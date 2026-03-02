D Anime: il nuovo canale dedicato alle serie animate da oggi su Amazon Prime Video Dynit lancia D Anime su Prime Video Channels: oltre 2.000 contenuti tra classici e simulcast a 4,99 euro al mese

Dynit presenta D Anime, il nuovo canale TV interamente dedicato agli anime su Amazon Prime Video, che debutta sulla piattaforma oggi, 2 marzo 2026. L’annuncio è stato anticipato in occasione del Nerd Show di Bologna. Oltre 1.000 ore di programmazione ed oltre 2.000 contenuti tra episodi, film e OAV delle serie anime più famose e amate dal pubblico italiano. L’offerta editoriale sarà arricchita da nuove serie in simulcast, in contemporanea con il Giappone, affiancate da nuove acquisizioni e dal recupero di grandi classici che hanno segnato la storia degli Anime in Italia.

D Anime è il nuovo canale Dynit su Prime Video

Attenta all’evoluzione del mercato, alle esigenze degli appassionati e alle tendenze emergenti, Dynit è ancora una volta pronta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel settore, con D Anime, il proprio canale TV che debutterà con un costo dell’abbonamento di € 4,99 al mese, con un periodo di prova gratuita di 7 giorni.

"Dynit ha da poco festeggiato i trent’anni di attività: in questi anni abbiamo assistito a tante mutazioni del mercato, ma un dato costante è stato sicuramente il crescente interesse del pubblico (o meglio amore incondizionato) per gli anime. Del resto, anche noi siamo nati come ‘fan’, e credo che questo traspaia in tutto ciò che facciamo. Da fan a fan, siamo orgogliosi di lanciare il nostro canale su Prime Video, sperando di continuare a trasmettere tutta la nostra passione, professionalità e amore per gli anime" ha dichiarato Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo di Dynit.

L’esperienza e il catalogo Dynit al servizio di D Anime

Fondata nel 1995, Dynit rappresenta oggi un punto di riferimento nella distribuzione anime in Italia. Il suo percorso si è evoluto dall’home video alla televisione – con collaborazioni con MTV, Rai e Mediaset – fino all’approdo nel cinema, portando, per prima, gli anime sul grande schermo. Nel tempo, Dynit ha esteso il proprio raggio d’azione anche ai Toys, al promozionale e al collezionabile, affermandosi come Gruppo integrato e multisettoriale di livello europeo. Dalla nascita dell’animazione giapponese moderna fino ai fenomeni globali, il catalogo di D Anime comprenderà titoli che hanno definito epoche e linguaggi: dalle avventure pionieristiche di Capitan Harlock e Conan, Il ragazzo del futuro, passando per la rivoluzione dei mecha con Mobile Suit Gundam e la svolta psicologica di Neon Genesis Evangelion; dall’eroismo classico di Daitarn 3 all’energia travolgente di GTO – Great Teacher Onizuka e Gintama, fino ai grandi shōnen che hanno conquistato generazioni come Bleach, Hunter x Hunter, Inuyasha e Demon Slayer. In arrivo anche Puella Magi Madoka Magica, che ha riscritto le regole del genere "magical girl", e il fenomeno globale Sword Art Online, fra le opere che hanno dimostrato come l’animazione giapponese continui a reinventarsi, unendo tradizione e innovazione e parlando a un pubblico sempre più vasto.

