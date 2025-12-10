Cucina Italiana patrimonio dell’Unesco, Clerici incredula con Bottura ed esplode la festa su Rai 1: “Che emozione” La conduttrice ha celebrato in diretta a È Sempre Mezzogiorno la notizia dell’inclusione della cucina del Bel Paese nel patrimonio culturale immateriale Unesco

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È grande festa a È sempre mezzogiorno. Oggi mercoledì 10 dicembre 2025, infatti, il cooking show ha accolto in diretta la notizia dell’inclusione della cucina italiana nel patrimonio dell’Unesco, arrivata direttamente da Nuova Delhi. La conduttrice Antonella Clerici ha celebrato l’evento in diretta su Rai 1 con l’amico e chef stellato Massimo Bottura e tutto il cast del programma. Scopriamo cos’è successo in puntata e tutti i dettagli.

Cucina Italiana patrimonio dell’Unesco: la festa a È sempre mezzogiorno

Nella mattinata di oggi da Nuova Delhi è arrivata la notizia più attesa: la cucina italiana è ufficialmente patrimonio dell’Unesco. Il Comitato intergovernativo dell’organizzazione ha infatti approvato la proposta del 2023 (pre-approvata lo scorso novembre) e ha incluso la cucina del Bel Paese nel patrimonio culturale immateriale Unesco; si tratta della prima volta che viene premiata una tradizione gastronomica nella sua globalità (in passato sono state inserite singole tecniche o ricette) e del 20esimo elemento italiano nella lista.

La lieta notizia – come detto – è stata celebrata in diretta a È sempre mezzogiorno. "Poco fa in India l’Unesco ha decretato che la cucina italiana è ufficialmente patrimonio immateriale dell’umanità, è un evento storico" ha annunciato Antonella Clerici nella puntata di oggi mercoledì 10 dicembre 2025 su Rai 1: "La cucina italiana è la prima al mondo ad essere riconosciuta dall’Unesco nella sua interezza".

"Oggi è una giornata di festa. È un evento storico, che ricorderemo sempre" ha spiegato la conduttrice, che ha potuto festeggiare con l’amico e chef stellato Massimo Bottura: "Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento. Per celebrare questo evento c’è un amico speciale, lo chef italiano più blasonato, Massimo Bottura". Il proprietario dell’Osteria Francesca di Modena (3 stelle Michelin) non ha nascosto la sua emozione: "Mi sono emozionato, i risultati si ottengono sempre con la squadra. Ministro della Cultura, ministro dell’Agricoltura… La cucina è un lavoro di squadra". Antonella Clerici ha poi fatto vedere proprio il video dell’annuncio del riconoscimento dell’Unesco dall’India, con la delegazione italiana comandata dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel governo Meloni, Antonio Tajani.

"Siamo stati premiati per la nostra storia, per questa biodiversità culturale. Questa premiazione favorirà la preservazione e la divulgazione delle nostre cucine regionali. La cucina italiana è sedersi a tavola, cucinare come gesto d’amore, occuparci delle nostre famiglie e dei nostri amici. È una cosa unica, fa parte del nostro DNA" ha spiegato Bottura.

La chiamata di Cannavacciolo

La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno e la grande festa si sono concluse anche col messaggio di Antonino Cannavacciuolo, intervenuto in diretta per commentare la notizia: "Ciao Antonella, volevo farti gli auguri di buon natale. E poi quest’anno è stato un anno bellissimo, la cucina italiana che diventa patrimonio dell’Unesco, una grande cosa. Saluto anche il mio amico Massimo, ma lo spaghetto lo cucino meglio io" ha scherzato il giudice di MasterChef Italia. La festa per l’inclusione della cucina italiana nel patrimonio Unesco proseguirà a Roma (si terrà una cerimonia per festeggiare premio al Colosseo) e anche in tv, con Alberto Matano e La Vita in Diretta che seguiranno l’evento in diretta.

