Due star della Marvel si sfidano in un gioco ad alto rischio: quando esce Crime 101 su Prime Video Su Prime Video, dal primo aprile, Crime 101 - La strada del crimine, adattamento del romanzo di Don Winslow diretto da Bart Layton

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Dopo il bell’exploit registrato nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio, Crime 101 – La strada del crimine torna protagonista, questa volta sul piccolo schermo. A partire dal 1° aprile, infatti, il film di Bart Layton sarà disponibile in tutto il mondo nel catalogo di Prime Video. Diretto dal regista londinese (già acclamato per lavori come American Animals e L’impostore) il film vanta un cast d’eccezione che vede Chris Hemsworth affiancato dai premi Oscar Halle Berry e Mark Ruffalo, insieme a nomi del calibro di Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.

Un gioco tra cacciatore e preda sotto il sole di Los Angeles

Sullo sfondo di una Los Angeles torrida e sbiadita dal sole, la pellicola segue le gesta di Davis (Chris Hemsworth), un abilissimo e metodico ladro di gioielli che sta seminando il panico lungo la celebre autostrada 101. Mentre Davis pianifica quello che dovrebbe essere il colpo definitivo della sua carriera, la sua strada si incrocia con quella di una disillusa agente assicurativa (Halle Berry), arrivata a un bivio cruciale della propria esistenza. A dare la caccia al criminale è però un detective implacabile e ossessivo (Mark Ruffalo), convinto di aver decifrato lo schema ricorrente dietro le rapine. In questo gioco di specchi neo-noir, il confine tra chi insegue e chi scappa diventa sempre più labile, portando i protagonisti verso scelte senza ritorno.

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Dalla penna di Don Winslow al grande schermo

L’opera è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo breve di Don Winslow, pubblicato nel 2020 all’interno della raccolta Broken. Bart Layton, che ha curato anche la sceneggiatura, è rimasto folgorato dalla storia durante il lockdown, vedendovi un "respiro di aria fresca" nonostante l’ambientazione criminale non sia una novità. Rispetto al libro, ambientato originariamente nella zona di San Diego, Layton ha scelto di spostare l’azione a Los Angeles per sfruttare un "palcoscenico più grande" e iconico, capace di riflettere quell’ansia da status sociale che permea la metropoli californiana. "L.A. è un luogo che nutre l’idea che per valere qualcosa si debbano possedere tutti i simboli esterni del successo", ha dichiarato il regista, sottolineando come questa ossessione muova le azioni di tutti i personaggi.

Il film è una vera e propria lettera d’amore cinematografica alla Città degli Angeli, girata in quartieri iconici come Venice, Echo Park, Santa Monica e Calabasas. La produzione ha voluto catturare i contrasti estremi della città: dai lussuosi saloni del Beverly Wilshire Hotel agli angoli più degradati del centro, sotto i ponti dove si stringono accordi illeciti. Un ruolo centrale è affidato proprio alla "101", l’autostrada che collega il distretto dei diamanti ai quartieri dei miliardari, dove il valore di una gemma può decuplicare in soli 45 minuti di tragitto. Con inseguimenti mozzafiato studiati per massimizzare l’impatto visivo dello skyline, Crime 101 si presenta come un omaggio ai sofisticati thriller d’altri tempi, pronto a conquistare il pubblico dello streaming dopo aver convinto quello della sala.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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