Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Cristiana Capotondi risplende ne La Ricetta della felicità: la nuova serie è da urlo

Una nuova mini-serie ricca di mistero e resilienza dove Cristiana Capotondi dà di nuovo prova di sè e ci riesce alla grande: perché dovete assolutamente vederla

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cristiana Capotondi torna a far parlare di sé in prima serata su Rai 1 con La ricetta della felicità. Iniziata giovedì 25 settembre, la mini-serie promette di unire emozione, mistero e un tocco di leggerezza, il tutto immerso nelle suggestive atmosfere della Riviera Romagnola.

Capotondi interpreta Marta Rampini, donna milanese apparentemente perfetta, con una vita agiata e una famiglia che sembra solida. Ma quando il marito Enrico scompare, travolto da un’accusa di riciclaggio, tutto il suo mondo va in frantumi. È qui che inizia la vera storia: non solo una vicenda di mistero, ma il viaggio di una donna che deve reinventarsi e scoprire nuove energie dentro di sé.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Curiosi di saperne di più? I dettagli nel Video!

Potrebbe interessarti anche

La ricetta della felicità

La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce

La serie con Cristiana Capotondi andrà in onda stasera, 25 settembre 2025, con i pri...
Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi sconvolge i cuori in un nuova fiction su RaiPlay che fa riflettere

Cristiana Capotondi è pronta a lasciare il pubblico senza fiato con la nuova fiction...
cristiana-capotondi

Cristiana Capotondi, chi è il nuovo fidanzato. L’addio (doloroso) ad Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi, dopo la fine della lunga storia con Andrea Pezzi, ha ritrovato ...
Stasera in tv (25 settembre), il desiderio inconfessabile di Samira Lui: contro di lei il calcio e Cristiana Capotondi

Stasera in tv (25 settembre), il desiderio inconfessabile di Samira Lui: contro di lei il calcio e Cristiana Capotondi

Cosa vedere oggi in televisione? La ruota della fortuna vuole conquistare la serata....
La ricetta della felicità anticipazioni 2 ottobre 2025

La ricetta della felicità, anticipazioni: Rosa scompare nel nulla, Marta e Susanna sono nel panico

La serie con Cristiana Capotondi è arrivata alla seconda puntata, ricca di suspence ...
Milo Infante e Cristiana Capotondi

Programmi tv, cosa vedere oggi 2 ottobre: nuovi scoop da Milo Infante e passione con Cristiana Capotondi

Dalle inchieste dritte al punto di Rai 2 con Ore 14 Sera, alla nuova fiction di Rai ...
stasera in tv 25 settembre, cosa vedere: 3 consigli

Consigli stasera in tv (25 settembre), cosa vedere: Cristiana Capotondi è imperdibile, Milo Infante svetta con Garlasco

Cosa vedere stasera in tv? La nuova fiction su Rai Uno e il concerto di Sal da Vinci...
Cristiana Capotondi cerca il marito scomparso, le indagini di Milo Infante e Paolo Del Debbio

Cristiana Capotondi cerca il marito scomparso, le indagini di Milo Infante e Paolo Del Debbio

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 2 ottobre 2025? La fiction di Rai 1 La ricerca de...
Cristina Capotondi

Cristiana Capotodondi stoppa il cinema per una fiction Rai attesissima: con lei tre star assolute. Chi sono

Cristiana Capotondi guida un cast stellare con Valeria Fabrizi, Flavio Parenti e Ori...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Uomini e Donne - Cristiana Anania

Cristiana Anania
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Jake La Furia

Jake La Furia

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963