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Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show: “Come può giudicare?”. Poi l’affondo su Patty Pravo

Clima infuocato al tavolo della giuria a pochi giorni dal via della nuova edizione del talent condotto da Carlo Conti: il paroliere non risparmia la collega

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Aria a dir poco frizzantina a pochi giorni dal via della nuova edizione di Tale e Quale Show. Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, infatti, sono destinati a condividere presto lo stesso banco televisivo in qualità di giudici del talent di Carlo Conti, ma il rapporto tra i due sembra tutt’altro che disteso. Il paroliere ha rinnovato le sue critiche nei confronti della cantante, riaccendendo una polemica che dura ormai da diversi anni e che coinvolge, questa volta, anche Patty Pravo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini: il nuovo confronto a Tale e Quale Show

L’appuntamento è fissato per il prossimo 23 settembre, quando la nuova stagione di Tale e Quale Show farà il suo debutto e Carlo Conti diventerà protagonista del mercoledì sera di Rai 1. Tra le novità della 16esima edizione c’è l’ingresso di Elettra Lamborghini nella giuria, dove si troverà accanto a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani. Proprio la presenza della cantante non sembra però convincere Malgioglio, che in un’intervista al settimanale Oggi ha espresso forti perplessità sul suo ruolo di giudice. Secondo il paroliere, infatti, l’ereditiera non avrebbe le qualità artistiche necessarie per valutare le performance dei concorrenti: "Non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti di Tale e Quale Show". Una posizione netta e che riporta alla luce vecchie dichiarazioni dello stesso Malgioglio, che negli anni non ha mai risparmiato commenti pungenti nei confronti di Elettra a partire dal suo esordio al Festival di Sanremo nel 2020.

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Patty Pravo al centro della polemica

A riaccendere ulteriormente la questione, tuttavia, è anche il presunto progetto musicale che ormai da tempo coinvolgerebbe Elettra Lamborghini e Patty Pravo. Stando alle indiscrezioni riportate da Oggi, infatti, le due artiste avrebbero iniziato a lavorare insieme dopo essersi incontrate a un evento in Abruzzo, con l’idea di presentare un progetto comune durante la prossima estate. Un sodalizio che avrebbe colpito particolarmente Cristiano Malgioglio, legato da una lunga amicizia a Patty Pravo. "Non vedo cosa ci trovi di speciale Nicoletta in quella lì" ha commentato duramente il giudice del Serale di Amici, non risparmiando nuovamente Elettra. Il clima, insomma, è tutt’altro che disteso e a Tale e Quale Show il prossimo 23 settembre si preannunciano fuochi d’artificio al tavolo della giuria.

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