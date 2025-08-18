Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la data delle nozze e il super contratto prematrimoniale: tutti i dettagli Dopo l’annuncio del futuro matrimonio tra la modella e il calciatore, con anello da milioni di dollari, ecco che emergono le prime indiscrezioni.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez convoleranno a nozze, proprio come annunciato dalla modella attraverso i social pubblicando il costosissimo anello che il calciatore le avrebbe regalato durante la proposta. Dopo quasi 10 anni d’amore e 4 figli, la coppia farà il grande passo molto presto, e sono tantissimi i fan che in questi giorni continuano a chiedersi quando verranno celebrate queste attesissime nozze, categoricamente tutelate da un contratto prematrimoniale firmato dalla coppia già nel 2017 dopo la nascita della prima figlia biologica: scopriamo di più.

Cristiano Ronaldo e Georgina, svelata la presunta data delle nozze (e i regali da capogiro)

Al momento, i diretti interessati non si sono ancora espressi ufficialmente sui dettagli relativi al loro futuro matrimonio, tuttavia alcune fonti vicino alla coppia avrebbero rivelato proprio in questi giorni la presunta data ufficiale delle nozze, ovvero il 19 luglio 2026, o qualche giorno dopo. Il giornalista Alberto Guzmàn, nello spazio di TVE, riprendendo indiscrezioni riportate da persone vicine a Georgina, ha rivelato: "A quanto pare non c’è la data chiusa, Cristiano ha giocato molto a disorientare. Mi dicono che è molto probabile il matrimonio sarà dopo il 19 luglio 2026, quando finirà la Coppa del Mondo di calcio".

Ma ancora non è tutto, perché Guzmàn ha rivelato che il preziosissimo anello non sarebbe stato l’unico regalo fatto da Cristiano Ronaldo per la sua amata Georgina in occasione della proposta di matrimonio. "Posso dirvi in esclusiva che l’anello non è stato l’unico regalo che ha fatto a Georgina, ma che le ha anche regalato una Porsche, due orologi del valore di oltre 50 mila euro, e vestiti di due stilisti molto noti per più di 30 mila euro". Insomma, pare proprio che il campione non abbia assolutamente badato a spese.

Nozze Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i dettagli del contratto prematrimoniale

L’unica cosa certa sull’unione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è che le nozze saranno tutelate da un contratto prematrimoniale che i due avrebbero firmato nel 2017 dopo la nascita della prima figlia biologica Alana Martina. Un contratto che, secondo le ultime indiscrezioni, prevedrebbe in caso di separazione un vitalizio per Georgina di 100 mila euro al mese, per il suo mantenimento e quello dei figli della coppia.

A questo si aggiungerebbe anche la clausola secondo cui la modella diventerebbe l’unica proprietaria della villa di circa 950 metri quadrati di Madrid, un’abitazione dal valore di circa 5 milioni di euro acquistata da Cristiano Ronaldo nel 2010. Insomma, nulla verrà lasciato al caso e, anche in caso di separazione, la coppia sarà più che tutelata.

