"Cuori 3" su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce

Da stasera torna in prima serata su Rai 1 Cuori 3, la serie tv che ha conquistato il pubblico unendo medicina, sentimenti e grandi cambiamenti sociali nell’Italia degli anni Settanta. Ambientata tra le corsie di un ospedale all’avanguardia, la fiction racconta il coraggio di medici pronti a sfidare i limiti della scienza e del cuore. La terza stagione promette nuovi casi clinici, svolte personali e tensioni emotive, con uno sguardo ancora più profondo sulle scelte etiche e umane dei protagonisti. Al centro restano Delia Brunello e Alberto Ferraris, divisi tra amore, ambizione e responsabilità. Ma le novità non mancheranno.

Cuori 3, le anticipazioni della prima puntata (1 febbraio)

La terza stagione di Cuori è ambientata nel 1974, un anno simbolo di trasformazioni per la società italiana e per la medicina. È il periodo in cui la chirurgia cardiaca cambia volto: i cardiologi iniziano a entrare in sala operatoria e nuove tecnologie rivoluzionano il modo di curare. In ospedale arrivano strumenti innovativi come il defibrillatore portatile e si muovono i primi passi verso l’angioplastica, tra entusiasmi e forti resistenze.

Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari) si trovano ancora una volta a fare i conti con decisioni difficili, divisi tra sentimenti profondi e scelte professionali dolorose. L’arrivo di un nuovo primario, più prudente e conservatore, rischia di mettere in crisi l’equilibrio del reparto e di rallentare quella spinta verso il futuro che ha sempre contraddistinto il team. Per Delia, però, la sfida è anche privata: sullo sfondo del referendum sul divorzio, la dottoressa è combattuta tra il desiderio di diventare madre e la sua missione scientifica, due sogni complessi da conciliare in un’epoca ancora piena di limiti per le donne.

Cuori 3: cast e nuovi personaggi

Accanto ai protagonisti storici, il cast di Cuori 3 si arricchisce di volti importanti. Tra le novità spicca Giulio Scarpati, che interpreta un carismatico sensitivo destinato a mettere in discussione la fiducia assoluta nella scienza, aprendo un interessante confronto tra razionalità e mistero.

Matteo Martari descrive il suo Alberto Ferraris come un uomo in costante equilibrio tra coscienza e cuore, capace di mettere passione in ogni scelta. Pilar Fogliati, invece, continua a dare forza e complessità a Delia, rendendola una figura sempre più centrale e contemporanea.

Quante puntate sono Cuori 3 e quando finisce

La terza stagione di Cuori è composta da 6 puntate, ciascuna in onda in prima serata su Rai 1.

Episodi previsti:

1 Puntata – 1 febbraio

2 Puntata – 8 febbraio

3 Puntata – 15 febbraio

4 Puntata – 22 febbraio

5 Puntata – 1 marzo

6 Puntata – 8 marzo (finale di stagione)

Salvo cambi di palinsesto, Cuori 3 dovrebbe concludersi a metà marzo, regalando al pubblico un finale intenso e ricco di emozioni.

