Cristiano Malgioglio, la replica a Salmo e il racconto choc sul tumore: “La protezione solare salva la vita, non ascoltate i ciarlatani” L'artista e cantautore si è inserito nel dibattito social sulle protezioni solari, rilasciando dichiarazioni nette e rivelando la sua lotta personale contro il cancro della pelle.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È un intervento personale, senza sconti, quello di Cristiano Malgioglio. Che attraverso un appello all’Adnkronos si inserisce nel dibattito aperto giorni fa dal rapper Salmo. Il musicista sardo aveva parlato su Tik Tok di una recidiva di carcinoma alla pelle, sostenendo un legame con l’utilizzo di creme solari. Malgioglio ha invece ribaltato questa lettura, e per farlo ha portato la sua esperienza traumatica come esempio fondamentale. Prendere il sole senza protezione, in passato, gli aveva causato un brutto melanoma. Ecco che cosa ha svelato in dettaglio.

Cristiano Malgioglio, l’intervento dopo il video di Salmo sul cancro alla pelle

Solo pochi giorni fa il rapper Salmo aveva sorpreso i fan, su Tik Tok, postando un video in cui spiegava di avere una recidiva di carcinoma basocellulare: "Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle". Un racconto che però non ha trovato conferme nella comunità scientifica, data la stretta correlazione comprovata tra mancanza di protezioni solari e rischio di tumore alla pelle. Dello stesso avviso si è detto anche Cristiano Malgioglio, che ha preso parte al dibattito parlando con l’Adnkronos.

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Il racconto choc di Malgioglio sul tumore

"Quando avevo la casa a Cuba", ha raccontato l’artista, "mi mettevo al sole senza protezione e nelle ore più calde e questo mi ha causato la comparsa di un melanoma che poteva essere mortale. Sono passati dieci anni, per fortuna il melanoma è stato preso in tempo. Il tumore mi è stato asportato al San Raffaele dal professor Santo Raffaele Mercuri e mi sono salvato per miracolo".

Poi Malgioglio ha rivelato la circostanza, quasi buffa, che lo ha portato alla diagnosi fortuita e all’intervento: ‘‘Amando molto Jennifer Lopez decisi di farmi un tatuaggio alla gamba proprio sul neo dove avevo il melanoma. Così decisi di andare a fare la mappatura dei nei. Ed è proprio grazie a quel controllo che venne individuato il melanoma. Il neo era piccolissimo, se l’avessi tenuto ancora altri tre o quattro mesi avrei rischiato la vita’‘.

Poi l’appello rivolto al pubblico: ‘‘La protezione salva la vita, bisogna dare ascolto ai medici e agli scienziati, non ascoltate i ciarlatani, usate sempre la protezione 50 e mettetevi al sole dalle 9 alle 11 e dalle 17 fino a quando tramonta il sole". Perché i rischi, aggiunge Malgioglio, non riguardano soltanto il possibile insorgere di tumori: "Il sole rovina la pelle, fa invecchiare e fa venire le rughe. Naturalmente il mio appello non è rivolto soltanto ai ragazzi ma anche agli adulti: ‘Ascoltate quello che dicono i medici e gli scienziati’".

La risposta diretta di Malgioglio a Salmo

Quanto alla clip di Salmo che aveva scatenato il dibattito online, Malgioglio ha commentato nettamente, ma senza polemiche: "Ho visto il video e ho visto che Salmo diceva il contrario di quello che dico io. Forse qualche medico gli ha detto che la crema solare fa venire i tumori, io questo non lo so. Sulla base della mia esperienza posso dire che la protezione solare salva la vita. Oggi mi metto al sole solo nelle ore meno calde e con la protezione 50, per questo ho mantenuto una pelle liscia e senza macchie…Oggi il sole è cambiato, è diventato molto più forte, bisogna proteggersi per evitare di prendersi gravi malattie". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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