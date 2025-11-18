Trova nel Magazine
Cristiano Malgioglio, chi erano la madre Carla e il padre Sebastiano: la vita in Australia e il dolore fortissimo

Ospite questa sera nel salotto di Belve, il paroliere ha perso entrambi i genitori da tempo. Aveva anche tre fratelli, scomparsi negli anni tra nostalgia e rimpianti.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Questa sera a Belve, Francesca Fagnani accoglierà uno degli ospiti più attesi e iconici della scena musicale e televisiva italiana: Cristiano Malgioglio. Tra esuberanti battute e momenti di intimità profonda, il paroliere aprirà il suo cuore alla presentatrice per ripercorre la storia della sua famiglia. Dal rapporto con i genitori, Carla e Sebastiano, alla vita in Australia da bambino, fino al dolore fortissimo per la perdita dei suoi tre fratelli. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Cristiano Malgioglio, la vita in Australia e il rapporto con i genitori Carla e Sebastiano

L’infanzia di Cristiano Malgioglio, notissimo paroliere e opinionista tv, è trascorsa tra la provincia di Catania (dove è nato) e l’Australia, terra dove si è trasferito con i genitori fino al 1955. Di quegli anni Malgioglio conserva ricordi bellissimi, come ha raccontato lui stesso in un’intervista al Corriere di qualche anno fa: "Casa modesta, due genitori che mi amavano alla follia, alle feste della domenica tra emigrati si suonava, si ballava, poi siamo tornati in Italia".

Rientrato nel Bel Paese, Cristiano è cresciuto sognando il mondo dello spettacolo, anche se non ha sempre trovato l’appoggio della sua famiglia. "Mio padre, Sebastiano", ha confessato, "non amava il mio lavoro. E il sogno di mia madre era che io avessi dei figli. La mia vita è però completamente diversa, non solo perché sono gay". Entrambi i genitori, Sebastiano e Carla, sono scomparsi da tempo, ma il vuoto che hanno lasciato è evidente. "Da quando è morta mia madre", ha spiegato il paroliere, "ho sempre rifiutato il Natale. Il 10 dicembre parto sempre in qualche parte del mondo. Non mangio una fetta di panettone da 26 anni. Tutto mi sembra così triste, eppure il Natale è una festa bellissima".

Quanto a Sebastiano, papà severo e distante dal mondo della musica, il dolore della sua perdita è stato amplificato dalle circostanze, dato che Malgioglio non è riuscito a salutarlo per l’ultima volta. "Quando è morto mio padre", ha spiegato il cantante, "mi ricordo che c’era un mio brano che andava molto forte ed ero ospite in un programma di Fiorello. In serata dovevo prendere l’aereo perché lui stava male, mia sorella mi disse di arrivare subito perché si pensava non superasse la notte".

Il dolore di Malgioglio per la perdita dei fratelli

La sofferenza si è poi moltiplicata per la perdita delle sorelle Francesca e Filippa, e di un altro fratello maschio. Di Francesca Malgioglio aveva parlato con nostalgia a Verissimo: "Eravamo molto legati e averla persa mi rende profondamente triste, un dolore immenso. Mia sorella era una persona meravigliosa". Mentre Filippa, scomparsa in età avanzata nel 2024, è stata definita dal paroliere "la bussola della mia vita". Ma nonostante le enormi sofferenze accumulate negli anni, Malgioglio ha sempre dimostrato di sapersi rialzare brillantemente. Merito anche dell’amore ritrovato accanto al compagno Onur, l’imprenditore turco conosciuto nel 2020 durante un viaggio a Istanbul.

