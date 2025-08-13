Cuori 3, Rai stravolge i palinsesti di autunno 2025: salta la fiction con Pilar Fogliati. Perché e dove vedere le prime stagioni
La terza stagione dell’amata serie è stata cancellata dal palinsesto televisivo autunnale e la sua messa in onda dovrà attendere ancora: scopriamo di più.
Tra le fiction Rai più seguite e amate degli ultimi anni spicca senza alcun dubbio Cuori, la serie ambientata nella Torino di fine anni Sessanta che vede tra i protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Dopo due stagioni di straordinario successo, l’arrivo in prima visione della terza stagione era previsto proprio per il 22 settembre 2025. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato, e la serie è stata ufficialmente cancellata dai palinsesti Rai autunnali. Scopriamo nel dettaglio quando potremo finalmente vederla e cosa arriverà su Rai 1 al suo posto.
Cuori 3 slitta al 2026: cosa vedremo al suo posto
Le riprese di Cuori 3 sono terminate all’inizio dell’anno, e per questo la messa in onda della terza stagione della serie era prevista per il 22 settembre 2025. Nelle ultime ore la Rai ha però deciso di cambiare le carte in tavola, cancellando ufficialmente la fiction dal palinsesto autunnale. Questo significa che Cuori 3 non andrà in onda prima del 2026 e per avere una data certa dovremo attendere ulteriori informazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al posto di questa fiction, nel palinsesto autunnale di Rai 1 arriverà la nuova serie Noi del Rione Sanità, un dramma familiare ambientato a Napoli che vedrà come protagonista Carmine Recano. Un contesto dunque del tutto diverso da quello proposto da Cuori, ma che sicuramente riuscirà a conquistare ancora una volta gli spettatori grazie alla rappresentazione di una Napoli contemporanea, alle coinvolgenti storie di riscatto e alla bravura del cast.
Al momento la Rai non ha fornito spiegazioni in merito alla decisione di far slittare una fiction attesissima come Cuori, dando priorità a una serie che era invece prevista per il 2026. Che si tratti di una scelta strategica o di un’esigenza produttiva, l’unica certezza è che per vedere la terza stagione dovremo attendere ancora diversi mesi.
Cuori, di cosa parla la fiction e dove vederla in streaming
Prodotta da Rai Fiction e Aurora TV, la fiction Cuori è ambientata nella Torino degli anni ’60, proprio gli anni di maggiore rivoluzione per il mondo della cardiologia, con i primi trapianti di cuore, le tecniche innovative di cardiochirurgia e l’avvio di reparti ospedalieri altamente specializzati. La narrazione ruota attorno alle vicende professionali e personali di un gruppo di medici dell’Ospedale Molinette di Torino, in un’Italia in pieno boom economico ma ancora segnata da forti tradizioni. Il primario Cesare Corvara (Daniele Pecci) sogna di poter fare il primo trapianto di cuore in Italia, affiancato dalla giovane e brillante cardiologa appena tornata dall’America Delia Brunello (Pilar Fogliati) e dal cardiochirurgo di talento Alberto Ferraris (Matteo Martari).
In attesa della terza stagione, è possibile vedere tutti gli episodi delle prime due stagioni di Cuori (andate in onda nel 2021 e nel 2023) in streaming su RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Rai, donne protagoniste dell'Estate: da Imma Tataranni a L'Allieva, fino a Lea e Makari
I palinsesti estivi della Tv pubblica si animano che le più belle serie degli ultimi...
La notte nel cuore, salta la puntata di stasera 10 agosto: i motivi dello stop (e quando torna)
Stasera 10 agosto la soap "La notte nel cuore" non va in onda su Canale 5, sostituit...
Le uscite estive Rai 2025: Alberto Angela continua, ma occhio allo speciale di Monica Setta
Un palinsesto con musica, crime, cultura e intrattenimento, tra novità e graditi rit...
Il Paradiso delle Signore, l’atteso ritorno della fiction che salverà Rai 1 dal flop estivo
Il ritorno dell’amata soap di Rai 1, con la sua decima stagione, si ritroverà a dove...
Cristiana Capotodondi stoppa il cinema per una fiction Rai attesissima: con lei tre star assolute. Chi sono
Cristiana Capotondi guida un cast stellare con Valeria Fabrizi, Flavio Parenti e Ori...
Il Commissario Montalbano, tutto sull’amata fiction Rai con Luca Zingaretti: trama, cast, luoghi, dove vederlo
Dalla penna del grande scrittore Andrea Camilleri è nato uno dei personaggi più amat...
Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi
Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schia...
Emma Marrone, chi è il suo (presunto) nuovo fidanzato Matteo Martari: è la star della serie tv del momento
Stando alle ultime voci la cantante sarebbe molto vicina all’attore tra i protagonis...