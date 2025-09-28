Cristiana Capotondi, chi è il nuovo fidanzato. L’addio (doloroso) ad Andrea Pezzi Cristiana Capotondi, dopo la fine della lunga storia con Andrea Pezzi, ha ritrovato l’amore e custodisce il mistero sull’identità del padre di sua figlia Anna.

ipa

CONDIVIDI

Cristiana Capotondi è una delle attrici più amate del panorama italiano. Volto noto di cinema e televisione, in queste settimane è protagonista su Rai 1 con la fiction La ricetta della felicità e presto sarà ospite a La volta buona. Oltre ai successi professionali, la sua vita privata ha spesso catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto per la lunga storia con Andrea Pezzi, durata ben quindici anni. Dopo quell’addio doloroso, l’attrice ha voltato pagina e ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale, pur mantenendo con l’ex un legame speciale.

Una storia d’amore lunga quindici anni

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono conosciuti a metà degli anni Duemila, in circostanze casuali che li hanno portati a innamorarsi quasi subito. Lui, dj e conduttore televisivo con un passato da vj su MTV, e lei, attrice emergente reduce dal successo di Notte prima degli esami, hanno costruito una relazione solida e lontana dai riflettori. In più occasioni hanno preferito proteggere la loro intimità, evitando clamori mediatici. La loro storia è andata avanti per quindici anni, tra alti e bassi, fino alla decisione di separarsi nel 2021. "Cristiana è una persona speciale di cui fatico a parlare – ha ammesso Pezzi –. L’esperienza con lei mi ha fatto riflettere molto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nascita della figlia Anna e il ruolo di Pezzi

Nonostante la rottura, l’ex coppia ha continuato a rimanere unita da un affetto profondo. Nel 2022, Capotondi ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia, Anna, nata da una relazione con un altro uomo di cui non ha mai rivelato l’identità. In quel momento delicato, accanto a lei c’era proprio Andrea Pezzi, che ha scelto di accompagnarla durante la gravidanza e il parto. "Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate", aveva dichiarato l’attrice, sottolineando il legame indissolubile che li unisce ancora oggi, anche se in forme diverse.

Il nuovo amore e la misteriosa paternità

Archiviata la lunga storia con Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno, anche se la sua identità resta avvolta nel massimo riserbo. L’attrice ha sempre scelto di non esporre la sua vita sentimentale, tanto che nemmeno il padre della piccola Anna è mai stato reso noto al pubblico.

Nel 2023, il settimanale Diva e Donna aveva fotografato l’attrice insieme all’ex compagno Andrea Pezzi e alla figlia, facendo pensare a un possibile ritorno di fiamma. Ipotesi poi smentita: tra i due non c’è più amore, ma un forte affetto reciproco. "Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi – aveva spiegato Cristiana.

Potrebbe interessarti anche