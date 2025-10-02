Cristiana Capotondi risplende ne La Ricetta della felicità: la nuova serie è da urlo
Una nuova mini-serie ricca di mistero e resilienza dove Cristiana Capotondi dà di nuovo prova di sè e ci riesce alla grande: perché dovete assolutamente vederla
Cristiana Capotondi torna a far parlare di sé in prima serata su Rai 1 con La ricetta della felicità. Iniziata giovedì 25 settembre, la mini-serie promette di unire emozione, mistero e un tocco di leggerezza, il tutto immerso nelle suggestive atmosfere della Riviera Romagnola.
Capotondi interpreta Marta Rampini, donna milanese apparentemente perfetta, con una vita agiata e una famiglia che sembra solida. Ma quando il marito Enrico scompare, travolto da un’accusa di riciclaggio, tutto il suo mondo va in frantumi. È qui che inizia la vera storia: non solo una vicenda di mistero, ma il viaggio di una donna che deve reinventarsi e scoprire nuove energie dentro di sé.
