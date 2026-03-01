Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini cancellata (con Liorni): come cambia il palinsesto di Rai 1 Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 1 marzo: Francesca Fialdini lascia il posto allo speciale Sanremo di Domenica In: ecco la nuova programmazione di Rai 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La "sbornia" musicale è finita ieri sera con la chiusura di Sanremo 2026, ma la programmazione di Rai 1 anche oggi sarà influenzata dalla "coda" del Festival. Questo pomeriggio, domenica 1 marzo, non va in onda la consueta puntata di Da Noi a Ruota Libera. Il programma di Francesca Fialdini salta un turno a causa di Mara Venier, che terrà banco sulla prima rete fino alle soglie della sera.

Da Noi a Ruota Libera, Fialdini cancellata da Domenica In: perché non va in onda oggi 1 marzo

La puntata del 1° marzo di Da Noi a Ruota Libera non sarà trasmessa per lasciare spazio alla maxi puntata di Domenica In, che come ogni anno chiude virtualmente la settimana del Festival con una diretta fiume trasmessa dal Teatro Ariston.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mara Venier, a partire dalle ore 14, ospiterà tutti i cantanti della kermesse appena conclusa, pronti a tornare sul palco per esibirsi con il loro brano e rispondere alle domande dei giornalisti poche ore dopo la finale cha ha visto trionfare Sal Da Vinci (QUI le pagelle). La diretta fiume inizierà alle ore 14 e durerà oltre sei ore – fino alle 20 – causando quindi la cancellazione del programma di Francesca Fialdini, che tornerà in onda domenica prossima, 8 marzo.

Saltano anche L’Eredità e Affari Tuoi

Lo stravolgimento del palinsesto domenicale di Rai 1 riguarda anche L’Eredità, a sua volta cancellata per permettere l’allungamento di Domenica In. Marco Liorni – che la scorsa settimana ha portato il suo game show in prime time per due sere consecutive – tornerà in onda a partire da domani.

Ma non solo. Quest’oggi mancherà all’appello anche Affari Tuoi, fermo ai box da martedì scorso per favorire la messa in onda del PrimaFestival. Stefano De Martino (fresco d’investitura come direttore artistico di Sanremo 2027) riprenderà posto nell’access prime time a partire da domani, perché stasera dalle 20.30 alle 21.30 è in programma un appuntamento speciale con DietroFestival.

Ecco la programmazione (modificata) di Rai 1 valida per il pomeriggio e la prima serata di domenica 1 marzo 2026:

13:30 – Tg1

14:00 – Domenica In

17:15 – Tg1

17:18 – Che tempo fa

17:20 – Domenica In

20:00 – Tg1

20:35 – DietroFestival

Potrebbe interessarti anche