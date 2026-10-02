Cristiana Capotondi conquista Netflix dentro un liceo militare pieno di regole: tra le serie più viste al mondo c'è Minerva - La Scuola Cristiana Capotondi e Minerva - La Scuola conquistano il pubblico Netflix: la serie italiana debutta nella Top 10 globale delle produzioni non inglesi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Netflix Italia

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Cristiana Capotondi si prende la scena su Netflix con Minerva – La Scuola, la nuova serie italiana ambientata in un liceo militare di Napoli. Al suo debutto sulla piattaforma, la produzione ha raccolto numeri interessanti anche fuori dai confini italiani. Nella settimana dal 21 al 27 settembre 2026, infatti, è entrata nella classifica globale delle serie non in lingua inglese più viste. Un risultato che conferma la curiosità internazionale intorno alla fiction italiana e che potrebbe essere soltanto l’inizio.

Minerva – La Scuola debutta nella Top 10 Netflix mondiale

Nel suo primo periodo di disponibilità, Minerva – La Scuola ha totalizzato 2,4 milioni di visualizzazioni, abbastanza per conquistare l’ottavo posto tra gli show in lingua straniera più visti su Netflix a livello globale. Un esordio tutt’altro che trascurabile, soprattutto considerando che si tratta di una produzione italiana appena arrivata sulla piattaforma. A guidare la classifica è So chi sei, drama turco che ha raggiunto 9,7 milioni di visualizzazioni, con una crescita del 111% rispetto alla settimana precedente. Alle sue spalle si trovano Plastic Beauty, con 5,1 milioni, e Scandalo e passione, fermo a 2,8 milioni.

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Un debutto promettente quello di Minerva, che ha davanti a sé la possibilità di continuare a crescere grazie anche al passaparola. La serie sembra infatti aver attirato l’attenzione non soltanto del pubblico italiano, ma anche degli spettatori internazionali, un elemento particolarmente importante per una produzione che punta a farsi spazio nel catalogo globale di Netflix.

Cristiana Capotondi e il successo internazionale della serie italiana

Il dato diventa ancora più interessante osservando la popolarità della serie in questi giorni. Secondo FlixPatrol, che raccoglie e aggrega le classifiche di popolarità delle principali piattaforme streaming, Minerva – La Scuola risulta attualmente tra gli show più visti su Netflix a livello mondiale ed è al primo posto in Italia. La serie, con Ciro Minopoli e Biagio Venditti, porta sullo schermo un’ambientazione scolastica molto particolare, quella di un liceo militare napoletano, e proprio questa combinazione potrebbe aver contribuito a renderla interessante anche oltre il pubblico italiano. Il confronto con precedenti produzioni italiane diventate fenomeni internazionali, come La legge di Lidia Poët e Inganno, è ancora prematuro. I numeri delle prime settimane, però, lasciano intravedere un margine di crescita significativo.

Intanto, nella classifica delle produzioni in lingua inglese, Monster: La storia di Lizzie Borden domina per la seconda settimana consecutiva con 14,5 milioni di visualizzazioni. Seguono Wonka’s The Golden Ticket con 4,6 milioni e Crew Girl con 4,5 milioni. Per Minerva – La Scuola, dunque, la sfida è appena cominciata. E se il passaparola continuerà a funzionare, Cristiana Capotondi e il resto del cast potrebbero presto ritrovarsi ancora più in alto nelle classifiche globali di Netflix.

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