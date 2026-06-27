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Cristina Marino, il ritorno in TV è nella serie più celebre del marito Luca Argentero? Lo sfogo: "Non sono soltanto la 'moglie di'"

L'attrice si prepara ad un 'nuovo inizio' professionale, ma parla anche dell'etichetta di 'moglie di' Luca Argentero, che ormai la accompagna

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Cristina Marino torna in TV e sgancia la bomba: "Non sono solo la moglie di Luca Argentero!"

Cristina Marino è pronta a fare il suo grande ritorno in TV. Dopo quattro anni dedicati quasi interamente a fare la mamma a tempo pieno, l’attrice è pronta a riprendersi i suoi spazi professionali, con l’obiettivo di tornare stabilmente davanti alla macchina da presa.

Cristina Marino sarà in Doc – Nelle tue mani 4?

Recentemente l’abbiamo vista in un piccolo ruolo nella serie Sky Avvocato Ligas, e durante il Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ritirato il Women Power Award, ha accennato ai suoi progetti futuri. Tra questi potrebbe esserci la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, in arrivo in autunno, tuttavia, alla domanda diretta postale da Vanity Fair, l’attrice ha preferito non sbilanciarsi, rilasciando una dichiarazione che pare comunque un indizio: "Quale serie? Non la conosco, è carina?"

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"Non sono solo la moglie di Luca Argentero": lo sfogo di Cristina Marino

Marino ha però parlato di come vivere accanto a uno degli attori più amati d’Italia porti inevitabilmente con sé qualche etichetta, nel suo caso quella di ‘moglie di’. Alla domanda se le pesi essere definita così, Cristina ha ammesso che essere la ‘moglie di Luca Argentero‘ la lusinga, perché la stima verso suo marito è tanta; tuttavia "io sono Cristina prima di tutto. – ha tenuto a sottolineare – So che questa definizione mi accompagnerà per sempre, anche se un giorno dovessi fare un film da protagonista e ricevere un successo enorme. Fa parte del gioco. Certo, per gestire una situazione del genere devi avere una forte personalità, e per fortuna non mi manca.", ha ammesso l’attrice.

Certo è che questo legame ha comportato anche delle scelte precise e qualche rinuncia professionale. Di recente, ad esempio, ha rifiutato un piccolo ruolo nel nuovo film che il marito sta girando con Ferzan Özpetek: "Ho preferito fare un passo indietro.", ha spiegato. "Lavorerei di nuovo con lui solo se la proposta arrivasse direttamente da un regista o da un produttore con cui ho già un rapporto professionale." Ciò che però Cristina ha tenuto a sottolineare è che se suo marito ha raggiunto, negli ultimi anni, traguardi così importanti, è anche perché "a casa ha un grandissimo supporto."

Cristina Marino e Luca Argentero, come accennato, si sono comunque ritrovati fianco a fianco in qualche scena della serie Avvocato Ligas, un’esperienza che l’attrice ha ricordato col sorriso: "Lavorare con lui è divertente. Luca è un professionista incredibile e super disciplinato. Io, al contrario, tendo a chiacchierare, distrarmi e parlare con tutti i reparti.", ha rivelato.

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