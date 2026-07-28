Cristiano Ronaldo prepara la svolta dopo il Mondiale e pensa al futuro: la nuova sfida è una serie tv con un cast da urlo
Archiviata la delusione del Mondiale, il campione portoghese guarda al futuro: sarà protagonista e produttore di una nuova serie tv firmata da Matthew Vaughn.
La sua dedizione al lavoro e il suo impegno sono solo da ammirare. La sua tenacia e la sua incredibile forza di volontà, lo hanno portato a diventare ciò che è oggi: una leggenda del calcio, uno tra i più grandi. Ma dopo la delusione all’ultimo Mondiale, Cristiano Ronaldo pensa a un futuro lontano dal campo verde. La sua nuova sfida potrebbe essere sul piccolo schermo perché, stando ad alcune indiscrezioni, CR7 starebbe lavorando a una serie tv con il regista Matthew Vaughn, il cui titolo sarebbe Day 1s. E nel cast, ci sarebbero nomi di spicco. Ma vediamo tutti i dettagli.
Cristiano Ronaldo approda su set, sarà il protagonista e produttore di Day 1s: di cosa parla la serie tv a cui starebbe lavorando
A 41 anni, Cristiano Ronaldo si prepara a una nuova sfida fuori dal campo: sarà protagonista e produttore esecutivo di Day 1s, serie televisiva inglese ambientata nel mondo del calcio, realizzata insieme al regista Matthew Vaughn, autore di Kingsman. Le riprese sono già iniziate a Londra. La serie, nata da un’idea dell’agente Darren Dein, racconterà la storia di Stanley Dalton, potente procuratore della Premier League interpretato da Damian Lewis, star di Homeland e Billions.
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Day 1s, chi vedremo nel cast della serie tv con CR7
Nel cast ci saranno anche Thierry Henry, il rapper Dave e Carlotta Banat. Day 1s è il primo progetto della UR•Marv Studios, casa di produzione fondata da Ronaldo e Vaughn. Il regista ha dichiarato: "Cristiano ha dato vita a storie sul campo che io non avrei mai potuto scrivere; non vedo l’ora di realizzare film capaci di ispirare insieme a lui".
Cristiano Ronaldo, la serie Day 1s potrebbe innescare una ‘guerra’ tra i giganti dello streaming
Cristiano Ronaldo, da sempre appassionato di cinema e serie TV, si prepara così al debutto come attore. Secondo una fonte citata dal Sun, "è probabile si scateni una guerra di offerte tra le piattaforme di streaming" per ottenere i diritti della serie. La stessa fonte ha aggiunto: "L’alto livello delle personalità coinvolte, per non parlare del cast, fa sì che si tratti di un progetto prestigioso, sebbene sorprendente per Ronaldo, che si cimenta per la prima volta su un set". La produzione sarà un drama con alcuni elementi comici e, secondo la stessa fonte: "Dopo i Mondiali, c’è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico. È un interesse che è in crescita da tempo, anche grazie a produzioni come Ted Lasso. Questa però non è una sitcom. È decisamente una serie drammatica, con alcuni elementi comici, e vanta nomi di spicco nel cast".
I fan di Cristiano Ronaldo saranno felici di vedere il proprio idolo in una ‘nuova veste’? Noi crediamo di sì, anche perché CR7 ha 41 anni ed è anche normale che inizi a pensare a un futuro lontano dal calcio.
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