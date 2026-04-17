D4vd, chi è il rapper accusato di aver ucciso una 14enne: l’arresto che ha scioccato gli USA
Svolta nel terribile caso che vede coinvolto il cantante R&B D4vd, arrestato proprio in queste ore a Los Angeles perché sospettato di omicidio: i dettagli.
Il mondo della musica internazionale è sotto shock per una vicenda che vede protagonista il cantante D4vd, arrestato a Los Angeles con il sospetto di omicidio in relazione alla morte di una ragazzina di 14 anni. La svolta nelle indagini è arrivata dopo mesi di accertamenti. Il 21enne, all’anagrafe David Anthony Burke, è stato fermato dalle autorità e si trova attualmente in carcere senza possibilità di cauzione. Il suo caso sarà ora esaminato dall’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles, che dovrà decidere se procedere con un’incriminazione formale. Ecco tutti i dettagli.
D4vd, il ritrovamento della 14enne e l’arresto choc
Tutto è iniziato nel 2024 con la scomparsa della 14enne Celeste Rivas Hernandez, vista per l’ultima volta a Lake Elsinore, a circa 100 chilometri da Los Angeles. Secondo quanto riferito dal fratello della giovane, Celeste avrebbe detto di voler incontrare proprio il cantante D4vd prima di sparire. Purtroppo, il cadavere della ragazzina è stato poi ritrovato l’8 settembre 2025 in un deposito di veicoli a Hollywood. La polizia era intervenuta dopo alcune segnalazioni per un odore sospetto proveniente da un’auto abbandonata: si trattava di una Tesla collegata all’indirizzo dell’artista, precedentemente rimossa da Hollywood Hills. All’interno del veicolo è stato scoperto il corpo senza vita di una giovane, poi identificata proprio come Celeste Rivas Hernandez.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Proprio oggi è ufficialmente arrivata la svolta nel caso con l’arresto di D4vd con il sospetto di omicidio. Dal canto suo, il team legale del cantante continua a respingere ogni accusa, sottolineando che si tratta al momento solo di sospetto e che non è stata formalizzata alcuna incriminazione. I legali ribadiscono l’innocenza del cantante, sostenendo che le prove dimostreranno la sua estraneità ai fatti. In precedenza, lo staff dell’artista aveva dichiarato la piena collaborazione con le autorità. Nonostante l’arresto, ad oggi restano infatti numerosi interrogativi aperti, a partire dalle circostanze della morte della giovane. Un caso ancora tutto da chiarire, che ha già avuto ripercussioni sulla carriera del cantante, come la cancellazione del suo tour mondiale.
Chi è D4vd, il cantante arrestato con il sospetto di omicidio
D4vd, nome d’arte di David Anthony Burke, è un cantante e autore statunitense classe 2005 diventato celebre in pochissimo tempo grazie ai social, in particolare TikTok. Il suo stile mescola R&B, indie e sonorità alternative, con atmosfere intime e malinconiche. Il successo è arrivato nel 2022 con il brano Romantic Homicide, registrato in modo quasi artigianale nella sua stanza e diventato virale a livello mondiale, seguito poi da altri singoli di grande impatto come Here With Me. La sua ascesa lo ha portato a collaborare con artiste affermate come SZA e Kali Uchis, consolidando la sua posizione tra i nuovi nomi più interessanti della scena internazionale.
Potrebbe interessarti anche
Chiara Ferragni ha perso la testa per Jose Hernandez, l'amico svela: "Sembrano due 14enni alla prima cotta"
Chiara Ferragni e Jose Hernandez sempre più uniti: tra cene, sorrisi e complicità, l...
Rivelazione a sorpresa sull’iconica parodia sci-fi anni '80, l’atteso sequel ha finalmente un titolo: come si chiamerà
Rivelato il titolo ufficiale di Balle Spaziali 2 al CinemaCon: Mel Brooks torna con ...
Michael Caine non ha dubbi: "Prendete i soldi, anche se è spazzatura". L'appello ai giovani attori
Il britannico, due volte Premio Oscar, tramanda la sua filosofia, per cui ogni ruolo...
Il sequel del cult comico anni ’80 è pronto a spiccare il volo: eroi e caos cosmico torneranno in questo giorno
Dopo decenni di attesa, il leggendario cult anni ’80, Balle Spaziali, torna sul gran...
Quando The Mask diventa realtà: Jim Carrey ormai è irriconoscibile e il suo ritorno sullo schermo preoccupa i fan
Dall’ascesa fulminea con The Mask al ritiro dalle scene tra depressione, scandali e ...
La protagonista di Pretty Woman poteva parlare italiano: il film che Hollywood non ha avuto il coraggio di fare
Il provino di Pretty Woman e quella sliding door che avrebbe potuto cambiare le carr...
Tatiana Maslany si allontana dalla Marvel per entrare in una spirale di crimini e ricatti: la nuova serie
Debutta il 20 maggio la nuova serie in dieci episodi di David J. Rosen con protagoni...
Avengers: Doomsday, un gesto di Robert Downey Jr. scatena i fan: due (possibili) ritorni Marvel in vista
Il concept art condiviso dall’attore alimenta teorie tra i fan: dettagli nascosti ne...