Sanremo 2027, Cristina D’Avena ci sta: “Capiamo come”. E svela come deve essere la sua “canzone super potente” per De Martino
Cristina D’Avena apre alla possibilità di Sanremo ma solo con un brano che la rappresenti davvero: energia, identità e niente cliché.
Cristina D’Avena continua a essere uno dei nomi più amati della musica italiana legata alle sigle TV e all’immaginario pop degli ultimi decenni. Il suo pubblico, trasversale e generazionale, da tempo si chiede se un giorno possa davvero vederla in gara sul palco dell’Ariston. L’ipotesi Sanremo non è nuova, ma ogni volta torna a far discutere e a riaccendere la curiosità dei fan. La stessa artista non chiude la porta, ma pone una condizione molto chiara: serve il brano giusto. Una canzone che non snaturi la sua identità, ma che al tempo stesso la porti in una nuova dimensione artistica.
Sanremo e la canzone giusta: la condizione di Cristina D’Avena
L’idea di vedere Cristina D’Avena in gara a Festival di Sanremo è un tema che ritorna ciclicamente, alimentato dall’affetto del pubblico e dalla sua lunghissima carriera. Ma per la cantante non si tratta semplicemente di accettare un invito: tutto ruota attorno alla qualità e all’identità del brano. Durante la sua partecipazione a Cartoons on the Bay a Pescara, l’artista ha spiegato che l’eventuale salto a Sanremo sarebbe possibile solo con una canzone "super potente", costruita su misura per lei. Un brano che non sembri né una sigla televisiva né una ballata distante dal suo mondo, ma qualcosa che riesca a rappresentarla pienamente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
D’Avena è molto chiara anche sui rischi: da un lato non vuole cadere nella ripetizione del suo repertorio storico, dall’altro non si riconoscerebbe in una proposta troppo cupa o lontana dalla sua natura solare. Il punto, quindi, è trovare un equilibrio tra energia, riconoscibilità e autenticità. Una canzone pop, immediata ma non banale, capace di parlare al grande pubblico senza ridursi a un’operazione nostalgia.
Il precedente a Sanremo e l’energia delle cover
Un primo assaggio del palco dell’Ariston, in realtà, c’è già stato. Nell’ultima edizione del Festival, Cristina D’Avena è stata protagonista della serata cover, portando una versione rock di "Occhi di gatto" insieme alle Bambole di Pezza. Un’esibizione che ha sorpreso per energia e intensità. L’artista ha raccontato di aver scelto il brano insieme alla band, puntando su una reinterpretazione potente e fuori dagli schemi. Il risultato ha unito il suo immaginario più iconico con sonorità rock, arricchite anche da influenze internazionali come i Led Zeppelin. Un esperimento riuscito, che ha dimostrato quanto il suo repertorio possa essere riletto in chiave moderna.
Quell’esperienza ha rafforzato un’idea: la presenza di Cristina D’Avena a Sanremo non sarebbe solo nostalgia, ma potrebbe trasformarsi in un vero evento musicale, se supportata dal progetto giusto.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2027, la prima lista per De Martino: Cristina D’Avena, Tony Pitony e Annalisa. I big pronti a salire sul palco
Da Cristina D’Avena ai Jalisse, ecco i primi cantanti interessati al Festival di San...
MilleunaCover Sanremo, anticipazioni sulle due serate evento: da Elodie e Achille Lauro a Morandi e Jovanotti, chi ci sarà
MilleunaCover Sanremo, la Rai punta tutto sulla nostalgia: ecco cosa vedremo negli s...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: paura per Cristina (e Greta)
Le trame di UPAS per la settimana dal 1 al 5 giugno: la ragazza ha un terribile atta...
La musica italiana entra nel vivo: basta Sanremo, adesso si fa sul serio: Francesca Michielin e Ultimo i più attesi. Nuovi album giugno 2026
Dopo una primavera dominata dagli strascichi post-Sanremo, arrivano una serie di usc...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: Cristina si ribella (per Leo)
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 20 maggio 2026: la ragazza sfida i genitor...
Eurovision 2026, chi sono i 35 cantanti in gara: il significato delle canzoni e i grandi rivali di Sal Da Vinci
La kermesse verrà trasmessa su Rai 2 il 12 e il 14 maggio con le due semifinali, men...
MilleunaCover Sanremo, pagelle: Carlo Conti si nasconde (5), il 'non-show' della Rai (4). Brividi per Morandi e Jovanotti (9)
La prima puntata di Milleunacover va in onda con un format inatteso e mai visto prim...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Greta ammalia Roberto
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 19 maggio 2026: la Fournier preme su Ferri p...