D4vd, chi è il rapper accusato di aver ucciso una 14enne: l’arresto che ha scioccato gli USA Svolta nel terribile caso che vede coinvolto il cantante R&B D4vd, arrestato proprio in queste ore a Los Angeles perché sospettato di omicidio: i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il mondo della musica internazionale è sotto shock per una vicenda che vede protagonista il cantante D4vd, arrestato a Los Angeles con il sospetto di omicidio in relazione alla morte di una ragazzina di 14 anni. La svolta nelle indagini è arrivata dopo mesi di accertamenti. Il 21enne, all’anagrafe David Anthony Burke, è stato fermato dalle autorità e si trova attualmente in carcere senza possibilità di cauzione. Il suo caso sarà ora esaminato dall’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles, che dovrà decidere se procedere con un’incriminazione formale. Ecco tutti i dettagli.

D4vd, il ritrovamento della 14enne e l’arresto choc

Tutto è iniziato nel 2024 con la scomparsa della 14enne Celeste Rivas Hernandez, vista per l’ultima volta a Lake Elsinore, a circa 100 chilometri da Los Angeles. Secondo quanto riferito dal fratello della giovane, Celeste avrebbe detto di voler incontrare proprio il cantante D4vd prima di sparire. Purtroppo, il cadavere della ragazzina è stato poi ritrovato l’8 settembre 2025 in un deposito di veicoli a Hollywood. La polizia era intervenuta dopo alcune segnalazioni per un odore sospetto proveniente da un’auto abbandonata: si trattava di una Tesla collegata all’indirizzo dell’artista, precedentemente rimossa da Hollywood Hills. All’interno del veicolo è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane, poi identificata proprio come Celeste Rivas Hernandez.

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Proprio oggi è ufficialmente arrivata la svolta nel caso con l’arresto di D4vd con il sospetto di omicidio. Dal canto suo, il team legale del cantante continua a respingere ogni accusa, sottolineando che si tratta al momento solo di sospetto e che non è stata formalizzata alcuna incriminazione. I legali ribadiscono l’innocenza del cantante, sostenendo che le prove dimostreranno la sua estraneità ai fatti. In precedenza, lo staff dell’artista aveva dichiarato la piena collaborazione con le autorità. Nonostante l’arresto, ad oggi restano infatti numerosi interrogativi aperti, a partire dalle circostanze della morte della giovane. Un caso ancora tutto da chiarire, che ha già avuto ripercussioni sulla carriera del cantante, come la cancellazione del suo tour mondiale.

Chi è D4vd, il cantante arrestato con il sospetto di omicidio

D4vd, nome d’arte di David Anthony Burke, è un cantante e autore statunitense classe 2005 diventato celebre in pochissimo tempo grazie ai social, in particolare TikTok. Il suo stile mescola R&B, indie e sonorità alternative, con atmosfere intime e malinconiche. Il successo è arrivato nel 2022 con il brano Romantic Homicide, registrato in modo quasi artigianale nella sua stanza e diventato virale a livello mondiale, seguito poi da altri singoli di grande impatto come Here With Me. La sua ascesa lo ha portato a collaborare con artiste affermate come SZA e Kali Uchis, consolidando la sua posizione tra i nuovi nomi più interessanti della scena internazionale.

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