Cuori 3, ultima puntata e finale drammatico: come finisce e spoiler sulla quarta stagione
Colpo di scena nel finale di Cuori 3: uno sparo sconvolge Delia e Alberto. Ecco come finisce e cosa sappiamo sulla possibile quarta stagione.
Il momento tanto atteso è arrivato: Cuori si prepara a salutare il pubblico con un finale ad alta tensione. La terza stagione della fiction ambientata alle Molinette di Torino chiude con episodi carichi di emozione, lasciando però più di una porta socchiusa sul futuro. Dopo una programmazione speciale su Rai 1, complice la chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la serie ha confermato il suo seguito con uno share intorno al 17%, sfidando con successo la concorrenza. Ma come finisce davvero Cuori 3? E cosa sappiamo sulla quarta stagione?
Finale Cuori 3: lo sparo nel buio e il destino di Delia e Alberto
Gli episodi conclusivi, "Il futuro non esiste che al presente" e "Niente è impossibile", tengono lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Alberto deve affrontare un lutto doloroso, mentre in ospedale si susseguono casi complessi, come quello del sensitivo Gregorio Fois che, colpito da un malore improvviso, finisce sul tavolo operatorio. Ma è nel finale che tutto precipita. Uno sparo nel buio rompe gli equilibri: Delia e Alberto restano coinvolti e vengono ricoverati in osservazione. Sono vivi, ma profondamente scossi. La tensione si intreccia alle altre storyline: Virginia trova il coraggio di fuggire da Helmut e chiede aiuto a Fausto, provocando la reazione inattesa di Roberta. Intanto Bruno, dopo l’intervento riuscito, prende una decisione drastica che segna un punto di rottura con il padre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando sembra che il peggio sia passato, Delia accusa un malore improvviso. Alberto, il cardiochirurgo brillante e risolutivo, si trova per la prima volta impotente davanti alla donna che ama. Il finale non offre certezze assolute, ma lascia sospese diverse questioni, alimentando la speranza di un nuovo capitolo.
Cuori 4 si farà? Le parole di Matteo Martari e Pilar Fogliati
Al momento non c’è un annuncio ufficiale da parte della Rai, ma i segnali sono incoraggianti. Gli ascolti solidi – quasi tre milioni di spettatori a puntata – rappresentano un dato significativo nel panorama televisivo attuale. A far sognare i fan sono soprattutto le dichiarazioni dei protagonisti. Matteo Martari, che interpreta Alberto Ferraris, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi: "Se si facesse Cuori 4, io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa". Parole che suonano come una vera e propria apertura. Anche Pilar Fogliati non ha mai nascosto il desiderio di tornare nei panni di Delia, un personaggio complesso e combattivo che il pubblico ha imparato ad amare.
Inoltre, la scrittura del finale sembra costruita apposta per lasciare spazio a nuovi sviluppi: rapporti incrinati, scelte drastiche e condizioni di salute in bilico. Torino negli anni Settanta, con il reparto di cardiochirurgia delle Molinette, ha ancora molte storie da raccontare.
Potrebbe interessarti anche
Cuori 3 è già su RaiPlay con la prima puntata della fiction Rai: Pilar Fogliati tra amore e scelte dolorose
Cuori 3 arriverà in prima serata su Rai 1 dal primo febbraio, ma i primi due episodi...
"Cuori 3" su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Cuori 3 inizia stasera 1 febbraio su Rai 1 con sei nuove puntate ambientate nel 1974...
Cuori 3, social preoccupati per Delia: "Questa donna completamente sola"
I fan della coppia formata da Delia e Alberto sono in ansia per i protagonisti: "Ma ...
Cuori 3, Delia e Alberto fanno ancora sognare ma i social criticano la trama: "Mi sono persa qualcosa"
Tante critiche anche per l'arrivo di una misteriosa ragazza bionda che potrebbe rovi...
Pilar Fogliati, il doppio ‘colpo’ dopo Cuori: Sanremo 2026 e il nuovo fidanzato (famoso)
L’attrice sarà sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco ...
Paolo Bonolis si prepara al disastro: non può nulla contro i rivali
Il conduttore con il suo Taratata sfida le Olimpiadi, il ritorno di Cuori con Pilar ...
Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2
Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di ...
Pilar Fogliati si lascia Cuori 3 alle spalle: la nuova sfida tra dipendenze e alienazione sociale
Non solo Cuori 3: Pilar Fogliati è una dei protagonisti del film Strike - Figli di u...