Cristiano Ronaldo si sposa: la proposta a Georgina con anello da capogiro. Quanto vale Il calciatore e la modella convoleranno presto a nozze, proprio come dichiarato nel loro annuncio social, con tanto di anello da far girare la testa.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono conosciuti nel 2016 a Madrid, e in particolare nel negozio di Gucci dove Georgina lavorava come commessa. Da quel colpo di fulmine i due hanno proseguito la loro relazione allargando la famiglia con ben quattro figli. Nella loro storia d’amore sembra dunque mancare soltanto una cosa: le nozze. Ed ecco che, proprio ieri, il calciatore portoghese ha deciso di fare la tanto attesa proposta di matrimonio alla modella argentina, regalandole un anello dal valore altissimo: scopriamo di più.

Cristiano Ronaldo si sposa: la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez

Ebbene sì, dopo 10 anni d’amore e 4 figli, proprio ieri Cristiano Ronaldo ha chiesto alla bella Georgina Rodriguez di sposarlo. L’annuncio è stato pubblicato dalla stessa Georgina sui social attraverso un’immagine che ritrae la sua mano, con un anello da capogiro, poggiata sulla mano del calciatore con lenzuola bianche sullo sfondo. "Sì, lo voglio. In questa e in ogni altra vita", ha dunque scritto la modella, rivelando al mondo che presto convolerà a nozze con il noto calciatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cristiano e Georgina, l’anello di fidanzamento da milioni di euro

Il vero protagonista di tutto questo, però, è l’anello al dito di Georgina, per il quale Cristiano Ronaldo non ha certo badato a spese. Inaki Torress, uno degli orefici più famosi di tutta Madrid, ha riferito a ¡HOLA! che l’anello di fidanzamento acquistato dal calciatore per la sua dolce metà potrebbe superare i 40 carati e per questo potrebbe avere un valore di oltre 6 milioni di euro. Allo stesso tempo, Ajay Anand, CEO di Rare Carat, si è esposto affermando che la pietra centrale dell’anello sembrerebbe di una purezza impeccabile e un peso di oltre 30 carati.

Ma le indiscrezioni sul valore di questo incredibile anello non finiscono certo qui. Alcuni esperti del settore hanno ipotizato tra le pagine di Page Six Style un prezzo variabile tra i 2 e i 5 milioni di dollari, mentre Laura Taylor, specialista presso Lorel Diamonds, ha dichiarato: "I tagli ovali sono noti per la loro brillante sfaccettatura, che massimizza la brillantezza e conferisce alla pietra un aspetto luminoso e vivace da ogni angolazione. Si tratta di un anello spettacolare, probabilmente tra i più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni, perfetto per una delle coppie più famose del calcio".

E se questa è stata la proposta di matrimonio, non possiamo che aspettarci delle nozze all’insegna del lusso più sfrenato. Forse non alla pari di quelle di Jeff Bezos, ma indubbiamente altrettanto iconiche.

Potrebbe interessarti anche