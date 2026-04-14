Andrea Pezzi, la verità su Cristiana Capotondi: “Nessun ritorno di fiamma. La nascita di sua figlia? Devastato” Recentemente i due ex erano stati avvistati in atteggiamenti affettuosi. Ora a parlare è l'imprenditore, in una lunga intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un’intervista che chiarisce tutto. Andrea Pezzi, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha smentito il ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi, sbugiardando in definitiva il servizio pubblicato da Diva e Donna solo pochi giorni fa (i due ex erano stati immortalati in atteggiamenti affettuosi per strada). Ma l’imprenditore ha anche aperto per la prima volta uno ‘squarcio’ su un capitolo molto intimo della sua vita: il rapporto con la figlia dell’attrice, nata nel 2022 in circostanze che all’epoca avevano fatto molto discutere. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Cristiana Capotondi, la confessione di Andrea Pezzi sul presunto ritorno di fiamma

Le parole di Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi, affidate al podcast di Gazzoli, sono state chiare e dirette: "Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici. Al momento non mi manca la figura di una compagna di vita. Io mi sono innamorato di Cristiana per quello che era, non per altro". Una relazione lunghissima e intensa, la loro, terminata nel 2021 senza alcuna dichiarazione pubblica. La fine del rapporto era rimasta nell’ombra fino a quando, l’anno successivo, Capotondi aveva annunciato la nascita della figlia. In molti avevano ipotizzato che il padre fosse proprio Pezzi, ma l’attrice aveva chiarito che non erano più una coppia, e che la bambina era nata in un contesto diverso da una tradizionale storia d’amore. Il padre biologico resta ancora oggi un mistero, con Capotondi che non ha mai voluto rivelarne l’identità.

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Le foto pubblicate da Diva e Donna, quindi, racconterebbero qualcos’altro. Non un ritorno di fiamma, ma la continuità di un legame affettivo profondo, quello tra due persone che si sono volute bene per quindici anni. E che hanno scelto di restare nella vita l’uno dell’altra nonostante tutto.

Il dettaglio (dolcissimo) sulla figlia di Capotondi

Il passaggio più toccante dell’intervista riguarda proprio la figlia di Capotondi. Pezzi racconta infatti di essere stato vicino all’ex compagna quando ha avuto la bambina, e di aver vissuto quell’esperienza come qualcosa di trasformativo: "Il mio più grande privilegio in tutta la nostra storia, essendole stato vicino quando ha avuto la bambina, è stato l’avere la possibilità di vedere, anche se dalla soglia della stanza, la genitorialità. Ho potuto vedere un amore che non avevo mai visto prima".

Ma le parole che più colpiscono arrivano alla fine: "La bambina mi ha proprio devastato per la bellezza del legame…però Cristiana ha innestato il meccanismo del cambiamento e, dopo di lei, sua figlia mi ha proprio dato un’altra prospettiva".

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