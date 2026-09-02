Cristina Donadio: "Scianel è stata il mio supereroe, mentre giravo Gomorra avevo il cancro. La scena del canto è nata grazie al vino" L'attrice napoletana, ospite d'onore al Nantes Films & Series Festival, racconta il successo di Scianel, la battaglia contro il tumore e i nuovi progetti in scena.

Andrea Aurora SEO Specialist & Copywriter Linkedin

Instagram SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

CONDIVIDI

C’è un volto che il grande pubblico internazionale riconosce immediatamente, anche senza saperne il nome: quello di Scianel, la boss camorrista in tuta leopardata che ha dominato le stagioni di Gomorra con una ferocia silenziosa e assoluta. Dietro quel volto c’est Cristina Donadio, attrice napoletana con una carriera che affonda le radici nel 1977, quando debuttò in scena accanto a Nino Taranto, e che nel tempo l’ha portata a lavorare con Eduardo De Filippo, Aroldo Tieri, Aldo Giuffrè, Giuliana Lojodice, Enzo Moscato, Mario Martone e molti altri. Un percorso fatto di teatro di ricerca, cinema d’autore e televisione, che Gomorra ha poi consegnato all’immaginario collettivo mondiale.

L’abbiamo incontrata alla vigilia del suo viaggio a Nantes, dove sarà ospite d’onore della prima edizione del Nantes Films & Series Festival de la Butte, una nuova realtà culturale franco-italiana fondata e diretta da Sandrine Aloa-Mani, nata per costruire ponti autentici tra artisti, quartieri e culture diverse. Un doppio riconoscimento ad aspettarla: l’Excellence Award e il Women in Light Award.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intervista Esclusiva a Cristina Donadio, la star di Gomorra

Cristina, ricevi due premi nella stessa serata: l’Excellence Award e il Women in Light Award. Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando ti hanno comunicato questo doppio riconoscimento?

Prima ancora di sapere che avrei ricevuto due premi, sono stata felice di essere stata invitata a questa prima edizione di un festival che nasce con tutte le caratteristiche migliori: al di là del glamour, al di là del red carpet, cerca davvero uno scambio, un confronto tra persone che fanno lo stesso mestiere in paesi diversi. Un confronto, prima ancora che professionale, umano. E poi ancora, sulle caratteristiche del cinema in Italia, su come viene vissuto e prodotto, e su come invece avviene in Francia. La struttura del festival, che la direttrice Sandrine Aloa-Mani mi ha spiegato nei minimi dettagli, mi ha affascinata molto.

Io adoro conoscere: la curiosità è parte di me. Conoscere realtà più o meno lontane, geograficamente o anche lavorativamente, è sempre una ricchezza. Essere poi l’unica attrice italiana presente, ambasciatrice di quello che è la mia esperienza, mi dà una grande gioia. Poi sapere di ricevere due riconoscimenti, di cui uno già nella parola – l’excellence dice tutto da sola – e l’altro che celebra specificamente il percorso femminile… Sono orgogliosa. Sono felice.

Secondo te qual è la forza che rende certe storie italiane capaci di parlare anche a un pubblico internazionale?

Non tutte le storie nate in Italia hanno questa forza – esattamente come non tutte quelle che arrivano dalla Francia diventano un cult da noi. Ci sono storie che lasciano il segno in modo molto profondo perché vanno al di là dei confini del paese che le racconta. Sono storie spesso brutte, esemplari dal punto di vista della potenza narrativa, ma che raccontano qualcosa che potrebbe accadere nelle banlieue francesi come nelle periferie di Londra. C’è stata una serie inglese girata nelle periferie londinesi che mi ricordava molto Gomorra, perché le periferie del mondo si assomigliano.

Gomorra racconta un frammento di storia vera accaduta alla periferia di Napoli – non racconta Napoli, non racconta il buono, racconta il male, per scelta – e parla di quella periferia in cui, intorno agli anni Duemila, il clan Di Lauro dominava come la famiglia Corleone ne Il Padrino. Così come esistono film che raccontano la yakuza giapponese: il male esiste ovunque, e molte volte è più affascinante da raccontare del bene.

Quando c’è il male, archetipicamente il male, tutto questo diventa universale. E un racconto del genere, soprattutto se girato bene ed è un prodotto cinematograficamente alto, è vincente: entra nell’immaginario collettivo non solo del suo paese, ma del mondo intero. Questo succede anche con le serie straniere che arrivano da noi. Quando si parla di un argomento davvero globale – le mafie, le periferie malate, il disagio dei ragazzi che vivono in zone a rischio – si valicano i confini.

Hai interpretato molte donne complesse nella tua carriera. Cosa ha rappresentato per te portare personaggi così lontani dagli stereotipi?

Ho sempre cercato di dargli una cornice lontana dagli stereotipi – questo poi sta all’attore: metterci dentro l’autenticità, anche quando i personaggi sono distantissimi da noi nella realtà. Con Scianel, il rischio di cadere nella macchietta era enorme, era proprio al limite. Bastava poco per farla diventare un banale cliché. Tant’è vero che poi è stata riproposta in chiave comica, egregiamente, da Barbara Foria, che nel suo sketch Cotto e Ammazzato ha preso tutte quelle caratteristiche e ci ha giocato sopra.

Quando mi chiedevano di scherzare con il mio personaggio, rispondevo sempre: non c’è niente su cui scherzare, perché Scianel è folle, e la sua follia a volte la porta anche a fare certe battute che ti strappano quasi un sorriso – senza però mai togliere la paura. Lei era sempre serissima, senza alcun compiacimento, senza alcun ammiccamento. Era veramente fuori da ogni schema. Quando usciva dal carcere e diceva certe cose – cose che erano davvero molto oltre – la gente la amava anche per questo. Era un personaggio che raccontava l’orrore in una maniera totalmente folle.

Poi c’è la famosa scena in cui canta…

Quella non era scritta da nessuna parte. È venuta fuori come ho raccontato più volte, e continuerò a farlo perché è un aneddoto che ha un senso. Eravamo in tre donne – Francesca Comencini, Valeria Parrella e io – e decidemmo di uscire a divertirci bevendo una bottiglia di vino. Il discorso finì su questo tema, e Francesca diceva: "Ma secondo te Scianel lo può fare?" E io risposi: lo può fare, perfettamente.

Poi tra l’altro tira fuori tutta quella parte femminile, di donna.

Sì, la parte femminile che nella quotidianità viene relegata ai momenti speciali, perché lei rivendicava sempre la sua parità con gli uomini…

Aveva un ruolo di potere, era l’unica donna in quel mondo, non poteva mostrare il fianco. Quella scena è bella proprio perché è un momento intimo.

No, assolutamente. Tutto ciò che riguarda la femminilità, la sessualità, passava in secondo piano rispetto all’essere alla pari – perché così è la regola. Ed è un momento intimo ma soprattutto altamente drammatico, perché non a caso avviene mentre sta succedendo qualcosa di molto grave al figlio. Il montaggio è geniale.

Qual è il ricordo più bello che ti porti da quell’esperienza?

Sono tanti. Scianel non potrà mai uscire dai miei ricordi né dal mio tessuto più profondo.. Mentre giravo Gomorra, ho avuto un cancro al seno. Scianel è stato quasi il mio supereroe.

La mattina indossavo quelle tute leopardate – o dai colori sgargianti – con un solo pensiero: scendo a combattere. Perché quello che faceva Scianel era una guerra – come tutti gli altri – una guerra per il potere. Quindi: vado a combattere. Era un modo per vivere da supereroe del male. Era il mio vestito che mi proteggeva da tutto quello che mi stava accadendo. Poi tornavo a casa , a notte fonda, e potevo permettermi di vivere la mia fragilità. Ma per tutto il giorno, per tutta la notte, ero stata untouchable. Anche dal cancro al seno.

È una cosa bizzarra, nel senso che la vita ti riserva sempre grandi sorprese. Mentre stai vivendo qualcosa di molto gratificante, c’è l’altro lato della medaglia che può arrivare – qualcosa che nessuno mette in conto che possa accadere. O anche il contrario.

A proposito, ho letto di recente un libro che tocca proprio questo tema: Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Parla di un ragazzo, il tipico ragazzo post-università che aveva già programmato tutta la sua vita, aveva inquadrato tutto – l’errore tipico che si fa a ventitré o ventiquattro anni, prima di capire davvero le cose. Succede poi che nel giro di un anno la sua vita viene completamente stravolta, in negativo. Per tutta una serie di vicissitudini parte, su richiesta del nonno, per un viaggio. E da lì succedono cose. È molto, molto bello.

La proiezione di Gomorra per i ragazzi del quartiere

Sempre legato a questo tema, volevo chiederti dell’evento che ho visto in calendario: la proiezione di Gomorra davanti ai ragazzi del quartiere popolare.

Sì, nel centro sociale.

Esatto. Immagino che dopo la proiezione ci sarà uno scambio, delle domande. Cosa diresti a un giovane che pensa di non avere alcuna scelta nella vita?

Meno male che questo festival ha anche questi aspetti sociali. Perché è compito di chi racconta le storie farlo con la speranza che possano aprire delle finestre su cui ragionare. Soprattutto quando sono storie che arrivano dal reale, storie realmente vissute.

Intanto c’è tutta la questione dell’emulazione, che non ha senso, lascia un po’ il tempo che trova. Fare una scelta come quella di entrare in certi ambienti non è qualcosa che puoi decidere perché ti affascina un personaggio. Sono scelte scritte nel DNA di una famiglia intesa in senso camorristico o mafioso. Sei quasi predestinato a proseguire la carriera di chi è venuto prima di te.

Ma io sono pienamente d’accordo, e appoggio moltissimo la tesi che l’ambiente faccia l’ottanta percento di quello che siamo.

Anche questo può essere ribaltato, nel senso che a volte l’ambiente invece provoca una reazione. Il fatto di sapere che vivi in quella situazione…

Sì, però richiede una forza che non tutti hanno. Ci sono tanti casi di persone che hanno cercato con ogni mezzo di allontanarsi da un ambiente tossico, ma se prendiamo un campione ampio, sono molto meno rispetto a quelle che poi ci finiscono dentro. Allontanarsi richiede più forza.

Il problema è che questo tipo di criminalità è cambiato antropologicamente. Oggi non esistono più i grandi capi. Però per altri versi c’è una manovalanza molto numerosa, fatta anche di ragazzi che non sanno neanche cosa significhi davvero. La cosa folle è che il fenomeno si è allargato a macchia d’olio: adesso anche ragazzi che non sono delle periferie, ma del centro storico o delle zone residenziali delle città, girano con i coltelli. C’è una frammentazione allucinante, e soprattutto una percezione del rischio completamente cambiata. Il valore della vita si è allontanato.

È molto complicato parlare di questo oggi e del perché siamo arrivati a questo punto: siamo un paese, anzi un mondo, allo sbando da questo punto di vista. Io dico che Gomorra per certi versi è già storia andata. Non sarebbe più attuale nel raccontare il presente. Tant’è vero che Marco D’Amore ha poi deciso di fare un passo indietro e tornare alle origini, e lì ha senso, perché quelle origini – la camorra metropolitana di Raffaele Cutolo, il clan Di Lauro e tutto quello che è venuto dopo – hanno portato a Secondigliano e a tutto il resto. Puoi tornare indietro. Ma oggi, Gomorra è già un classico.

Detto questo, si può parlare anche degli aspetti positivi che la serie ha creato per Napoli: che è diventata una delle location più cercate, usate, e secondo me anche abusate. Ma prima di Gomorra non era così. Adesso è diventata un’industria. La serie Gomorra ha creato un indotto che è rimasto. Anche la Film Commission, dopo Gomorra, ha avuto una forza diversa grazie alla serie.

Se ci pensi, noi siamo stati otto anni radicati in un quartiere – soprattutto a Secondigliano, dove sono nate anche realtà produttive. Tante persone che non riuscivano a sopravvivere, grazie alla grande macchina produttiva di Gomorra e grazie a Sky e a Cattleya, hanno avuto opportunità: bar, ristoranti… La produzione della serie era al pari di una produzione internazionale, in tutto: la fotografia, la scrittura, tutto.

Scianel è il personaggio dal quale hai fatto più fatica a scrollarti di dosso, una volta spente le telecamere?

Non da parte mia. Ho fatto più fatica per via del feedback continuo – è un tenere sempre accesa quella fiamma, dall’esterno. Ma non mi crea nessuno scompenso, ho la distanza di sicurezza.

Non deve essere semplicissima, però.

Non è semplicissima, ma non è neanche così complicata. Ogni giorno, nelle situazioni più disparate, trasversali – dall’intellettuale all’artista, alla gente comune, a tutti – qualcuno mi dice: ah, è Scianel! E io mi prendo questo, insieme a chi l’ha creata, a chi l’ha diretta, a chi mi ha vestita – c’è tutta la grande macchina di Gomorra che ha amato ogni suo singolo personaggio. Poi, chiaramente, c’è quella parte che appartiene a noi attori, a chi ci ha messo l’anima. Quindi mi prendo il merito, insieme agli altri, di aver dato vita a un personaggio che rimarrà. E ci convivo tranquillamente.

Scianel era il personaggio che più mi inquietava…

Pensa che io come regola non mi guardo mai al monitor mentre sto girando, perché credo nell’autenticità di quello che si diventa in quel momento. Se sono su un set, qualunque personaggio io stia interpretando, non sono più Cristina. E se mi vado a vedere al monitor riemerge Cristina – è matematico. E poi qualunque attore, quando si rivede, in genere non si piace mai. O se si piace molto, vuol dire che non è un bravo attore, purtroppo è così.

Quello che succede è che cominci a pensare: questa luce, che trucco pesante. E quando vai a rigirare la scena, quei pensieri di Cristina entrano dentro e danno fastidio a chi sta invece vivendo il personaggio in quel momento. È così che la penso.

Questo approccio viene anche dal teatro, no?

Beh certo. Il teatro avviene in quel momento, lì, e non puoi stare a pensare: oddio, mi giro di più sul lato destro. Il teatro lo vivi. E io devo ringraziare molto il teatro, perché l’attore è sempre uguale – che sia davanti a una platea, davanti a una telecamera o davanti a una cinepresa. L’importante è essere un falso autentico e non un autentico falso: un falso autentico lo è comunque, ovunque. Cambia lo sguardo su di me, come attrice – la modalità tecnica – ma non l’essenza.

Una volta si diceva che chi faceva teatro non era necessariamente in grado di fare televisione…

Una volta era così. Poi anche il teatro è cambiato. Quando ho cominciato c’era una grande distinzione: gli attori teatrali, quelli cinematografici, quelli televisivi. Gli attori teatrali erano troppo teatrali – costruiti, con ancora come riferimento i grandi mattatori del passato, i capocomici. Io, nei primi dieci anni della mia vita di attrice, devo dirlo onestamente, giocavo a fare l’attrice di teatro.

Ci insegnavano che la tua espressione doveva arrivare fino all’ultima fila. Tutto questo faceva sì che l’attore dovesse essere un po’ esagerato nei movimenti, nella voce. Poi è cambiato tutto – il teatro è diventato molto più cinematografico, con gli anni Ottanta e l’avanguardia, il teatro di ricerca, che ha cambiato la mia vita. Gli incontri fondamentali, i veri, sono arrivati dopo nove, dieci anni che facevo già questo mestiere. Ed è quello che diceva Peter Brook: se c’è una persona illuminata da una luce e c’è qualcuno che la sta ascoltando, quello è il teatro. Al di là di ogni apparato.

Quindi oggi gli attori di teatro sono anzi quelli che fanno meglio il cinema. Quando vedi un’interpretazione indimenticabile che ti colpisce, l’ottanta per cento delle volte viene dal teatro.

Di recente, in un’altra intervista, affrontavo proprio questo: una delle chiavi di successo delle grandi serie italiane della prima decade degli anni Duemila è stata quella combinazione di autenticità e qualità.

Verissimo, mi viene in mente ad esempio Romanzo Criminale, che è sempre Sollima – per un genio. !ualsiasi cosa faccia, ci crede profondamente e ha un talento smisurato. Fai Romanzo Criminale, fai Suburra – il film, perché la serie è venuta dopo, ma il film era fortissimo – poi fai ZeroZeroZero… E vabbè. Le serie hanno aiutato a scoprire una numerosi attori diversi, molti dei quali venivano dal teatro.

Perché la serie ha un grande vantaggio per un attore: ogni personaggio, nella vita come nella fiction, ha una sorta di tic, qualcosa che lo connota, lo caratterizza. Ma se in un film metti quel tratto ripetutamente, rischia di sembrare eccessivo – lo vedi ogni volta che quell’attore interviene e fa quella cosa, sembra finto. Devi sottrarre, devi togliere. La serie invece ti dà il tempo: puoi costruire il personaggio in profondità, e nella scena madre puoi finalmente tirare fuori quelle caratteristiche nel momento giusto.

Riguardo al non guardarsi al monitor: quando l’hai fatto la prima volta?

