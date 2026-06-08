Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

La tv italiana sta davvero cambiando… o sta semplicemente tornando indietro? Nel 2026 uno dei "grandi ritorni" è il Karaoke. Un format nato negli anni ’90, oggi riproposto come novità. Davvero è tutto quello che noi telespettatori ci meritiamo?

Super Karaoke su Canale 5 con Michelle Hunziker: giusto o sbagliato?

Il riciclo di Karaoke non è un caso isolato: tra revival, reboot e "nuove versioni", la sensazione è che la televisione stia sempre più spesso guardando al proprio passato invece di costruire qualcosa di nuovo. Ma è solo nostalgia… o è diventata una strategia?