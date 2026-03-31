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Cristiana Capotondi e l’ex Andrea Pezzi a passeggio insieme per Roma: è tornato l’amore? L’indiscrezione

A circa cinque anni di distanza dalla loro separazione, i due sono stati paparazzati mano nella mano mentre camminavano per le strade della Capitale.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati per anni una delle coppie più solide e riservate dello spettacolo italiano: lei attrice di enorme successo tra cinema e televisione, lui ex volto iconico di MTV e oggi imprenditore digitale. Dopo una lunga relazione durata oltre quindici anni, i due avevano annunciato la separazione nel 2021, pur mantenendo un legame e un affetto profondo. Ora, a distanza di circa cinque anni, un’indiscrezione ha riacceso i riflettori proprio su di loro: i due, infatti, sarebbero stati paparazzati insieme per le strade di Roma, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma. Ecco tutti i dettagli.

Cristiana Capotondi e l’ex Andrea Pezzi mano nella mano per le vie di Roma

A lanciare il gossip è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto esclusive di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi intenti a passeggiare insieme nella Capitale. Gli scatti li ritraggono mano nella mano, complici e sorridenti, lasciando ipotizzare una sintonia che potrebbe andare oltre il semplice affetto reciproco. Proprio questa ritrovata vicinanza ha fatto subito pensare a un possibile riavvicinamento sentimentale. È doveroso, però, sottolineare che al momento non esiste alcuna conferma ufficiale di un ritorno di fiamma.

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Tra loro potrebbe esserci semplicemente un rapporto di affetto profondo, rimasto intatto nonostante la fine della loro storia. D’altronde, i due non hanno mai nascosto il legame speciale che li unisce ancora oggi. A rafforzare questa idea, anche le parole che lo stesso Pezzi ha recentemente rilasciato a Vanity Fair, parlando della piccola Anna, figlia dell’attrice: "Mi ha aperto il cuore, quella creatura è stata il mio Buddha". Un’affermazione che conferma quanto il rapporto tra loro sia rimasto forte e significativo, al di là delle etichette. Non rimane allora che attendere per scoprire qualche informazione in più.

Capotondi e Pezzi, quindici anni d’amore

Quella tra Capotondi e Pezzi è stata una relazione importante, iniziata nel 2007 durante un incontro casuale in aereo, e durata oltre quindici anni. Durante tutto questo tempo, la coppia ha sempre mantenuto grande riservatezza, evitando di esporsi troppo mediaticamente e proteggendo la propria vita privata. La separazione, arrivata nell’estate del 2021, non è mai stata accompagnata da dichiarazioni pubbliche dettagliate. Anzi, entrambi hanno più volte sottolineato come tra loro sia rimasto un rapporto solido, fatto di stima, affetto e complicità.

Anche dopo la nascita della figlia Anna, avvenuta nel 2022 da un’altra relazione dell’attrice, Pezzi è rimasto al suo fianco, confermando ancora una volta la forza del loro legame. E oggi, quelle immagini tra le vie di Roma sembrano raccontare proprio questo: una storia che forse ha cambiato forma, ma che potrebbe non essersi mai davvero conclusa. Ritorno di fiamma o semplice affetto? Per ora, resta il dubbio.

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