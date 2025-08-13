Cuori 3, Rai stravolge i palinsesti di autunno 2025: salta la fiction con Pilar Fogliati. Perché e dove vedere le prime stagioni La terza stagione dell’amata serie è stata cancellata dal palinsesto televisivo autunnale e la sua messa in onda dovrà attendere ancora: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tra le fiction Rai più seguite e amate degli ultimi anni spicca senza alcun dubbio Cuori, la serie ambientata nella Torino di fine anni Sessanta che vede tra i protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Dopo due stagioni di straordinario successo, l’arrivo in prima visione della terza stagione era previsto proprio per il 22 settembre 2025. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato, e la serie è stata ufficialmente cancellata dai palinsesti Rai autunnali. Scopriamo nel dettaglio quando potremo finalmente vederla e cosa arriverà su Rai 1 al suo posto.

Cuori 3 slitta al 2026: cosa vedremo al suo posto

Le riprese di Cuori 3 sono terminate all’inizio dell’anno, e per questo la messa in onda della terza stagione della serie era prevista per il 22 settembre 2025. Nelle ultime ore la Rai ha però deciso di cambiare le carte in tavola, cancellando ufficialmente la fiction dal palinsesto autunnale. Questo significa che Cuori 3 non andrà in onda prima del 2026 e per avere una data certa dovremo attendere ulteriori informazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al posto di questa fiction, nel palinsesto autunnale di Rai 1 arriverà la nuova serie Noi del Rione Sanità, un dramma familiare ambientato a Napoli che vedrà come protagonista Carmine Recano. Un contesto dunque del tutto diverso da quello proposto da Cuori, ma che sicuramente riuscirà a conquistare ancora una volta gli spettatori grazie alla rappresentazione di una Napoli contemporanea, alle coinvolgenti storie di riscatto e alla bravura del cast.

Al momento la Rai non ha fornito spiegazioni in merito alla decisione di far slittare una fiction attesissima come Cuori, dando priorità a una serie che era invece prevista per il 2026. Che si tratti di una scelta strategica o di un’esigenza produttiva, l’unica certezza è che per vedere la terza stagione dovremo attendere ancora diversi mesi.

Cuori, di cosa parla la fiction e dove vederla in streaming

Prodotta da Rai Fiction e Aurora TV, la fiction Cuori è ambientata nella Torino degli anni ’60, proprio gli anni di maggiore rivoluzione per il mondo della cardiologia, con i primi trapianti di cuore, le tecniche innovative di cardiochirurgia e l’avvio di reparti ospedalieri altamente specializzati. La narrazione ruota attorno alle vicende professionali e personali di un gruppo di medici dell’Ospedale Molinette di Torino, in un’Italia in pieno boom economico ma ancora segnata da forti tradizioni. Il primario Cesare Corvara (Daniele Pecci) sogna di poter fare il primo trapianto di cuore in Italia, affiancato dalla giovane e brillante cardiologa appena tornata dall’America Delia Brunello (Pilar Fogliati) e dal cardiochirurgo di talento Alberto Ferraris (Matteo Martari).

In attesa della terza stagione, è possibile vedere tutti gli episodi delle prime due stagioni di Cuori (andate in onda nel 2021 e nel 2023) in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche