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Sanremo 2027, Cristina D’Avena ci sta: “Capiamo come”. E svela come deve essere la sua “canzone super potente” per De Martino

Cristina D’Avena apre alla possibilità di Sanremo ma solo con un brano che la rappresenti davvero: energia, identità e niente cliché.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Cristina D’Avena continua a essere uno dei nomi più amati della musica italiana legata alle sigle TV e all’immaginario pop degli ultimi decenni. Il suo pubblico, trasversale e generazionale, da tempo si chiede se un giorno possa davvero vederla in gara sul palco dell’Ariston. L’ipotesi Sanremo non è nuova, ma ogni volta torna a far discutere e a riaccendere la curiosità dei fan. La stessa artista non chiude la porta, ma pone una condizione molto chiara: serve il brano giusto. Una canzone che non snaturi la sua identità, ma che al tempo stesso la porti in una nuova dimensione artistica.

Sanremo e la canzone giusta: la condizione di Cristina D’Avena

L’idea di vedere Cristina D’Avena in gara a Festival di Sanremo è un tema che ritorna ciclicamente, alimentato dall’affetto del pubblico e dalla sua lunghissima carriera. Ma per la cantante non si tratta semplicemente di accettare un invito: tutto ruota attorno alla qualità e all’identità del brano. Durante la sua partecipazione a Cartoons on the Bay a Pescara, l’artista ha spiegato che l’eventuale salto a Sanremo sarebbe possibile solo con una canzone "super potente", costruita su misura per lei. Un brano che non sembri né una sigla televisiva né una ballata distante dal suo mondo, ma qualcosa che riesca a rappresentarla pienamente.

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D’Avena è molto chiara anche sui rischi: da un lato non vuole cadere nella ripetizione del suo repertorio storico, dall’altro non si riconoscerebbe in una proposta troppo cupa o lontana dalla sua natura solare. Il punto, quindi, è trovare un equilibrio tra energia, riconoscibilità e autenticità. Una canzone pop, immediata ma non banale, capace di parlare al grande pubblico senza ridursi a un’operazione nostalgia.

Il precedente a Sanremo e l’energia delle cover

Un primo assaggio del palco dell’Ariston, in realtà, c’è già stato. Nell’ultima edizione del Festival, Cristina D’Avena è stata protagonista della serata cover, portando una versione rock di "Occhi di gatto" insieme alle Bambole di Pezza. Un’esibizione che ha sorpreso per energia e intensità. L’artista ha raccontato di aver scelto il brano insieme alla band, puntando su una reinterpretazione potente e fuori dagli schemi. Il risultato ha unito il suo immaginario più iconico con sonorità rock, arricchite anche da influenze internazionali come i Led Zeppelin. Un esperimento riuscito, che ha dimostrato quanto il suo repertorio possa essere riletto in chiave moderna.

Quell’esperienza ha rafforzato un’idea: la presenza di Cristina D’Avena a Sanremo non sarebbe solo nostalgia, ma potrebbe trasformarsi in un vero evento musicale, se supportata dal progetto giusto.

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