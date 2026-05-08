Cristel Carrisi torna a fare musica mentre scoppiano le tensioni col padre Al Bano, ma sui social l'attaccano: "Figlia di papà" Tante novità dalla figlia di Al Bano, dal nuovo album alla voglia di rimettersi in gioco, e quel clima teso che continua a pesare sulla famiglia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Cristel Carrisi ha deciso di rimettere mano alla sua vita artistica proprio in un momento in cui il nome della sua famiglia è tornato al centro del dibattito pubblico. Dopo anni di silenzio musicale e una vita ormai consolidata in Croazia, la figlia di Al Bano e Romina Power ha annunciato a sorpresa di essere al lavoro su un nuovo album, segnando un ritorno che ha colto molti di sorpresa e che si intreccia inevitabilmente con le recenti tensioni familiari riemerse anche in televisione.

Cristel Carrisi: un ritorno alla musica dopo una lunga pausa

Per molto tempo Cristel Carrisi aveva lasciato intendere di voler restare lontana dal mondo dello spettacolo, nonostante un passato fatto di esperienze televisive e due dischi pubblicati. La sua scelta di vita, dopo il matrimonio con l’imprenditore Davor Luksic e il trasferimento a Zagabria, sembrava averla allontanata definitivamente da quel contesto. E invece oggi arriva una svolta inattesa, con un progetto musicale ormai in fase avanzata.

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Nel raccontare questo ritorno, Cristel ha usato parole che lasciano emergere un rapporto complesso con la musica, quasi un richiamo che nel tempo non si è mai spento del tutto. "Erano 18 anni (credo?) che facevo finta di non voler più fare musica. Poi un paio d’anni fa le melodie hanno iniziato a bussare piano. Ho fatto finta di niente. Allora hanno iniziato a prendere a calci la porta. E adesso eccomi qui, con un album quasi pronto".

La pressione del cognome e la risposta alle critiche sui social

Il ritorno non è stato accolto solo con entusiasmo. Come spesso accade quando si appartiene a una famiglia molto esposta, anche Cristel Carrisi ha dovuto fare i conti con commenti e osservazioni legate al suo cognome. Sotto il suo annuncio si legge infatti un commento: "Peccato non averti vista a Sanremo. Saresti stata perfetta nella squadra dei figli di papà". Una provocazione alla quale ha replicato con ironia: "Infatti! Spero di poterci andare un giorno nella categoria: ‘Figli di mamma e papà’".

Il clima familiare teso e lo scontro tra Al Bano e Romina Power

Il ritorno di Cristel arriva mentre la sua famiglia è nuovamente sotto i riflettori per le tensioni tra Al Bano e Romina Power, riemerse dopo alcune dichiarazioni televisive legate al dolore per la scomparsa di Ylenia. Le parole dell’ex coppia, rilasciate anche nel contesto del programma Belve e successivamente a Domenica In, hanno riaperto una ferita mai davvero chiusa, portando a una nuova ondata di confronti pubblici e reazioni sui social. In questo scenario già delicato, alcuni interventi dei figli hanno contribuito a rendere ancora più evidente la frattura emotiva. Anche Cristel, in un messaggio molto discusso, ha espresso una posizione interpretata da molti come critica nei confronti del padre, pur senza nominarlo direttamente.

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