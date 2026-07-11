Cristiana Capotondi, la confessione sul padre di sua figlia Anna: "È molto presente". E sulla famiglia allargata... Cristiana Capotondi parla per la prima volta della separazione dal padre di sua figlia e racconta il modello di famiglia allargata costruito per Anna.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quattro anni di silenzio, poi la confessione. Cristiana Capotondi ha scelto le pagine di Sette per aprire per la prima volta uno spiraglio sulla sua vita privata, quella che ha custodito gelosamente da quando, nel settembre 2022, è diventata mamma della piccola Anna. Chi è il padre della bambina? La domanda ha inseguito l’attrice per anni. Oggi arriva una risposta parziale, ma carica di significato: una storia d’amore finita, una presenza paterna rimasta salda, e un modello di famiglia che sfida apertamente gli schemi tradizionali. Scopriamo insieme cos’ha detto l’attrice.

Cristiana Capotondi sul padre di sua figlia Anna: "Non stiamo più insieme, ma è presente"

Cristiana Capotondi ha deciso di raccontare un aspetto finora rimasto lontano dai riflettori: la sua vita familiare dopo la nascita della figlia Anna. Intervistata da Sette, l’attrice ha parlato della maternità e del rapporto con il padre della bambina, spiegando che il legame sentimentale tra loro è terminato, ma che la sua presenza nella vita della figlia è rimasta importante. Anna è nata nel settembre 2022 e, in quel periodo, era stata resa nota anche la fine della relazione tra Capotondi e Andrea Pezzi, con la precisazione che il conduttore non fosse il padre biologico della bambina. Oggi l’attrice racconta una realtà familiare basata su affetti e presenze diverse, oltre i modelli tradizionali: "Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente. Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti".

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Nel suo racconto, Capotondi ha anche affrontato il tema delle nuove forme di famiglia e delle scelte di molte donne che decidono di diventare madri senza un compagno: "La società però ha fatto passi in avanti. Ci sono donne che scelgono di diventare madri senza partner, anche delle mie amiche lo hanno fatto. È bellissimo, soprattutto in tempi di crisi della natalità, certo può essere faticoso. Si sgretolano tanti tabù".

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: 14 anni di amore

Prima di questo nuovo capitolo familiare, il nome di Cristiana Capotondi era rimasto per oltre quindici anni indissolubilmente legato a quello di Andrea Pezzi. La loro storia era nata nel 2007 da un incontro casuale in aereo – fu proprio lei a fare il primo passo. Lui, ex volto iconico di MTV e oggi imprenditore digitale, e lei, attrice di enorme successo tra cinema e televisione: una coppia solida e schiva, che aveva sempre scelto di proteggere la propria intimità evitando i clamori mediatici. La separazione era arrivata nell’estate del 2021, ma Pezzi aveva scelto di restare accanto all’ex compagna anche durante la gravidanza, in un gesto che diceva tutto sulla qualità del legame rimasto tra loro. Di recenti, dopo le presunte voci di un ritorno di fiamma, Pezzi ha smentito tutto affermando di essere semplicemente rimasti grandi amici. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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