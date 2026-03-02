Trova nel Magazine
D Anime: il nuovo canale dedicato alle serie animate da oggi su Amazon Prime Video

Dynit lancia D Anime su Prime Video Channels: oltre 2.000 contenuti tra classici e simulcast a 4,99 euro al mese

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

D Anime: il nuovo canale Dynit su Amazon Prime Video dal 2 marzo

Dynit presenta D Anime, il nuovo canale TV interamente dedicato agli anime su Amazon Prime Video, che debutta sulla piattaforma oggi, 2 marzo 2026. L’annuncio è stato anticipato in occasione del Nerd Show di Bologna. Oltre 1.000 ore di programmazione ed oltre 2.000 contenuti tra episodi, film e OAV delle serie anime più famose e amate dal pubblico italiano. L’offerta editoriale sarà arricchita da nuove serie in simulcast, in contemporanea con il Giappone, affiancate da nuove acquisizioni e dal recupero di grandi classici che hanno segnato la storia degli Anime in Italia.

D Anime è il nuovo canale Dynit su Prime Video

Attenta all’evoluzione del mercato, alle esigenze degli appassionati e alle tendenze emergenti, Dynit è ancora una volta pronta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel settore, con D Anime, il proprio canale TV che debutterà con un costo dell’abbonamento di € 4,99 al mese, con un periodo di prova gratuita di 7 giorni.
"Dynit ha da poco festeggiato i trent’anni di attività: in questi anni abbiamo assistito a tante mutazioni del mercato, ma un dato costante è stato sicuramente il crescente interesse del pubblico (o meglio amore incondizionato) per gli anime. Del resto, anche noi siamo nati come ‘fan’, e credo che questo traspaia in tutto ciò che facciamo. Da fan a fan, siamo orgogliosi di lanciare il nostro canale su Prime Video, sperando di continuare a trasmettere tutta la nostra passione, professionalità e amore per gli anime" ha dichiarato Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo di Dynit.

L’esperienza e il catalogo Dynit al servizio di D Anime

Fondata nel 1995, Dynit rappresenta oggi un punto di riferimento nella distribuzione anime in Italia. Il suo percorso si è evoluto dall’home video alla televisione – con collaborazioni con MTV, Rai e Mediaset – fino all’approdo nel cinema, portando, per prima, gli anime sul grande schermo. Nel tempo, Dynit ha esteso il proprio raggio d’azione anche ai Toys, al promozionale e al collezionabile, affermandosi come Gruppo integrato e multisettoriale di livello europeo. Dalla nascita dell’animazione giapponese moderna fino ai fenomeni globali, il catalogo di D Anime comprenderà titoli che hanno definito epoche e linguaggi: dalle avventure pionieristiche di Capitan Harlock e Conan, Il ragazzo del futuro, passando per la rivoluzione dei mecha con Mobile Suit Gundam e la svolta psicologica di Neon Genesis Evangelion; dall’eroismo classico di Daitarn 3 all’energia travolgente di GTO – Great Teacher Onizuka e Gintama, fino ai grandi shōnen che hanno conquistato generazioni come Bleach, Hunter x Hunter, Inuyasha e Demon Slayer. In arrivo anche Puella Magi Madoka Magica, che ha riscritto le regole del genere "magical girl", e il fenomeno globale Sword Art Online, fra le opere che hanno dimostrato come l’animazione giapponese continui a reinventarsi, unendo tradizione e innovazione e parlando a un pubblico sempre più vasto.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

