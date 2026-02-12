Cuori 3, la Rai anticipa la chiusura della serie TV: calendario stravolto. Perché Una scelta di palinsesto che fa discutere i fan della serie, ma che risiede in strategie televisive ben precise, ecco cosa si nasconde dietro la fine 'anticipata' di Cuori 3.

La decisione della Rai di anticipare la chiusura della terza stagione di Cuori potrebbe aver sorpreso alcuni fan, ma è importante sottolineare che non nasce da una sfiducia per la serie, anzi, ma da un incastro di fattori legati alla programmazione della prima rete. Ecco cosa aspettarci dagli ultimi tre episodi della ficiton.

Cuori 3: il cambio di programmazione e l’anticipo del finale

Quando una fiction regge negli ascolti, dimostra di saper competere e allo stesso tempo deve lasciare spazio a un evento istituzionale, la soluzione più logica è concentrare il racconto e trasformare il finale in un piccolo evento tv. È esattamente ciò che accadrà nelle prossime settimane. All’appello mancavano tre puntate e Rai 1 ha scelto di non rimandare nulla: Cuori andrà in onda per tre sere consecutive, domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Il finale di stagione, inizialmente previsto per domenica 22, viene così anticipato, costringendo la serie a un’accelerazione che, paradossalmente, potrebbe rafforzarne l’impatto sul pubblico, abituato a seguire le vicende dei protagonisti senza lunghe pause.

Il finale delle Olimpiadi Invernali 2026 promosso su Rai 1

Questa scelta nasce da un’esigenza molto precisa: la programmazione di Rai 1 nei prossimi giorni cambierà radicalmente per lasciare spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali, che andrà in onda sulla prima rete e non più su Rai 2 come previsto originariamente. Questa scelta è stata dettata dallo strepitoso successo riscosso sulla prima rete dalla cerimonia d’apertura, che venerdì scorso ha ottenuto lo share monstre del 46.2%. La Rai quindi ha deciso di promuovere anche il gran finale delle Olimpiadi sulla prima rete e di conseguenza anche gli appuntamenti con Cuori hanno dovuto adattarsi a un palinsesto ridisegnato quasi interamente.

La sfida con la concorrenza

Anticipare il finale significa anche accettare una sfida diretta. Cuori 3 se la vedrà non soltanto con la seconda e ultima puntata dello show musicale Taratata condotto da Paolo Bonolis, contro cui ha già ben figurato, ma affronterà anche Colpa dei Sensi martedì 17 febbraio. Una serata inedita, in cui il finale di una serie di Rai 1 sarà opposto al finale di una serie di Canale 5, trasformando l’ultimo episodio in un banco di prova importante. Gli ascolti poi, mostrano una certa sicurezza, viaggiando su una media del 17.3% di share, un risultato tutt’altro che scontato se si considera che Cuori 2 aveva chiuso nel novembre 2023 al 16.1%. Proprio quel dato, all’epoca, rese sorprendente il rinnovo, oggi invece diventa il segnale di una crescita che può rendere la serie un prodotto più longevo del previsto.

Cuori 3, il nuovo calendario della serie Tv

Arrivata a circa due anni di distanza dalla precedente, la terza stagione ha saputo ritrovare il suo pubblico, continuando a raccontare la storia di Alberto Ferraris e Delia Brunello e intrecciando la vicenda sentimentale con una finzione storica capace di mostrare i passi avanti della medicina. Non è ancora chiaro se ci sarà margine per una nuova stagione, ma la risposta degli spettatori lascia spazio all’ottimismo. L’anticipo del finale, intanto, potrebbe essere un tentativo di valorizzare un prodotto che ha dimostrato di funzionare anche in condizioni non semplici.

Ecco quindi il recap delle date delle ultime puntate:

Domenica 15 febbraio: terzultimo episodio

Lunedì 16 febbraio: penultimo episodio

Martedì 17 febbraio: gran finale di stagione

