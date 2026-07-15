Cristina Chiabotto volta le spalle a Miss Italia: "Non augurerei mai alle mie figlie di parteciparci". Poi la stoccata agli ex fidanzati Cristina Chiabotto guarda avanti: la famiglia prima di tutto e un "no" deciso a Miss Italia per le sue figlie. Ecco cosa ha detto

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Cristina Chiabotto non ha abbandonato il mondo dello spettacolo: ha semplicemente scelto un ritmo diverso. A raccontarlo è lei stessa al Corriere, parlando della fase della vita che sta vivendo oggi, lontana dalla frenesia degli anni della popolarità. "Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione", spiega l’ex Miss Italia, che guarda al passato con riconoscenza ma senza nostalgia. Dopo la vittoria del 2004, la sua vita è stata un susseguirsi di televisione, pubblicità e impegni pubblici. Un successo arrivato quando era giovanissima e che lei definisce quasi una favola: "Mentre le mie coetanee andavano a scuola, io prendevo aerei e vivevo situazioni che sembravano fuori dal normale". Oggi la sua priorità è un’altra. Il matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio e la nascita delle figlie Luce Maria e Sofia hanno cambiato le sue prospettive. "Le bimbe sono arrivate a tredici mesi di distanza e hanno segnato un nuovo inizio", racconta. Una scelta precisa, quella di rallentare, perché "sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo gli stessi ritmi di prima".

Cristina Chiabotto: un passato importante, ma lo sguardo è rivolto al presente

Chiabotto non rinnega gli anni della fama, ma ammette di essere oggi una donna diversa rispetto alla ragazza catapultata nel mondo dello spettacolo. "Nella prima dimensione stavo bene, ma ero più bambina, forse non ancora pronta. Oggi sono una persona più forte e consapevole", racconta. Quando il discorso si sposta su alcuni capitoli della sua vita privata, preferisce non riaprire vecchie storie. A chi le chiede riferimenti al passato sentimentale risponde semplicemente: "Non vi rispondo, pensiamo alle cose belle". Una frase breve che conferma la volontà di lasciare certi momenti alle spalle e concentrarsi sulla famiglia costruita oggi. L’incontro con il marito Marco Roscio è avvenuto in un luogo per lei speciale: lo stadio. "L’ho conosciuto in tribuna Agnelli durante una partita della Juventus", racconta. A colpirla è stato il suo modo di essere: "Mi ha conquistata il suo essere testa e cuore, il suo modo naturale di fare il galantuomo".

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Dal successo degli spot alla scelta di dire no a Miss Italia

Tra i ricordi più forti della sua carriera resta la collaborazione con Alessandro Del Piero negli spot diventati celebri. "La coppia funzionava, ci divertivamo e questo arrivava al pubblico", dice ricordando anche il tormentone che ancora oggi la accompagna: "Quando vado in bagno c’è sempre qualcuno che urla ancora ‘plin plin'". A quasi 40 anni Cristina Chiabotto racconta di prendersi cura di sé con disciplina: "Cammino veloce per 50 minuti ogni giorno e alterno gli allenamenti con i pesi". Per lei, però, la bellezza non è una corsa contro il tempo: "A un certo punto bisogna accettare il cambiamento. La vera bellezza è quella interiore". Proprio parlando del concorso che l’ha resa famosa arriva una delle dichiarazioni più sorprendenti. "Non augurerei mai alle mie figlie di partecipare a Miss Italia", confessa. Non per cancellare la sua esperienza, ma perché il mondo di oggi è molto diverso da quello dei suoi inizi. Il consiglio che darebbe alle giovani è uno solo: "Bisogna restare sé stesse, qualunque cosa succeda".

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