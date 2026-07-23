"Ecco cosa insegnano i ragazzi a noi adulti", Cristiana Capotondi è un'insegnante dell'Accademia nella serie Netflix Minerva - La scuola Dal 22 settembre approda in streaming il nuovo show Young adult italiano ispirato alla scuola militare della Nunziatella di Napoli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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In occasione dell’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival, Cristiana Capotondi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova serie che la vedrà tra i protagonisti, Minerva – La scuola, show young adult di Netflix ispirato alla scuola militare della Nunziatella a Napoli. La star di Notte prima degli Esami e La Kryptonite nella borsa ha raccontato alcuni dettagli su di sé e sul personaggio di Laura Canali, insegnante di storia e filosofia dell’accademia militare al centro della vicenda, l’outsider civile nel corpo docente.

Cristiana Capotondi si racconta al Giffoni Film Festival per l’anteprima di Minerva – La scuola

Prodotta da Picomedia (Mare Fuori), Minerva – La scuola è ambientata in un’accademia militare a alla Reggia di Portici, dove Cristiana Capotondi ha presentato questa nuova avventura professionale assieme ai colleghi del cast, dal comandante Massimiliano Gallo (Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso) al vicecomandante Irene Maiorino (L’amica geniale), in occasione dell’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival. "Sembra un po’ distratta e leggera ma è ancorata a valori solidi. Il suo si rivela uno sguardo libero che fa fatica a immaginare il motivo per cui perpetuare regole così antiche. Si occupa della mente dei ragazzi, a cui dà input basati sulla conoscenza e sul sapere", ha raccontato Capotondi del suo personaggio, l’insegnante di storia e Filosofia Laura Canali.

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"Minerva – La scuola è un racconto di formazione in un perimetro peculiare che gioca sui contrasti in un percorso di crescita delicato. I ragazzi insegnano a noi adulti a tornare indietro e trovare il fanciullo interiore, quello un po’ irrefrenabile, che agisce a volte con incoscienza e follia, guidato dall’istinto sano", ha aggiunto. Parlando di sé, ha raccontato: "Anche se non ho mai pensato a intraprendere la carriera militare, avevo uno zio ammiraglio della Marina Militare e quando veniva a trovarci a casa ci portava la visione di un mondo incantato, che mi affascinava molto".

Quando esce Minerva – La scuola

I pilastri su cui si basano gli insegnamenti nella serie sono "sacrificio e disciplina, valori che oggi anche gli adulti faticano a capire, come se volessero allontanarsi dal tema della severità. Dovremmo esplorarli invece in un contesto di formazione per implementare l’ascolto, l’empatia e la pazienza e non stigmatizzare le emozioni", ha aggiunto nel corso della presentazione della serie.

Minerva – La scuola, in uscita in esclusiva in streaming su Netflix il 22 settembre 2026, è scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero, mentre la regia è affidata a Ivan Silvestrini. Nel cast troviamo anche Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaj. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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