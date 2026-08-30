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Gf Vip, Cristina Quaranta torna a parlare di Bellavia: "Non ci fu bullismo, edizione boicattata". Cosa è successo davvero

L'uscita di Marco Bellavia dal GfVip divenne un caso nel 2022 e, dopo anni, l'ex gieffina Cristina Quaranta è tornata a parlarne

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

cristina quaranta bellavia
IPA

Era il 2022 quando, durante l’edizione del Grande Fratello Vip, tutti parlavano di Marco Bellavia e della sua uscita di scena dal reality. Il volto televisivo – tra i più storici del panorama italiano – ha confessato in più occasioni di aver sofferto di ansia e depressione durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. In più, lui stesso ha dichiarato di non aver trovato supporto e sostegno da parte degli altri concorrenti del programma e di aver quindi deciso di ritirarsi dal reality show di Canale 5.

Si è parlato di bullismo, tanto che la produzione del Grande Fratello Vip ha anche preso dei provvedimenti immediati, squalificando una concorrente ed eliminandone un altro mediante un televoto punitivo. In un’intervista rilasciata per Fanpage, Cristina Quaranta – anche lei ex concorrente dell’edizione 2022 del Grande Fratello Vip – ha parlato nuovamente di Marco Bellavia e di quello che accadde nella Casa in quel periodo.

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Cosa è successo a Marco Bellavia durante il Grande Fratello Vip

Nel corso dell’intervista, Cristina Quaranta – che ha scelto di allontanarsi dal mondo della tv per iniziare una nuova vita – ha confessato qualche aneddoto in più sul suo passato e presente, svelando anche retroscena sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Cominciammo in un clima bellissimo" – ha esordito lei – "poi entrò Bellavia e cambiò tutto. Ti garantisco che non ci fu bullismo. Gli autori non furono in grado di gestire la situazione che si creò".

Quaranta ha inoltre raccontato di aver assistito a delle scene in diretta in cui dei concorrente furono trattati molto male e in cui Alfonso Signorini non fece niente. "Mi riferisco all’espulsione di Ginevra Lamborghini, squalificata e fatta entrare in studio singhiozzando manco avesse ucciso qualcuno" – ha continuato – "o al comportamento nei confronti di Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi. Fu un’edizione in parte boicottata".

La stessa ha anche fatto sapere che inizialmente c’erano stati degli accordi che parlavano di una partecipazione dei concorrenti al talk show Verissimo di Silvia Toffanin. "La nostra stagione non risulta da nessuna parte" – ha infine concluso – "È come se non ci fosse mai stata e nessuno di noi l’avesse mai fatta".

Cristina Quaranta e la partecipazione al Grande Fratello Vip

Nella stessa intervista rilasciata per Fanpage, Cristina Quaranta ha anche confessato di essere entrata nella Casa principalmente per soldi. "Ero entrata nel campo della ristorazione e avevo iniziato a fare la cameriera" – ha esordito lei – "Accolsi l’invito perché per me era lavoro. Qualcuno dell’entourage di Signorini seppe della mia nuova vita e piaceva l’idea dell’ex velina strafamosa che ora serviva ai tavoli".

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