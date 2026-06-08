Da Fiorello a Michelle Hunziker, Canale 5 ci riprova: il ritorno di Karaoke a Mediaset svela una verità scomoda sulla tv italiana
Fiorello, Hunziker e Super Karaoke: dietro il ritorno dei grandi format c'è un problema più grande della nostalgia
La tv italiana sta davvero cambiando… o sta semplicemente tornando indietro? Nel 2026 uno dei "grandi ritorni" è il Karaoke. Un format nato negli anni ’90, oggi riproposto come novità. Davvero è tutto quello che noi telespettatori ci meritiamo?
Super Karaoke su Canale 5 con Michelle Hunziker: giusto o sbagliato?
Il riciclo di Karaoke non è un caso isolato: tra revival, reboot e "nuove versioni", la sensazione è che la televisione stia sempre più spesso guardando al proprio passato invece di costruire qualcosa di nuovo. Ma è solo nostalgia… o è diventata una strategia?
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