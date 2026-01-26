Crime 101, il trailer (imperdibile) del nuovo thriller punta su Chris Hemsworth e un cast stellare Dal racconto di Dan Wislow il nuovo film di Bart Layton, che promette azione e intrighi mozzafiato con una pletora di attori di spicco

Il 12 febbraio uscirà nelle sale Crime 101 – La strada del Crimine: nuovo thriller tratto dal romanzo di Don Wislow si presenta con un trailer carico di adrenalina. Nel cast del film diretto da Bart Layton (American Animals e L’Impostore) Chris Hemsworth affiancato da Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry. Come sempre vi lasciamo il trailer in calce a questo articolo.

Crime 101 con Chris Hemsworth si presenta con un nuovo trailer

Crime 101 racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un abilissimo ladro le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia a brancolare nel buio, senza uno straccio di indizio. L’uomo sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera possa essere l’ultimo e dopo il quale ritirarsi "in pensione", quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi.

Con l’avvicinarsi del furto, il cui bottino è multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte, e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.

Da un romanzo di Don Wislows

L’adattamento di Bart Layton parte da un racconto di Don Wislow, scrittore americano particolarmente attivo in questo periodo su Twitter contro Trump e quello che sta accadendo negli USA. La storia è contenuta nella raccolta Broken, che l’editore HarperCollins riporta in libreria con un nuovo titolo, appunto Crime 101. Sempre HarperCollins ha in pubblicazione anche il nuovo libro di Winslow, un’altra raccolta composta da sei romanzi brevi (uno dei quali già in predicato di diventare un film con Jake Gyllenhaal) dal titolo L’ultimo colpo: per Stephen King si tratta del "miglior crime letto negli ultimi 20 anni".

Nel cast di Crime 101, che vi ricordiamo uscirà al cinema il 12 febbraio, oltre ai già citati Hemsworth, Keoghan, Ruffalo e Berry troviamo Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte. A questo link trovate il trailer di Crime 101 doppiato in italiano.

