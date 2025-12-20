Cristina Plevani, bordata al Grande Fratello (e Sonia Bruganelli) dopo la finale: “Piangevo in camerino” Delusa dal ruolo marginale nel reality, l’ex gieffina si sfoga sui social al termine del reality: "Mi sono sentita inutile". Ma salva Simona Ventura.

Cristina Plevani scrive un post di fine Grande Fratello. Senza autocelebrazioni o toni enfatici, come spesso accade ai protagonisti di un programma TV giunto al termine. Tutt’altro: la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025 ed ex gieffina, arruolata da Simona Ventura per commentare l’edizione NIP del GF insieme ad Ascanio Pacelli e Floriana Rotondi, ha fatto un bilancio amaro della sua partecipazione al programma, senza nascondere la delusione per le sue aspettative mancate.

Cristina Plevani, lo sfogo dopo la finale del Grande Fratello 2025

Quella che ha appena chiuso i battenti (con la vittoria di Anita Mazzotta) è stata un’edizione del GF decisamente in tono minore. L’ultima puntata, trasmessa giovedì scorso (QUI le pagelle), è stata il punto più basso dei tre mesi di messa in onda, rivelandosi la finale meno vista di sempre nel corso dei 25 anni di vita del reality, con il 14,3% di share (la finale della scorsa edizione raggiunse il 22%).

Il flop d’ascolti, purtroppo evidente, ha bocciato la nuova formula del reality varata da Mediaset, con soli NIP nel cast e tre ex concorrenti impegnati a commentare le dinamiche in studio durante le puntate. Tra questi c’era anche Cristina Plevani, iconica concorrente della prima edizione del Grande Fratello (che vinse nel 2000) e reduce dal successo conquistato all’Isola dei Famosi 2025.

L’ex gieffina, nella serata di ieri, ha scritto un lungo post su Instagram, dove ha condiviso con i suoi fan il bilancio (negativo) di un’esperienza televisiva che non è andata come sperava. Cristina non ha usato diplomazia né giri di parole e ha parlato apertamente della sua delusione per non aver avuto il ruolo che sperava:

"Partiamo da una mia convinzione: se non avessi vinto l’Isola dei Famosi 25 anni dopo il mio Grande Fratello, questo ruolo non l’avrei mai avuto… ed io non avrei mai osato propormi. L’ho desiderato tanto. Per la prima volta ho avuto la presunzione di essere in grado di farlo… sia chiaro, non ci vuole una laurea e due frasi di senso compiuto le so mettere insieme.

Me lo aspettavo diverso? Sì.

Pensavo di parlare di più? Sì.

Sì, sì, sì. E ancora sì".

Cristina Plevani: "Mi sono sentita inutile"

La 53enne di Iseo ha poi continuato il suo sfogo social: "Ero piena di riflessioni durante la puntata, ovvio che avrei espresso ogni pensiero che mi passava per la testa. Ci sono stati dopo puntata in cui entravo in camerino con le lacrime agli occhi che non smettevano di scendere nemmeno il giorno dopo, sul treno. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino… oddio, la sensazione del ‘non abbastanza’ scritta in un post precedente. Non comprendevo, non capivo".

Solo la maturità acquisita nel corso degli anni, ha chiarito, l’ha spinta a sopportare la situazione senza gesti impulsivi, portandola a confrontarsi più volte con gli autori, evitando di mollare il reality in corso d’opera:

"Ho chiesto, mi sono confrontata e mi hanno rassicurata e spiegato le dinamiche di un programma come il reality, dove tutto ruota attorno ai tempi televisivi, alle dinamiche dei ragazzi, ai tempi che sforano e che per forza di cose vanno a tagliare blocchi… e, com’è ovvio che sia, il taglio riguarda l’intervento, non certo la dinamica della casa".

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Nella sua "lettera d’addio" al GF, Cristina ha citato anche Sonia Bruganelli, opinionista storica arruolata in corsa dalla produzione per provare a rilanciare (inutilmente) le sorti del reality. Proprio l’arrivo in studio dell’ex moglie di Bonolis ha contribuito a ridurre sensibilmente lo spazio riservato ai commenti di Plevani, Pacelli e Rotondi. Si è creata una sorta di doppio binario, con l’opinionista principale – la Bruganelli – e i tre ex gieffini relegati in coda e con pochissimo spazio per parlare.

"Il perché Sonia sia stata presa in corsa di programma non lo conosco – ha scritto Cristina – ma so che è più facile pensare che sia stata messa lì perché noi tre eravamo degli incompetenti. Ve lo lascio pensare, non cambiereste comunque idea".

Poi, la campionessa in carica dell’Isola dei Famosi ha raccontato qual è stato il momento in cui ha capito di essere diventata una presenza "minore" nel programma:

"Panelista o opinionista. Non chiedetemi la differenza, non la so, ma da una risposta che una sera Sonia diede (ridendo, ma…) a Floriana, rispondendo al suo ‘Salutiamo l’altra panelista’, lei disse: ‘Voi siete i panelisti, io l’opinionista’. Ho capito che eravamo un gradino sotto. C’è sempre una gerarchia di ruoli. In tutto. Basta esserne consapevoli, prenderne atto e cercare comunque di fare del proprio meglio".

Cristina Plevani e il GF con Simona Ventura

Pur essendo delusa dal modo in cui si è sviluppata la sua esperienza nel team del Grande Fratello, Cristina Plevani porterà con sé anche dei ricordi piacevoli. In primis, il rapporto instaurato con lo staff del programma: "Sono stata coccolata da tutti, ho riso e scherzato con chiunque passasse dal mio camerino". Ma anche la possibilità di aver conosciuto e lavorato al fianco di Simona Ventura, verso la quale ha speso parole di totale apprezzamento:

"Simona? Gentile, sempre un sorriso e qualche battuta durante i fuori onda. Anche questo non è scontato. No, non siamo amiche da pacca sulla spalla. Oltre al vederci in studio, non abbiamo avuto nessun rapporto, ma è una delle prime che mi voleva lì con lei".

Infine, Cristina ha dedicato un dolce pensiero ai suoi compagni di avventura Ascanio Pacelli e Floriana Secondi:

"Nessuna prima donna. Nessuno ha cercato di prevaricare l’altro. Ci siamo supportati a vicenda e confrontati. Una grande fortuna… in un mondo dove la gente venderebbe l’anima. Alla fine di tutto, sono contenta".

