Cristiana Capotondi in Top 10 su Netflix, ma il colpo di scena arriva fuori dallo schermo Mentre il pubblico la premia sulla piattaforma streaming, l'attrice guarda già ai prossimi impegni tra teatro, serie tv e un nuovo progetto cinematografico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cristiana Capotondi è decisamente inarrestabile. Il film di Alessandro Siani, Succede Anche nelle Migliori Famiglie, in cui recita è nella Top 10 di Netflix (precisamente al secondo posto). Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. A 46 anni (che compirà a settembre), l’attrice romana sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua carriera: una nuova serie tv di cui ha da poco terminato le riprese, un debutto teatrale imminente e il set di un nuovo film che l’aspetta già a settembre. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Cristina Capotondi regina di Netflix: il Succede Anche nelle Migliori Famiglie è nella Top 10

Che sia un’attrice di talento è un dato di fatto, che avrebbe lasciato il segno anche su Netflix, non tutti se lo aspettavano. Eppure, la commedia diretta da Alessandro Siani, in cui recita proprio accanto a Cristina Capotondi, è al secondo posto nella Top 10 di Netflix. Il film ruota attorno alla famiglia Di Rienzo, all’apparenza perfetta, che viene sconvolta dalla morte improvvisa del padre, un medico stimato e punto di riferimento per tutti. In questo contesto emerge Davide (Alessandro Siani), da sempre considerato la pecora nera della famiglia, nonostante la laurea in medicina e la scelta di dedicarsi al volontariato.

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Pochi giorni dopo il lutto, la madre Lina (Anna Galiena) annuncia di voler sposare Angelo Cederna (Antonio Catania), il suo amore di gioventù. Decisi a impedirne le nozze, Davide e i suoi fratelli, Renzo (Dino Abbrescia) e Isabella (Cristiana Capotondi), si ritrovano coinvolti in una serie di situazioni grottesche che porteranno alla luce segreti di famiglia e metteranno in discussione gli equilibri di tutti.

Cristina Capotondi inarrestabile: debutto a teatro, serie tv in arrivo e nuovo film

Tra i nuovi progetti in cantieri, Capotondi è pronta a debuttare il 14 luglio a Castiglion Fiorentino con lo spettacolo L’Attrice, scritto e diretto da Giacomo Battiato, mentre a settembre tornerà sul set dopo aver concluso le riprese della serie Netflix, The Label. Ripercorrendo il proprio percorso professionale, Capotondi, in un’intervista all’Ansa racconta: "Faccio questo mestiere da quando avevo 12 anni. Lo amo molto e lo considero veramente un dono: sono una privilegiata, come tutte le persone che fanno il lavoro che amano. Quindi non lo considero veramente un lavoro, ma un sogno che continua a portarmi verso storie che mi aiutano a diventare una persona migliore, verso occasioni di incontro, verso possibilità di vedere luoghi, di crescere. Considero questo mestiere un compagno di vita". Guardando ai prossimi progetti, l’attrice spiega: "Per il futuro mi piacerebbe continuare a raccontare esempi positivi di donne che hanno rotto gli schemi, hanno aperto strade conducendo una vita libera, senza stigmatizzazione rispetto alle proprie scelte". Sul teatro, scoperto negli ultimi anni, confessa: "E me ne sono appassionata, anche se all’inizio non ero convinta, perché io sono un animale diurno e ho sempre detestato la notte. Immaginavo che sarebbe stato molto difficile, ma ho trovato una soluzione: mangio prima dello spettacolo, così poi alle 10 e mezzo è tutto finito".

Parlando della situazione del cinema, Capotondi ritiene che il problema riguardi soprattutto il cambiamento delle abitudini del pubblico: "Non è tanto il cinema in crisi, nel senso che non lo sono i contenuti che invece vengono consumati moltissimo anche sulle piattaforme: è la modalità di fruizione in crisi, è la sala che manca di richiamo".

La preoccupazione di Cristina Capotondi per il conflitto in Medio Oriente e per l’intelligenza artificiale

L’attrice, esprime anche preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente e invita l’Europa a recuperare un ruolo centrale nello scenario internazionale. Inoltre, pone l’attenzione sui rischi legati all’intelligenza artificiale, che potrebbe rafforzare il potere delle grandi aziende tecnologiche. Da madre di una bambina nata nel 2022, guarda con apprensione al futuro delle nuove generazioni e sottolinea la necessità di investire nel welfare per contrastare gli effetti della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione.

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