Cristiana Capotondi da brividi nella nuova fiction su Raiplay: abbandonata dal marito e in cerca di verità

Cristiana Capotondi è pronta a far appassionare il pubblico italiano con una nuova fiction, le cui prime due puntate sono da oggi, 24 settembre 2025, già disponibili in anteprima su Raiplay. La celebre attrice italiana, che recentemente il pubblico ha potuto ammirare nella serie Le fate ignoranti (in streaming su Disney+), e nel film Margherita delle stelle (che racconta la storia della celebre astrofisica Margherita Hack), è questa volta una donna che deve fare i conti con la scomparsa di suo marito e la distruzione di una vita che sembrava essere perfetta.

Cristiana Capotondi tra abbandono e drammi familiari nella nuova fiction di Raiplay

Cristiana Capotondi è la protagonista della nuova fiction La ricetta della felicità, in esclusiva già su Raiplay ma in onda in chiaro su Rai 1 domani, 25 settembre, in prima serata. L’attrice interpreta Marta Rampini, una donna che vive a Milano e ha una vita apparentemente perfetta. Le cose crollano quando suo marito, Enrico, viene accusato di riciclaggio e scompare improvvisamente, lasciando Marta sola e piena di domande, con la figlia adolescente Greta. Marta non è però disposta ad arrendersi all’accaduto e decide di utilizzare i pochi indizi a sua disposizione per trovare risposte. Così, si mette in viaggio verso Marina di Romagna, una località della Riviera romagnola legata al passato di suo marito.

Il suo cammino la porta però in una singolare area di sosta che funge anche da piadineria e pensione, gestita da una famiglia caotica e autentica. In questo luogo inaspettato, Marta incontra Susanna (interpretata da Lucia Mascino), una donna all’apparenza molto diversa da lei, con cui stringe quasi subito un’amicizia intensa e complicata. Intenta a cercare nuovi indizi sul marito, la protagonista si ritrova a confrontarsi con una realtà completamente differente da quella che conosceva.

I successi in streaming di Cristiana Capotondi

La ricetta della felicità è solo l’ultima appassionante fiction che vede protagonista Cristiana Capotondi. Gli amanti del genere la ricorderanno per titoli come Di padre in figlia, o anche per la toccante Ognuno è perfetto (entrambe disponibili in streaming su Raiplay). Le aspettative sono perciò molto alte per questa nuova serie TV.

