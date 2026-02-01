"Cuori 3" su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Cuori 3 inizia stasera 1 febbraio su Rai 1 con sei nuove puntate ambientate nel 1974: anticipazioni, cast, nuovi ingressi e quando va in onda il finale di stagione.
Da stasera torna in prima serata su Rai 1 Cuori 3, la serie tv che ha conquistato il pubblico unendo medicina, sentimenti e grandi cambiamenti sociali nell’Italia degli anni Settanta. Ambientata tra le corsie di un ospedale all’avanguardia, la fiction racconta il coraggio di medici pronti a sfidare i limiti della scienza e del cuore. La terza stagione promette nuovi casi clinici, svolte personali e tensioni emotive, con uno sguardo ancora più profondo sulle scelte etiche e umane dei protagonisti. Al centro restano Delia Brunello e Alberto Ferraris, divisi tra amore, ambizione e responsabilità. Ma le novità non mancheranno.
Cuori 3, le anticipazioni della prima puntata (1 febbraio)
La terza stagione di Cuori è ambientata nel 1974, un anno simbolo di trasformazioni per la società italiana e per la medicina. È il periodo in cui la chirurgia cardiaca cambia volto: i cardiologi iniziano a entrare in sala operatoria e nuove tecnologie rivoluzionano il modo di curare. In ospedale arrivano strumenti innovativi come il defibrillatore portatile e si muovono i primi passi verso l’angioplastica, tra entusiasmi e forti resistenze.
Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari) si trovano ancora una volta a fare i conti con decisioni difficili, divisi tra sentimenti profondi e scelte professionali dolorose. L’arrivo di un nuovo primario, più prudente e conservatore, rischia di mettere in crisi l’equilibrio del reparto e di rallentare quella spinta verso il futuro che ha sempre contraddistinto il team. Per Delia, però, la sfida è anche privata: sullo sfondo del referendum sul divorzio, la dottoressa è combattuta tra il desiderio di diventare madre e la sua missione scientifica, due sogni complessi da conciliare in un’epoca ancora piena di limiti per le donne.
Cuori 3: cast e nuovi personaggi
Accanto ai protagonisti storici, il cast di Cuori 3 si arricchisce di volti importanti. Tra le novità spicca Giulio Scarpati, che interpreta un carismatico sensitivo destinato a mettere in discussione la fiducia assoluta nella scienza, aprendo un interessante confronto tra razionalità e mistero.
Matteo Martari descrive il suo Alberto Ferraris come un uomo in costante equilibrio tra coscienza e cuore, capace di mettere passione in ogni scelta. Pilar Fogliati, invece, continua a dare forza e complessità a Delia, rendendola una figura sempre più centrale e contemporanea.
Quante puntate sono Cuori 3 e quando finisce
La terza stagione di Cuori è composta da 6 puntate, ciascuna in onda in prima serata su Rai 1.
Episodi previsti:
- 1 Puntata – 1 febbraio
- 2 Puntata – 8 febbraio
- 3 Puntata – 15 febbraio
- 4 Puntata – 22 febbraio
- 5 Puntata – 1 marzo
- 6 Puntata – 8 marzo (finale di stagione)
Salvo cambi di palinsesto, Cuori 3 dovrebbe concludersi a metà marzo, regalando al pubblico un finale intenso e ricco di emozioni.
