belve: “Osvaldo non ha detto sì al matrimonio”. E Fagnani la punge su Al Bano
Tutti i retroscena dietro la vita e il carattere originale della cantante sanremese:...