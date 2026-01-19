Su RaiPlay Stefano De Martino nell'ultima apparizione in TV con il padre Enrico: la serata magica da riscoprire
L'ex ballerino, scomparso il 19 gennaio, aveva accompagnato il figlio in un ballo sulle note di That's Life nello show natalizio Rai
Il 25 dicembre è ormai passato, ma in questo grigio gennaio ci vorrebbe proprio un po’ di magia natalizia. Per fortuna per questo ci può venire in aiuto Stefano De Martino, conduttore nel 2023 dello show Da Natale a Santo Stefano, disponibile gratis sul catalogo di RaiPlay. Una serata magica che profuma di feste e che ha visto il noto conduttore e ballerino protagonista di un momento musicale assieme al padre Enrico, a sua volta ex danzatore, scomparso oggi, 19 gennaio.
Enrico e Stefano De Martino assieme per Da Natale a Santo Stefano in streaming su RaiPlay
Il 26 dicembre 2023, per la serata di Santo Stefano, su Rai 2 è andato in onda lo show Da Natale a Santo Stefano, condotto, neanche a dirlo, da Stefano De Martino. Clima caldo e intimo, i colori del Natale e del varietà, musica. Questi sono gli ingredienti usati dalla produzione Rai per portare in tavola una pietanza saporita e accogliente, dal profumo di casa.
Un parterre di ospiti, anche molto illustri, chiamati a raccolta dal performer napoletano, a partire da Carlo Conti e dal Maestro pasticcere Iginio Massari. E ancora la brillante Giulia Vecchio a fare da spalla a De Martino e gli amici Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. Infine, la grande musica grazie alla big band d’altri tempi pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso.
Il toccante siparietto tra padre e figlio e dove vedere Da Natale a Santo Stefano in streaming
Senza dubbio uno dei momenti più alti della serata arriva quando Stefano De Martino, seduto dietro al piano, comincia a suonare e a cantare e dopo poco entra in scena il padre Enrico, dimostrando ancora notevoli doti da ballerino. Quando le note di That’s Life cominciano ad alzarsi più potenti, il duo padre-figlio si rende protagonista di uno stupendo ballo, regalando al pubblico una performance che difficilmente dimenticherà.
E che è possibile riscoprire anche a distanza di anni, siccome, vi ricordiamo, Da Natale a Santo Stefano è disponibile in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.
