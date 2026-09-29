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Cristiano Malgioglio, le scuse a Elettra Lamborghini dopo le polemiche (ma il messaggio resta senza risposta)

Il paroliere ha ridimensionato le sue dichiarazioni sulla scelta della cantante per la giuria di Tale e Quale Show e ha chiarito: “Nessun conflitto”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’ingresso di Elettra Lamborghini nella giuria di Tale e Quale Show ha acceso fin da subito il ‘confronto’ con Cristiano Malgioglio, anche e soprattutto considerati alcuni trascorsi. Dopo le dichiarazioni molto dirette rilasciate dal paroliere, però, il tono sembra essersi parzialmente abbassato: Malgioglio ha infatti cercato di ridimensionare le proprie parole e avrebbe anche tentato un contatto privato con la collega. La risposta, tuttavia, non sarebbe arrivata, almeno per ora. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio a Tale Quale Show ci ripensa: «Era una battuta ironica»

L’arrivo di Elettra Lamborghini accanto a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani rappresenta una delle principali novità della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti e iniziata la scorsa settimana. Prima del debutto, tuttavia, Malgioglio aveva manifestato più di una perplessità sulla scelta della cantante come giurata. Intervistato da Oggi, infatti, aveva dichiarato: «Non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show». Parole che avevano alimentato rapidamente il dibattito, anche alla luce dei precedenti commenti del paroliere nei confronti di Lamborghini (e la questione aveva coinvolto indirettamente anche Patty Pravo). Successivamente, però, il cantautore ha cercato di chiarire il senso delle sue esternazioni. A La Repubblica, infatti, ha spiegato: «Ho detto che non sa cantare e ballare, ma era una provocazione delle mie… Mi diverte molto averla vicino, siamo amici: sarà una scoperta». A Chi, poi, ha ulteriormente ridimensionato l’accaduto: «La mia era una battuta ironica».

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Il messaggio di scuse a Elettra Lamborghini e quel mancato saluto in studio

Il tentativo di archiviare la polemica sarebbe passato anche attraverso un contatto diretto. Sempre a Chi, infatti, Cristiano Malgioglio ha raccontato di aver inviato un messaggio a Elettra Lamborghini per scusarsi delle dichiarazioni, senza tuttavia ottenere risposta: «Le ho mandato un messaggio di scuse e non ho ricevuto nessuna risposta». Lo stesso artista ha comunque lasciato aperta una possibilità: «Non so però se il numero di cellulare era giusto». Nel frattempo, durante la prima puntata di Tale e Quale Show, alcuni spettatori hanno notato una certa distanza tra i due giudici, anche se Malgioglio ha respinto l’idea di un vero conflitto: «È vero che non ci siamo salutati ma nessun gelo tra noi». Qualche interrogativo, tuttavia, rimane.

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