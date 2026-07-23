Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

"Ecco cosa insegnano i ragazzi a noi adulti", Cristiana Capotondi è un'insegnante dell'Accademia nella serie Netflix Minerva - La scuola

Dal 22 settembre approda in streaming il nuovo show Young adult italiano ispirato alla scuola militare della Nunziatella di Napoli

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

In occasione dell’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival, Cristiana Capotondi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova serie che la vedrà tra i protagonisti, Minerva – La scuola, show young adult di Netflix ispirato alla scuola militare della Nunziatella a Napoli. La star di Notte prima degli Esami e La Kryptonite nella borsa ha raccontato alcuni dettagli su di sé e sul personaggio di Laura Canali, insegnante di storia e filosofia dell’accademia militare al centro della vicenda, l’outsider civile nel corpo docente.

Cristiana Capotondi si racconta al Giffoni Film Festival per l’anteprima di Minerva – La scuola

Prodotta da Picomedia (Mare Fuori), Minerva – La scuola è ambientata in un’accademia militare a alla Reggia di Portici, dove Cristiana Capotondi ha presentato questa nuova avventura professionale assieme ai colleghi del cast, dal comandante Massimiliano Gallo (Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso) al vicecomandante Irene Maiorino (L’amica geniale), in occasione dell’anteprima nazionale al Giffoni Film Festival. "Sembra un po’ distratta e leggera ma è ancorata a valori solidi. Il suo si rivela uno sguardo libero che fa fatica a immaginare il motivo per cui perpetuare regole così antiche. Si occupa della mente dei ragazzi, a cui dà input basati sulla conoscenza e sul sapere", ha raccontato Capotondi del suo personaggio, l’insegnante di storia e Filosofia Laura Canali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Minerva – La scuola è un racconto di formazione in un perimetro peculiare che gioca sui contrasti in un percorso di crescita delicato. I ragazzi insegnano a noi adulti a tornare indietro e trovare il fanciullo interiore, quello un po’ irrefrenabile, che agisce a volte con incoscienza e follia, guidato dall’istinto sano", ha aggiunto. Parlando di sé, ha raccontato: "Anche se non ho mai pensato a intraprendere la carriera militare, avevo uno zio ammiraglio della Marina Militare e quando veniva a trovarci a casa ci portava la visione di un mondo incantato, che mi affascinava molto".

Quando esce Minerva – La scuola

I pilastri su cui si basano gli insegnamenti nella serie sono "sacrificio e disciplina, valori che oggi anche gli adulti faticano a capire, come se volessero allontanarsi dal tema della severità. Dovremmo esplorarli invece in un contesto di formazione per implementare l’ascolto, l’empatia e la pazienza e non stigmatizzare le emozioni", ha aggiunto nel corso della presentazione della serie.

Minerva – La scuola, in uscita in esclusiva in streaming su Netflix il 22 settembre 2026, è scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero, mentre la regia è affidata a Ivan Silvestrini. Nel cast troviamo anche Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaj.

Potrebbe interessarti anche

Netflix ci regala uno sguardo in un'accademia militare di Napoli: arriva la serie Minerva - La scuola

Cristiana Capotondi in un'accademia militare di Napoli: arriva la serie Netflix Minerva - La scuola

Presentati in anteprima i primi episodi del teen drama dal cast e dal regista al Gif...
Cristina Capotondi in Top 10 su Netflix con il film Succede Anche nelle Migliori Famiglie

Cristiana Capotondi in Top 10 su Netflix, ma il colpo di scena arriva fuori dallo schermo

Mentre il pubblico la premia sulla piattaforma streaming, l'attrice guarda già ai pr...
Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi, la confessione sul padre di sua figlia Anna: "È molto presente". E sulla famiglia allargata...

Cristiana Capotondi parla per la prima volta della separazione dal padre di sua figl...
Come tu mi vuoi

Come tu mi vuoi, il cult romantico che ha segnato l'incontro tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi

Gli opposti si attraggono in questa commedia romantica che ha conquistato il pubblic...
Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci: "I social vanno insegnati anche a scuola". La proposta del vincitore di Sanremo

Il cantante ex Amici reduce dal trionfo nella sezione Nuove Proposte del Festival ha...
Francesca Michielin

Francesca Michielin rompe il silenzio sulla malattia: "Non ti senti più te stesso", poi svela il suo mito e la passione nascosta

Il messaggio di Francesca Michielin al Giffoni Film Festival va oltre la musica: “La...
La Casa nella Prateria, il reboot della serie debutta al terzo posto su Netflix

La Casa nella Prateria sbarca su Netflix ma delude, il pubblico premia (ancora) questa serie tv

L'atteso reboot tratto dai romanzi di Laura Ingalls Wilder debutta al terzo posto ne...
Netflix regina del West: la "nuova" Casa nella Prateria è la serie più vista ora sulla piattaforma

Netflix ha fatto davvero il colpaccio: La Casa nella Prateria ora è la serie più vista sulla piattaforma

Impennata del 50% nella seconda settimana dalla pubblicazione e numeri da record per...
La casa nella prateria

La casa nella prateria, tutte le curiosità sul nuovo remake Netflix: dal celebre cameo segreto ai piani per la nuova stagione

Dal ritorno della famiglia Ingalls alle nuove prospettive narrative: ecco cosa rende...

Studio Legale Grolla

Incidenti stradali

Quanto conta il comportamento del passeggero in caso di incidente?

LEGGI

Personaggi

Gabriella Pession

Gabriella Pession
Kylie Minogue

Kylie Minogue
Ludovico Fremont

Ludovico Fremont
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963