Cruciani ‘asfaltato’ da Asia Argento: “Sei intelligente ma non ti lavi”. Il siparietto (con ripicca) alla presentazione di Roast In Peace 2 In occasione della presentazione dello show di Prime Video, a Roma, l'attrice e il presentatore si sono punzecchiati a vicenda sul palco. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/Mediaset Infinity

CONDIVIDI

In attesa della seconda stagione di Roast in Peace 2, su Prime Video dal 18 settembre 2026, due dei protagonisti della serie comica se le sono ‘date di santa ragione’ durante la presentazione stampa avvenuta a Roma. Il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani e Asia Argento hanno scherzato su un possibile feeling romantico, finendo poi per rilanciare stilettate e battute senza sconti l’uno all’indirizzo dell’altra (e viceversa). Ma a finire nel mirino è stato soprattutto Cruciani, accusato bonariamente di scarsa igiene personale dalla figlia di Dario Argento. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Cruciani e Asia Argento, il siparietto (e le stilettate) alla presentazione di Roast in Peace 2

Un botta e risposta da manuale, quello andato in scena sul palco del Teatro della Cometa a Roma, per la presentazione stampa della seconda stagione di Roast in Peace. Protagonisti dello scambio sono stati Asia Argento e Giuseppe Cruciani, che dal 18 settembre 2026 vedremo nello show di Prime Video insieme ad altri nomi noti come Fedez, Alessandro Borghese e Simona Ventura. Tutto è partito da un’allusione della conduttrice dell’evento, ‘colpevole’ di aver ipotizzato una possibile intesa romantica tra i due ospiti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cruciani però è stato il primo a commentare nettamente: "Non ci potrebbe mai essere". Al che Asia Argento, punta sul vivo, ha fatto capire che il vero motivo dell’incompatibilità sarebbe la scarsa igiene personale del conduttore de La Zanzara, dato che lei è "maniaca dell’igiene". È stato poi lo stesso Cruciani, molto divertito, a rivelare uno scambio precedente con l’attrice: "Prima mi ha detto: ‘Tu sei intelligente, interessante, però non ti lavi!’". Un’affermazione che lo speaker ha smentito in tono allegro, precisando di aver fatto uno strappo alla regola, quel giorno, concedendosi una doccia.

Per chiudere il siparietto, Argento ha replicato definendo ancora una volta Cruciani "bello, intelligente, ma io sono maniaca dell’igiene e lui non si lava". Insomma ha chiuso la questione, ma senza andare troppo oltre.

Il ritorno di Roast in Peace 2 su Prime Video

Presto Cruciani e Asia Argento finiranno al centro della nuova stagione di Roast in Peace, format preso in prestito dagli americani che costruisce finti elogi funebri per personaggi celebri, usandoli come punto di partenza per attacchi ironici e senza sconti. Tra le ‘vittime’ vip ci saranno, oltre ai due citati, il rapper Fedez, Simona Ventura e Alessandro Borghese. E lo show si comporrà di 6 episodi condotti da Michela Giraud, in arrivo dal 18 settembre prossimo. Insieme alla presentatrice, i comici chiamati a ‘onorare’ con stilettate e battute gli ospiti saranno Max Angioni, Stefano Rapone, Martina Catuzzi ed Eleazaro Rossi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche