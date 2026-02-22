Da Amici di Maria De Filippi a hit-maker. La storia di Edwyn Roberts, l’autore che ha più canzoni in gara a Sanremo 2026 Ha scritto per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gué ed Elodie. Sono suoi successi del Festival come Fai Rumore e Dove si balla. Nel 2025, finalmente, è salito sul palco dell’Ariston per cantare Tutta l’Italia di Gabry Ponte.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

Prima ancora di cominciare, Sanremo 2026 ha già battuto un record. È, infatti, il Festival con più autori di canzoni tra le ultime edizioni con trenta Big in gara: sono 107 gli artisti che hanno contribuito alla scrittura di testi e musiche dei brani selezionati dal direttore artistico Carlo Conti. Nel 2025 c’era stato addirittura un esposto del Codancons all’Antitrust sul tema: un’analisi approfondita dei credits delle canzoni in corsa per il trofeo segnalava che le stesse undici persone avevano firmato il 66,6 per cento dei pezzi in concorso. Esposto archiviato. Altro giro e altra corsa. Il fenomeno non si è ripetuto quest’anno dove sono sette i nomi che si ripetono nella lista degli autori senza però picchi contestabili. Il più profilifico è Edwyn Roberts che ha collaborato ai brani di Malika Ayane, Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini.

Edwyn Roberts ha scritto per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gué ed Elodie

Nato a Cremona da genitori argentini di origine gallese, il 34enne ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2013, classificandosi al quinto posto. Dopo l’esperienza nel talent, incontra il cantautore Niccolò Agliardi con cui inizia a collaborare come compositore e autore senza però accantonare il sogno di una carriera sotto ai riflettori. Prova infatti a partecipare alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2014, ma non riesce ad arrivare all’Ariston. Quell’anno però partecipa alla composizione di alcuni brani della serie televisiva Braccialetti rossi, in onda su Rai 1. Negli anni a venire scrive per i cantanti più importanti del mercato italiano da Laura Pausini (Simili, Non è detto, Zona d’ombra, Frasi a metà, Durare e Però) a Eros Ramazzotti (Ti dichiaro amore), passando per Elodie (Superbowl), Fedez (Problemi con tutti) e Guè (Cose Non Sane, Senza sogni, Fredda, Triste, Pericolosa).

Ha firmato successi di Sanremo come Fai Rumore di Diodato e Dove si balla di Dargen D’Amico

Ma è col Festival di Sanremo che Edwyn Roberts ha una vera e propria liason iniziata nel 2018 con la firma su L’ultimo ostacolo di Paola Turci. La canzone si classificò solo 16esima e, immeritatamente, non si fece notare granché tra i più venduti. L’exploit è arrivato due anni dopo. Perché c’è anche il suo nome tra coloro che hanno scritto Fai Rumore di Diodato. Primo posto all’Ariston e nel ranking settimanale di FIMI, 25esimo in quello annuale e tre dischi di platino, il brano è entrato nella storia della musica pop del nostro Paese. C’è il suo zampino anche in una delle più grandi hit dell’edizione 2022: Dove si Balla di Dargen D’Amico che, pur classificandosi solo nona, è il terzo brano della storia del Festival con più copie certificate dalla Federazione Industria Musicale Italiana: più di 700 mila con ben sette dischi di platino. Il pezzo ha raggiunto il terzo posto tra i più venduti della settimana ed è stato nelle chart annuali sia dell’anno in cui è uscito (alla 3) che di quello successivo alla 76.

Anche a Sanremo 2024 ha firmato tre canzoni: quelle de Il Volo, dei Ricchi e Poveri e di Dargen D’Amico

Non è, comunque, la prima volta che Edwyn Roberts firma tre pezzi in gara a Sanremo. Era giù successo nel 2024. C’era lui nel team di autori di Capolavoro de Il Volo: ottava in finale, 23esima nelle classifiche settimanali di vendite e un disco d’oro. Chiusero la settimana festivaliera solo 21esimi ma con Ma non tutta la vita i Ricchi e Poveri tornarono ad essere rilevanti a livello discografico dopo anni di oblio. Il brano a cui ha collaborato anche l’ex Amici di Maria de Filippi si portò a casa due dischi di platino arrivando fino all’11esimo posto dei più ascoltati e scaricati settimanalmente e 35esimi nella chart che prende in esame i dati annuali. Meglio persino di Dargen D’Amico col quale Roberts era tornato a scrivere Onda Alta che, 20esima all’Ariston, si fermò al primo disco platino nonostante abbia sfiorato la Top 10 dei più venduti di FIMI (11esimo posto) e sia risultata la 58esima canzone di maggior successo del 2024.

Niente canzoni in gara nel 2025, ma è tra gli autori e gli interpreti di Tutta l’Italia di Gabry Ponte

Nel 2025 Roberts non compare nei credits delle canzoni che hanno provato a vincere il Festival, ma lui c’era lo stesso. Forse più degli altri anni perché, non solo ha partecipato alla composizione di Tutta l’Italia di Gabry Ponte, jingle ufficiale del Sanremo del ritorno di Carlo Conti, ma l’ha anche cantato. La traccia è poi volata all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino, arrivando, però, solo 26esima. Un risultato deludente che è stato mitigato dall’entrata in classifica in Paesi come Grecia, Islanda, Lituania, Svezia e Svizzera. Da noi Tutta l’Italia ha raggiunto la 14esima nelle chart settimanali e la 45 in quella annuale.

