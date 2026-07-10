Csaba dalla Zorza, il malore choc e la corsa in ospedale: "All'improvviso la luce si è spenta". Il messaggio della Clerici La conduttrice ha condiviso sui social il difficile momento vissuto nei giorni scorsi, rassicurando i fan sulle sue condizioni e ringraziando chi l'ha assistita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Attimi di grande paura per Csaba dalla Zorza, volto amatissimo della televisione e punto di riferimento per gli appassionati di lifestyle, galateo e cucina. La conduttrice ha raccontato sui social di essere stata ricoverata d’urgenza dopo un improvviso malore che le ha fatto perdere i sensi mentre si trovava in casa. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie e che, per fortuna, si è concluso senza particolari complicazioni. A distanza di qualche giorno dall’accaduto, la stessa Csaba ha deciso di condividere quanto vissuto, sia per rassicurare il pubblico sia per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che si sono prese cura di lei nei momenti immediatamente successivi alla caduta.

Csaba dalla Zorza: il malore e la caduta dalle scale

Nel lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, la conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha ricostruito quanto accaduto. Tutto sarebbe avvenuto in modo improvviso, senza alcun segnale premonitore: "Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo", ha raccontato. Poi il ricordo di quei secondi che hanno preceduto la caduta: "All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo". La stessa Csaba ha ipotizzato alcune possibili cause del malore, senza però avanzare certezze: "Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave". Una frase che ha immediatamente rassicurato i suoi numerosi follower, preoccupati dopo aver letto il racconto dell’incidente.

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Il trasporto in ospedale e gli accertamenti

Dopo i soccorsi, la scrittrice è stata trasportata al Policlinico di Milano, dove è stata sottoposta a tutti gli esami necessari per verificare le conseguenze dell’impatto. Particolare attenzione è stata dedicata al trauma riportato alla testa dopo la caduta. La conduttrice ha ricordato anche il momento in cui ha ripreso conoscenza sulla barella, circondata dai soccorritori che stavano già intervenendo per assisterla. Successivamente sono arrivati gli accertamenti in ospedale, tra visite, controlli e monitoraggi che hanno escluso conseguenze più gravi. La buona notizia è che non sono emerse fratture né lesioni particolarmente preoccupanti: "Per fortuna non mi sono rotta nulla. Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo. Ora sto meglio", ha spiegato.

Il grazie ai soccorritori, l’affetto dei fan e di Antonella Clerici

Nel suo racconto, Csaba dalla Zorza ha voluto dedicare ampio spazio ai ringraziamenti verso chi l’ha aiutata durante quelle ore complicate. Dalle persone intervenute per prime ai volontari dell’ambulanza, fino ai medici, agli infermieri e agli specializzandi che l’hanno assistita al Policlinico di Milano: "Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so. Grazie per essere le persone stupende che siete". Sotto al post sono arrivati centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento da parte del pubblico e di numerosi volti noti della televisione. Tra questi anche Antonella Clerici, che le ha scritto un semplice ma significativo invito: "Riposati Csaba". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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