Cuori 3: Pilar Fogliati è già su RaiPlay con la prima puntata dell'attesa fiction Rai Cuori 3 arriverà in prima serata su Rai 1 dal primo febbraio, ma i primi due episodi sono già da ora in anteprima su RaiPlay

La stagione 3 di "Cuori" racconta l’ambizione e il coraggio di un gruppo di medici che hanno immaginato il futuro della medicina quando ancora non esistevano strumenti, protocolli o certezze: si tratta di una delle serie tv italiane più attese della stagione, che finalmente torna dopo una lunga attesa, dato che la seconda stagione risale al 2023. La serie – coprodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il Centro Produzione Rai di Torino e con il supporto della Film Commission Torino Piemonte – sarà in tv a partire dal primo febbraio, per sei appuntamenti in prima serata su Rai 1; tuttavia già da oggi sarà possibile visionare in anteprima i primi due episodi di Cuori 3 su RaiPlay.

Cuori 3, la prima puntata disponibile su RaiPlay: la trama degli episodi

Torino, primi anni ‘70. Al reparto di cardiochirurgia delle Molinette si combatte una battaglia che non ha precedenti: quella per spostare il limite tra la vita e la morte. Ispirata a fatti reali – dal brevetto di uno dei primi cuori artificiali al mondo alla corsa per il trapianto cardiaco – la serie Cuori intreccia scienza e sentimenti, mostrando come le più grandi rivoluzioni nascano sempre da un atto di immaginazione.

In questa terza stagione Delia Brunello e Alberto Ferraris (Pilar Fogliati e Matteo Martari) insieme ai loro colleghi si misurano con intuizioni che all’epoca sembravano avveniristiche: il contropulsatore, il defibrillatore portatile, un Holter costruito a mano, i primi tentativi di utilizzo dell’angioplastica. Laddove la tecnologia non basta, subentrano genio, audacia e la follia di immaginare nuove strade. L’arrivo di un nuovo primario rischia di stravolgere equilibri fragili, imponendo prudenza dove la squadra è abituata a osare. Delia e Alberto ne sanno qualcosa, divisi tra amore e scelte etiche dolorose; come anche Fausto e Virginia, eternamente in bilico tra desiderio e destino.

Delia e Alberto sono finalmente marito e moglie, pronti a confrontarsi con un nuovo desiderio: un figlio. Ma alle Molinette non esistono giorni tranquilli. Se, da una parte, Delia viene sconvolta dall’incontro con Gregorio Fois, un sensitivo dai poteri misteriosi; dall’altra, Alberto mostra un turbamento quando una giovane cantante di talento viene ricoverata d’urgenza dopo un tentato suicidio. Virginia Corvara non è più la ragazzina capricciosa di un tempo: ora è una donna che sta imparando a credere nelle proprie capacità. Ma forse deve imparare ancora a fare ordine nel proprio cuore: è vero che ha fatto la sua scelta tra l’affidabile Fausto Alfieri e il tormentato medico tedesco Helmut Becker, ma non è detto che sia quella giusta.

Ferruccio e Serenella hanno coronato il loro sogno d’amore adottando la piccola Anna. Ma la vita familiare impegna tanto quanto quella lavorativa. La coppia dovrà, quindi, trovare al più presto un’armonia, soprattutto perché per Serenella si presenta un’occasione professionale che la porterà ad affrontare tante responsabilità, pregiudizi e una rivale tutt’altro che accomodante.

I nuovi personaggi di Cuori 3

Il reparto si popola poi di nuovi personaggi: il primario Luciano La Rosa, che arriva e stravolge gli equilibri del reparto ma, dietro un’apparente rigidità burocratica, nasconde la ferita di un figlio, Bruno, intrappolato nel polmone d’acciaio; la determinata Roberta, pneumologa d’esperienza, che lotta per salvare Bruno e farsi rispettare in un ambiente dominato dagli uomini; l’infermiera Elena, fragile e insicura, pronta a crescere sotto la guida di Serenella. Tra nuovi amori, vecchi fantasmi e la continua sfida della scienza al destino, l’ospedale accoglie vite e storie di un’Italia che va incontro al futuro.

Tutti i personaggi saranno costretti a scoprire che, a volte, è più facile guarire una malattia che un cuore spezzato. Nella terza stagione si racconta anche l’Italia che cambia: negli anni ’70 arrivano femminismo, divorzio, nuove dinamiche familiari e persino un carismatico sensitivo che mette in discussione la fede cieca nella scienza. In corsia e fuori, "Cuori" racconta la rivoluzione di un’epoca in cui ogni giorno era una prima volta.

E come afferma il regista Riccardo Donna:

"Arrivati alla terza stagione di Cuori, facciamo un salto in avanti nel tempo. Dagli anni Sessanta, ci ritroviamo nel 1974: sei anni in cui molte cose sono cambiate. Anche all’ospedale delle Molinette, i Settanta hanno portato un’atmosfera nuova, che si respira fin dalle prime inquadrature. (…) In Cuori ragione e sentimento non vanno mai nella stessa direzione, e i batticuori non mancheranno".

Articolo di Marco Lucio Papaleo

