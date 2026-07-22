Cristiana Capotondi in un'accademia militare di Napoli: arriva la serie Netflix Minerva - La scuola Presentati in anteprima i primi episodi del teen drama dal cast e dal regista al Giffoni Film Festival, con tanto di tour delle location

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix Italia

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Netflix ha da poco tolto il velo sul suo nuovo teen drama totalmente italiano, Minerva – La scuola, serie in 8 episodi ambientata all’interno di una scuola militare a Napoli. Prodotta da Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle) e diretta da Ivan Silvestrini, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming dal 22 settembre. Nel cast, oltre a Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaj troviamo Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e Irene Maiorino. I primi episodi sono stati mostrati in anteprima alla stampa in occasione del Giffoni Film Festival. Ecco cosa sappiamo di Minerva – La scuola.

Al Giffoni Film Festival i primi episodi di Minerva – La Scuola, in esclusiva streaming su Netflix e con Cristiana Capotondi

Insieme al regista Ivan Silvestrini, i ragazzi che compongono il giovanissimo cast di Minerva – La scuola, hanno presentato la nuova serie di Netflix in anteprima nell’ambito del Giffoni Film Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio. Nel corso di un tour itinerante nella splendida cornice della Reggia di Portici (NA), la location principale delle riprese assieme alla Villa Campolieto di Ercolano, attori, regista, autori e produzione hanno accompagnato i presenti attraverso le sale storiche del Palazzo, tra realtà e finzione, alla scoperta degli ambienti che nella serie diventano gli spazi dell’immaginario liceo militare Minerva.

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Scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero, Minerva – La scuola è ambientata in un liceo militare di Napoli. Un

mondo che sembra appartenere a un’altra epoca, dove si viene svegliati all’alba per l’alzabandiera, dove non sono consentiti i cellulari o gli abiti civili, dove tra le materie c’è tattica militare e lezioni di scherma. Dove sono proibite le storie d’amore e ogni errore ha un prezzo altissimo.

Il cast di Minerva – La scuola: quando esce in streaming su Netflix

I protagonisti della serie sono Salvo (Ciro Minopoli), un ragazzo proveniente da una casa famiglia ed entrato nella scuola per scoprire la verità sul suo migliore amico; Vincenzo (Biagio Venditti), che vuole emulare la carriera militare del padre; Camilla (Margherita Buoncristiani), viziata ragazza milanese che è stata messa lì dentro dal padre per essere riformata. Minerva – La Scuola parla anche di adulti, degli ufficiali e degli insegnanti civili che sono lì per formare i ragazzi, ma che devono fare i conti con la loro coscienza, le loro fragilità e i loro errori. Al liceo militare Minerva, gli allievi, portati al limite, scoprono cose inaspettate su loro stessi. Ogni ragazzo lì dentro ha delle ambizioni, dei sogni. La scuola non li aiuterà a realizzarli. La scuola gli farà capire se erano quelli giusti per loro. In una parola, li farà diventare grandi.

Tutti gli episodi di Minerva – La scuola saranno disponibili in esclusiva su Netflix a partire dal 22 settembre 2026.

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