Al doppiaggio. Mi hanno fatto vedere la scena della festa per il compleanno di Salvatore Conte, dove ci sono tutti, arriva la transessuale che canta, c’è tutta la scena. Era il mio primo giorno di ripresa. L’avevamo girata di mattina perché era complicatissima – tanti di noi, tutti i tavoli, tante cose. A un certo punto si gira, e fa una risata. Dovevo mettere un suono su quella risata, quindi vedo la scena e mi blocco, non riuscivo a togliere lo sguardo. Ho detto: scusami, me la puoi far rivedere? Me la sono fatta rivedere sei volte. Non perché non sapessi come doppiare, ma perché ero affascinata da quell’orrore. Quell’orrore mi faceva paura.

I grandi attori hanno questa capacità…

Sì, perché ognuno di noi ha una parte oscura, qualcosa che sta in un angolo. Ma c’è un lavoro da fare su se stessi, che non è banale – è un mestiere che mette in gioco una ricerca costante di quello che hai dentro. E in teatro, questo lavoro su di sé lo fai fin dal primo giorno di prove, lo vedo da sempre come un grande laboratorio.

Non è tanto imparare a memorizzare le battute – la domanda che fanno sempre a tutti gli attori, "ma come fate a ricordarvi tutto?" – non è quello. È scavare. Dal primo giorno di prove in poi inizi a scavare dentro di te per trovare la cosa giusta, il posto giusto dove infilare il personaggio che stai diventando.

Tornando ai giovani – per quanto più c’è il lato oscuro dentro di noi, tanto più c’è un lato corrispondente di luce. Come lo spieghi?

Molti ragazzi vengono attratti dall’idea del guadagno facile. Però, per quanto più c’è un lato oscuro dentro di noi, tanto più ci sarà il lato di luce che gli corrisponde. A volte basta cambiare il punto di vista. Non esiste solo il luogo scuro: per quanto più c’è il buio, tanto più ci sarà la luce. Basta esserne consapevoli, e sapere che ognuno può andare a scavare nei meandri del buio per poi portare alla luce tutto questo e farlo diventare altro. Come sempre, le parole sono molto più facili delle cose… ma credo in questo concetto.

Vale anche per il teatro?

Un attore che resta nella sua comfort zone difficilmente sarà ricordato – lascia un segno sulla pelle delle persone, oppure no. Lavorare su di sé è fondamentale a ogni livello. Ci sono attrici e attori i cui spettacoli vengono visti da qualcuno che dice: carino. "Carino" è uno di quegli aggettivi che cancellerei dalla faccia della terra riguardo a qualsiasi cosa. Dice: mi è piaciuto, ma è scivolato via come l’acqua sull’olio. Non ha attaccato. Mentre quando esci da un film o da uno spettacolo teatrale che ti ha lasciato un segno – anche un malessere – quella cosa nel bene e nel male è lì: continui a pensarci, magari esaltato, e non potresti mai dirlo carino.

Ti faccio l’ultima domanda. Dopo questo importante appuntamento a Nantes, dove ti vedremo? Ci sono progetti nuovi di cui vuoi parlarci?

C’è tanto teatro nella mia prossima stagione, e ne sono molto felice. Si aprirà con l’inaugurazione della nuova stagione del Teatro San Ferdinando di Napoli – il teatro di Eduardo. Aprirò la nuova stagione con L’isola, un testo dello spagnolo Juan Carlos Rubio, con la regia di Marcello Cotugno. Siamo in due attrici: io e Bianca Nappi, che è una bravissima attrice molto conosciuta per il suo lavoro in numerose serie. La cosa che mi intriga è che è una storia molto contemporanea: due donne che stanno insieme e di cui una sente il desiderio di maternità. Fanno un’inseminazione artificiale, hanno questo figlio e da lì parte il tutto. Si tratta di uno spettacolo feroce su un rapporto che molte volte si incrina proprio quando si affronta la questione della maternità, quando il desiderio di avere un figlio riguarda più uno che l’altro. È molto feroce e sono felicissima che finalmente riusciamo a portarlo in scena.

Nella seconda parte della stagione ci sarà invece il contraltare: una commedia amara scritta e diretta da Cristina Comencini, con me, Iaia Forte e Andrea Renzi. Siamo tre fratelli, e si chiama I turni – riguarda i turni per assistere la madre anziana la domenica, quando le badanti non ci sono. Questo dà vita a tutta una serie di contrasti. È un testo profondo con leggerezza, o leggero con profondità – fa lo stesso – qualcosa che riguarda molti di noi. Lo porteremo in tournée a Milano, al Teatro Manzoni.

Quindi: prima parte della stagione, Juan Carlos Rubio con la regia di Marcello Cotugno. Seconda parte, Cristina Comencini. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche