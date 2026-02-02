Cuori 3, Delia e Alberto fanno ancora sognare ma i social criticano la trama: "Mi sono persa qualcosa"
Tante critiche anche per l'arrivo di una misteriosa ragazza bionda che potrebbe rovinare l'amore dei due protagonisti.
Cuori è tornato a far sognare il pubblico di Rai 1. Ieri sera, domenica 1° febbraio 2026, la terza stagione della serie che racconta le storie nate tra le corsie di un ospedale a cavallo degli Anni ’70 ha ricominciato ad infiammare i telespettatori. Sui social tantissimi i commenti di utenti felici per il ritorno di Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari), così come per tutto il resto del cast. Tra un plauso e un altro, però, in molti hanno notato una trama un po’ ‘frettolosa‘ con dinamiche poco chiare e nuovi rapporti privi di spiegazione, oltre alla mancanza di alcuni dei personaggi forti presenti nei primi due capitoli, spariti a quanto pare senza un perché. Altri, invece, hanno avuto da ridire per la troppa pubblicità ("Bella ma sempre più pubblicità"), e per l’arrivo di una misteriosa ragazza bionda nella vita di Alberto.
Cuori 3, applausi per Delia e Alberto ma la trama non convince: "Frettolosa"
La terza stagione di Cuori è finalmente approdata su Rai 1. Tanti i telespettatori che attendevano con ansia questo ritorno, dopo la messa in onda del secondo capitolo nell’autunno del 2023, così come tanti sono stati i commenti entusiasti sui social, specie per l’interpretazione di tutto il cast e il ritrovato amore tra Delia Brunello e Alberto Ferraris. Su X e su Facebook tutti sono impazziti per loro: "Dovrebbero far fare a Pilar e Matteo una commedia romantica io sento davvero che ce la meritiamo", "Vero!!!! Le aspettative sono state ripagate!!!! Bella!!!!", "Le fiction RAI non deludono mai sempre bellissime", La chimica tra Pilar e Matteo e qualcosa di unico e meraviglioso.. fateli lavorare sempre insieme, sono stupendi", "Bravissimi e bellissimi tutti, la Rai non delude mai le fiction sono una più bella dell’altra…".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Non sono mancate, però, neppure le critiche, rivolte a una trama a tratti poco chiara e all’arrivo di una misteriosa ragazza bionda che potrebbe complicare le cose tra i due protagonisti: "Questa terza stagione parte in modo troppo frettoloso, facendo fuori in maniera netta personaggi importanti e che sono stati i capisaldi delle prime due. Inoltre alcuni rapporti fra i personaggi attuali restano poco chiari perché privi di spiegazione #Cuori3", "Alberto spero per te tu non abbia tradito Delia perché veramente guarda….", "Aspettavo CUORI , fiction amata..ma o io mi son persa qualcosa o manca un ponte di congiunzione di trama… Ferraris e la Compagna come si lasciano? Ed il figlio? non lo nomina nemmeno… Corvara morto. Ma non si vede niente…forse non ricordo bene io.. tutta la serie vista 2 volte", "Bellissima fiction non riesco a capire quella ragazza col dottore ma e una sua ex vedremo la prossima puntata", "Ma questa bionda era la sua ex con cui stava prima?".
