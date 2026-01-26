Crime 101, il trailer (imperdibile) del nuovo thriller punta su Chris Hemsworth e un cast stellare
Dal racconto di Dan Wislow il nuovo film di Bart Layton, che promette azione e intrighi mozzafiato con una pletora di attori di spicco
Il 12 febbraio uscirà nelle sale Crime 101 – La strada del Crimine: nuovo thriller tratto dal romanzo di Don Wislow si presenta con un trailer carico di adrenalina. Nel cast del film diretto da Bart Layton (American Animals e L’Impostore) Chris Hemsworth affiancato da Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry. Come sempre vi lasciamo il trailer in calce a questo articolo.
Crime 101 con Chris Hemsworth si presenta con un nuovo trailer
Crime 101 racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un abilissimo ladro le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia a brancolare nel buio, senza uno straccio di indizio. L’uomo sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera possa essere l’ultimo e dopo il quale ritirarsi "in pensione", quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Con l’avvicinarsi del furto, il cui bottino è multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte, e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.
Da un romanzo di Don Wislows
L’adattamento di Bart Layton parte da un racconto di Don Wislow, scrittore americano particolarmente attivo in questo periodo su Twitter contro Trump e quello che sta accadendo negli USA. La storia è contenuta nella raccolta Broken, che l’editore HarperCollins riporta in libreria con un nuovo titolo, appunto Crime 101. Sempre HarperCollins ha in pubblicazione anche il nuovo libro di Winslow, un’altra raccolta composta da sei romanzi brevi (uno dei quali già in predicato di diventare un film con Jake Gyllenhaal) dal titolo L’ultimo colpo: per Stephen King si tratta del "miglior crime letto negli ultimi 20 anni".
Nel cast di Crime 101, che vi ricordiamo uscirà al cinema il 12 febbraio, oltre ai già citati Hemsworth, Keoghan, Ruffalo e Berry troviamo Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte. A questo link trovate il trailer di Crime 101 doppiato in italiano.
Potrebbe interessarti anche
Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è
Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic U...
Avengers: Doomsday travolge il Multiverso e "tutto ciò che Marvel ha fatto finora". L’indiscrezione choc
Secondo indiscrezioni delle ultime ore, il film Avengers: Doomsday sarà ricco d'azio...
Avengers: Doomsday, il secondo teaser trailer punta sull'amore: Thor vuole solo una cosa
Arriva ufficialmente sui social il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, ded...
Belve Crime, perché stasera 9 dicembre non va in onda: la scelta di Francesca Fagnani
La versione del talk dedicata alla cronaca nera non andrà in onda: al suo posto il f...
Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma
Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avenge...
Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?
Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta ci...
Amazon Prime Video mette mano al portafogli per la seconda stagione della serie record: cast atomico
La nuova stagione di Alex Cross arriva su Prime Video: indizi inquietanti, un killer...
Super Mario Galaxy, i dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer che (forse) vi siete persi
Il meraviglioso nuovo trailer di Super Mario Galaxy è finalmente uscito: sicuri di a...