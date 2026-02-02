Trova nel Magazine
Cuori 3, Delia e Alberto fanno ancora sognare ma i social criticano la trama: "Mi sono persa qualcosa"

Tante critiche anche per l'arrivo di una misteriosa ragazza bionda che potrebbe rovinare l'amore dei due protagonisti.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cuori è tornato a far sognare il pubblico di Rai 1. Ieri sera, domenica 1° febbraio 2026, la terza stagione della serie che racconta le storie nate tra le corsie di un ospedale a cavallo degli Anni ’70 ha ricominciato ad infiammare i telespettatori. Sui social tantissimi i commenti di utenti felici per il ritorno di Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari), così come per tutto il resto del cast. Tra un plauso e un altro, però, in molti hanno notato una trama un po’ ‘frettolosa‘ con dinamiche poco chiare e nuovi rapporti privi di spiegazione, oltre alla mancanza di alcuni dei personaggi forti presenti nei primi due capitoli, spariti a quanto pare senza un perché. Altri, invece, hanno avuto da ridire per la troppa pubblicità ("Bella ma sempre più pubblicità"), e per l’arrivo di una misteriosa ragazza bionda nella vita di Alberto.

Cuori 3, applausi per Delia e Alberto ma la trama non convince: "Frettolosa"

La terza stagione di Cuori è finalmente approdata su Rai 1. Tanti i telespettatori che attendevano con ansia questo ritorno, dopo la messa in onda del secondo capitolo nell’autunno del 2023, così come tanti sono stati i commenti entusiasti sui social, specie per l’interpretazione di tutto il cast e il ritrovato amore tra Delia Brunello e Alberto Ferraris. Su X e su Facebook tutti sono impazziti per loro: "Dovrebbero far fare a Pilar e Matteo una commedia romantica io sento davvero che ce la meritiamo", "Vero!!!! Le aspettative sono state ripagate!!!! Bella!!!!", "Le fiction RAI non deludono mai sempre bellissime", La chimica tra Pilar e Matteo e qualcosa di unico e meraviglioso.. fateli lavorare sempre insieme, sono stupendi", "Bravissimi e bellissimi tutti, la Rai non delude mai le fiction sono una più bella dell’altra…".

Non sono mancate, però, neppure le critiche, rivolte a una trama a tratti poco chiara e all’arrivo di una misteriosa ragazza bionda che potrebbe complicare le cose tra i due protagonisti: "Questa terza stagione parte in modo troppo frettoloso, facendo fuori in maniera netta personaggi importanti e che sono stati i capisaldi delle prime due. Inoltre alcuni rapporti fra i personaggi attuali restano poco chiari perché privi di spiegazione #Cuori3", "Alberto spero per te tu non abbia tradito Delia perché veramente guarda….", "Aspettavo CUORI , fiction amata..ma o io mi son persa qualcosa o manca un ponte di congiunzione di trama… Ferraris e la Compagna come si lasciano? Ed il figlio? non lo nomina nemmeno… Corvara morto. Ma non si vede niente…forse non ricordo bene io.. tutta la serie vista 2 volte", "Bellissima fiction non riesco a capire quella ragazza col dottore ma e una sua ex vedremo la prossima puntata", "Ma questa bionda era la sua ex con cui stava prima?".

