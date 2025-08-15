Cristiana Capotondi, la confessione sulla figlia avuta dopo Andrea Pezzi: “Ho un unico rimpianto” L'attrice Cristiana Capotondi racconta la maternità tardiva della figlia Anna e la sua vita privata dopo la relazione con Andrea Pezzi: cosa ha detto

Cristiana Capotondi ha aperto il suo cuore in un’intervista a Sette del Corriere della Sera, raccontando la gioia e le sfide della maternità, arrivata a 42 anni con la nascita della figlia Anna, nel settembre 2022. Ha parlato senza filtri delle emozioni che ha provato, del cambiamento nella sua vita quotidiana e dell’equilibrio tra lavoro e famiglia.

Cristiana Capotondi, la maternità ai ‘tempi supplementari’ e la piccola Anna

"Ho avuto mia figlia più che in zona Cesarini, ai tempi supplementari. A un certo punto il tempo è passato in fretta senza che me ne accorgessi", ha raccontato l’attrice romana, spiegando come la maternità abbia cambiato la sua vita. Ha condiviso anche le esperienze di altre donne, tra attese, difficoltà e solidarietà, sottolineando quanto fosse importante sostenere chi desiderava diventare madre. "A un certo punto il tempo accelera senza che te ne accorgi. Hai trascorso tanti anni a dire ‘prima o poi’ e improvvisamente ti trovi nel poi. Rispetto la scelta di chi non desidera avere figli, di chi ha un progetto di vita diverso: per questo non voglio dar consigli, ma dico di tenerlo presente. Il mio rimpianto è non averla avuta prima, l’avrei circondata di fratelli e sorelle Se tornassi indietro farei un figlio prima, per avere tempo di farne altri, altri, altri… A me manca l’idea delle famiglie numerose".

La vita privata e l’ex compagno Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi è stata legata ad Andrea Pezzi dal 2006 all’estate del 2021. Circa un anno dopo la fine della relazione, è rimasta incinta della figlia Anna. Pur parlando della sua vita privata, ha mantenuto il massimo riserbo sull’identità del padre della bimba, precisando che non si trattava di Pezzi, ma confermando l’importanza del suo ex compagno nella sua vita: "Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate", aveva detto l’attrice subito dopo alla nascita della figlia.

Nel corso della sua vita sentimentale, Cristiana ha avuto anche storie con Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. La nascita di Anna nel 2022 le ha dato nuova forza e slancio. "Mia mamma purtroppo è mancata un anno fa, ma c’erano mio papà, mia zia, mia sorella, mia nipote, le mie cugine, il padre di Anna, il suo padrino e la sua madrina. Ho creduto che una genitorialità allargata desse il senso di famiglia", ha spiegato, sottolineando il desiderio che Anna crescesse con legami solidi e figure di riferimento multiple.

Cristiana ha ricordato di aver avuto solo due grandi storie d’amore nella vita, tra cui quella con Andrea Pezzi. "Ho costruito relazioni solo dove sentivo piena comunanza di valori e visione della vita. Anna ha rafforzato questo approccio: è stata attaccata a me come io lo ero a lei, ma non ho temuto che esplorasse altre relazioni", ha concluso.

Il teatro dopo la nascita di Anna

Dopo la nascita della figlia, l’attrice ha rallentato gli impegni cinematografici e televisivi, concentrandosi solo su progetti che le davano gioia. Ha debuttato a teatro con il monologo La Balia dei vinti, interpretando più voci e raccontando la storia della bisnonna Vittoria durante i bombardamenti di Firenze del 1943, un’esperienza che le ha permesso di conciliare maternità e passione artistica. "Avevo bisogno di misurarmi col teatro, erano tanti anni che avevo voglia di farlo" ha confessato, sottolineando quanto sia stato importante nella sua carriera l’essere diventata mamma: "I bambini ti danno questo slancio, ti fanno scoprire di avere una forza che non sapevi di avere. Quando una persona diventa genitore si trasforma e riesci a tenere tante cose insieme. I figli sono portatori di energia".

Cristiana Capotondi, cosa fa oggi: fiction e calcio femminile

Cristiana Capotondi è tornata in prima linea nel panorama televisivo italiano con una serie di progetti che spaziano dalla fiction alla gestione sportiva. Nel 2024, ha interpretato il ruolo di Margherita Hack nel film per la TV Margherita delle stelle, trasmesso in prima serata su Rai1, con ottimi ascolti. Prossimamente sarà protagonista della miniserie La ricetta della felicità, in onda su Rai1 dal 19 ottobre 2025, ogni domenica in prima serata. La serie, diretta da Giacomo Campiotti, racconta la storia di Marta, una donna che, dopo un periodo difficile, trova nuova speranza e forza grazie all’incontro con una famiglia fuori dagli schemi, gestita da Susanna (interpretata da Lucia Mascino). Il cast include anche Valeria Fabrizi, Flavio Parenti, Andrea Roncato e la partecipazione straordinaria di Orietta Berti.

Oltre alla carriera televisiva, Capotondi ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo dello sport. Dal 5 agosto 2020, è capo delegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia

