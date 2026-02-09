Trova nel Magazine
Cuori 3, social preoccupati per Delia: "Questa donna completamente sola"

I fan della coppia formata da Delia e Alberto sono in ansia per i protagonisti: "Ma perché dobbiamo soffrire così".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cuori 3 reazioni social 8 febbraio 2026
RaiPlay

Anche la seconda puntata di Cuori 3 è stata molto seguita e apprezzata dal pubblico di Rai 1. Ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, il nuovo appuntamento con la terza stagione della serie, sebbene in calo per via delle Olimpiadi, ha comunque conquistato 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share, battendo negli ascolti Gerry Scotti e il suo Chi vuol essere milionario su Canale 5. La trama della fiction inizia a infittirsi e tra nuove ship e problemi tra le corsie dell’ospedale, a preoccupare i fan è Delia Brunello (Pilar Fogliati) e la sua storia d’amore con Alberto Ferraris (Matteo Martari). I due sono innamoratissimi, una gioia per i pubblico, ma le difficoltà nel cercare una gravidanza, unite a uno strano avvicinamento del medico a una misteriosa ragazza bionda, iniziano a far tremare gli appassionati di questa serie.

Social in ansia per Delia e Alberto di Cuori 3: "Ma perché dobbiamo soffrire così"

La seconda puntata di Cuori 3 ha appassionato il pubblico, ma non sono mancati commenti preoccupati da parte dei fan della coppia formata da Delia e Alberto. I due sono molto amati dai telespettatori, che sperano possano trovare un lieto fine e vivere finalmente sereni la loro storia d’amore, magari con il figlio (o la figlia) che tanto desiderano e che non arriva. I problemi di infertilità, infatti, stanno iniziando a entrare in modo dirompente nella loro vita e nei due episodi di ieri sera, Delia si è anche rivolta a uno specialista. Come se non bastasse, l’arrivo di una donna bionda starebbe gettando l’ombra di un tradimento tra loro, cosa che sui social non è per nulla apprezzata.

In tanti su X sono spaventati per il futuro della coppia e per la solitudine in cui Delia sembra essere caduta: "Questo malinteso del tradimento mi sta già distruggendo e probabilmente quando Delia scoprirà la verità sarà pure peggio ma perché dobbiamo soffrire così", "Dovevano trovare una struttura a questa terza stagione soprattutto per dargli continuità e quindi ci sta che facciano soffrire Delia e Alberto, proprio per regalargli qualcosa di più grande nel finale del racconto", "Questa donna completamente sola; non ha un’amica, non ha un familiare, non ha una mano tesa", "Mi dite perché il dott Ferrari s’interessa a quella cantante, non ho capito", "L’unica cosa che posso criticare è la mancanza della figura dell’amico, del confidente. Delia si merita qualcuno che le sta vicino. Spero torni la ginecologa anche se dubito tornerà".

