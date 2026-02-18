Cuori 3, il finale ambiguo lascia l'amaro in bocca e la voglia di una quarta stagione: "Era un sogno o la realtà?" Le ultime scene della serie di Rai 1 hanno diviso il pubblico tra felicità e desiderio di un nuovo capitolo: "Tornate subito sul set".

Fiato sospeso fino all’ultimo istante per la puntata finale di Cuori 3. Ieri sera, martedì 17 febbraio 2026, l’appuntamento conclusivo della serie di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari è stato seguitissimo anche sui social network, dove gli spettatori hanno commentato con ansia le scene andate in onda. Delia è incinta dopo averlo così tanto desiderato ma dopo una sparatoria si trova in coma e Alberto, per la prima volta completamente impotente di fronte al destino della donna che ama, scopre con un ecografia che il bambino che aspettano è ancora vivo. Nelle ultime immagini, poi, si vedono loro genitori felici di un bimbo di circa un anno, ma senza nessuna spiegazione al pubblico, cosa che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, ma anche uno spiraglio aperto verso una quarta stagione.

La puntata finale di Cuori 3 e la speranza di una nuova stagione: "Tornate subito sul set"

Il finale di Cuori 3, con Delia incinta ma in coma, la scena di un futuro felice da genitori con Alberto, seppur senza nessuna spiegazione, ha colpito molto il pubblico di Rai 1, che si è diviso tra chi ha applaudito per la felicità della coppia e chi, invece, ha mal digerito una conclusione frettolosa, augurandosi ci sia una nuova stagione chiarificatrice. Inoltre, uno sceneggiatore ha svelato a FanPage che il terzo capitolo è stato girato come fosse l’ultimo, senza escludere però un possibile quarto appuntamento. Sui social due teorie: era la realtà (e quindi la serie finisce qui) o i due protagonisti finalmente genitori era solo un sogno di Alberto (e quindi la serie va avanti).

Su X tante le critiche e le congetture: "Non ho capito se era tutto un sogno o se era realtà. È successo tutto troppo in fretta. E cmq tante sn le cose ancora in sospeso", "Forse lui sognava… È successo di tutto e di più in una serata sola! Super puntata", "Gli amori miei per sempre, non importa se sia un sogno o meno, l’importante è che siano felici. È questo quello che conta davvero Grazie Delia e Alberto, grazie mamma e papà", "Va bene così!!!! Il seguito non avrebbe senso", "Chiuso tutto in un modo così frettoloso che se non ci propinano un’altra stagione faccio la pazza", "Sto finale comunque coerente con la sua messa in onda: a casaccio e liquidato in 5 secondi", "OGGETTIVAMENTE, se questa scena fosse stato reale, non sarebbe stato un posto così idilliaco, avrebbero scritto ‘9 mesi dopo’, Delia avrebbe chiamato per nome il bambino. questo è tutto un sogno di Delia in coma che diventerà realtà nella s4 DAI", "Tornate subito su quel set per una quarta stagione perché io non posso vivere per sempre con il dubbio che questo sia un sogno capito".

